La giornata di domani, venerdì 14 maggio, avrà un Oroscopo che troverà un po' di sollievo per i nati sotto il segno dei Pesci, ma la Bilancia purtroppo sarà in leggero calo. Le congiunzioni astrologiche saranno dalla parte del Leone, regalando ai nativi tanta passione in amore e determinazione sul lavoro. Il Capricorno potrebbe permanere ancora per un po' agli ultimi posti di questa classifica. Di seguito le previsioni dell'oroscopo per la giornata di venerdì.

Leone passionale

1° Leone: finalmente la passione e il romanticismo nella vostra coppia andranno di pari passo, avrete modo anche di fare un progetto in due che in verità volevate da tanto tempo.

L'oroscopo del vostro segno è molto positivo.

2° Ariete: tanta fortuna vi darà anche tanta voglia di mettervi in gioco, anche se ultimamente su determinati aspetti avete ricevuto qualche delusione. Gettatevi queste situazioni negative alle spalle e ricominciate.

3° Toro: anche sul piano amoroso le cose stanno sensibilmente migliorando. Potrete finalmente ritrovare con il partner la stessa sintonia che avete vissuto all'inizio della vostra relazione, senza però perdere la vostra maturità.

4° Gemelli: l'atmosfera sentimentale diventerà sempre più positiva ed intensa, ricca di tante emozioni che potrebbero solamente aumentare esponenzialmente. Avvertirete anche l'aria lavorativa farsi sempre più adatta alla vostra voglia di collaborare.

Vergine sorprendente

5° Acquario: questa volontà di ferro sul lavoro vi darà modo di essere più dinamici e spigliati quando si tratterà di affari e di varie occasioni per sfruttare le vostre innate capacità. Siate sempre più disponibili con la famiglia.

6° Cancro: avrete un cambio di rotta che per voi sarà significativo, ma che potrebbe anche darvi una mole di lavoro molto più pesante.

La fortuna sarà essenziale per alcuni di questi compiti. Otterrete una grande soddisfazione in serata.

7° Vergine: avrete in mente di sorprendere il partner, ma fra il poco tempo libero a vostra disposizione e qualche ostacolo, che secondo l'oroscopo remerà contro le vostre intenzioni, ci sarà molta difficoltà nell'attuare una sorpresa.

8° Pesci: da questa giornata in poi potreste rimanere stabili su queste posizioni, dunque non ci dovrebbero essere situazioni che non riusciate ad affrontare a testa alta e senza mai vacillare. In serata rilassatevi più che potete.

Bilancia in calo

9° Sagittario: avete molti ostacoli e i vostri obiettivi per il momento potrebbero risultarvi estremamente “lontani” da raggiungere. Per il momento organizzare il vostro lavoro futuro sarà una buona mossa per darvi coraggio e vigore per affrontare le sfide future.

10° Bilancia: siete in calo a causa di un forte nervosismo o una grande ansia dovuta a qualcosa che spesso e volentieri avete avuto in mente, come ad esempio un colloquio o un esame. La tranquillità sarà il vostro “cavallo di battaglia”.

11° Scorpione: ci sarà un momento di sconforto che sarà comunque supportato da tanta volontà che però ora potrebbe non emergere appieno. Arriverà una occasione che però richiederà tanta dedizione e voglia di mettersi in gioco, almeno secondo l'oroscopo.

12° Capricorno: un lieve miglioramento sull'umore potrebbe non esser sufficiente per poter dare un assetto migliore alla vostra situazione professionale. Però una stabilità emotiva in questo momento sarà ciò che vuole per ridarvi più energie.