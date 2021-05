Nuovo fine settimana che sta per prendere il via e nuovi cambiamenti per tutti e dodici i segni zodiacali dal punto di vista astrologico in amore e nel lavoro. Leggiamo quali con le previsioni e l'Oroscopo del 15 maggio 2021.

Ariete: in amore, a causa della Luna dissonante meglio dosare al meglio le parole, per questo motivo esprimetevi solo se necessario. Nel lavoro c'è voglia di cambiare, cercare qualcosa di nuovo.

Toro: per i sentimenti attenzione ad alcune persone che potrebbero mettersi in mezzo alla vostra storia. Giove potrebbe portare alcune difficoltà.

Nel lavoro meglio pensare prima di agire.

Gemelli: a livello sentimentale ci sarà la possibilità di vivere qualcosa di nuovo, in particolare per i single del segno. Nel lavoro attenzione ad alcuni pensieri di troppo.

Cancro: in amore potrete tornare protagonisti visto che il fine settimana aiuta. A livello lavorativo valutate al meglio tutto quello che accade attorno a voi, non siate troppo frettolosi.

Leone: per i sentimenti fine settimana che vi invita ad essere cauti e non azzardare troppo. Nel lavoro, se ci sono alcune difficoltà la migliore soluzione è quella di aspettare ancora un po'. Prudenza.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale Giove non è in aspetto positivo, per questo motivo meglio evitare azzardi che saranno più difficili da gestire.

Nel lavoro siete indecisi se portare avanti un progetto o lasciare tutto.

Previsioni e oroscopo del 15 maggio 2021: la giornata

Bilancia: in amore fine settimana che potrà portare qualche disagio di troppo, sarà importante evitare complicazioni. Nel lavoro non mancano le nuove idee, però pensate bene prima di agire.

Scorpione: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore periodo non esaltante per le coppie di lunga data, ci saranno alcune complicazioni.

Nel lavoro alcune questioni sono da affrontare con calma, potreste anche arrivare ad un compromesso.

Sagittario: a livello sentimentale Luna che non è più in opposizione. Attenzione solo ad un po' di stanchezza nei rapporti. Nel lavoro, se ci sono state difficoltà ora si potrà ripartire.

Capricorno: per i sentimenti fine settimana non esaltante, nulla di irreparabile ma meglio stare attenti ad alcune discussioni.

Nel lavoro ci sono alcuni conti in sospeso che dovranno essere risolti.

Acquario: per i sentimenti Venere in buon aspetto rende più interessante questo momento, in particolare per le coppie che stanno insieme da tempo. Nel lavoro, se siete in attesa di una risposta il periodo aiuta.

Pesci: in amore Mercurio dissonante potrà creare qualche indecisione, attenzione a questo punto. Nel lavoro in questo momento è opportuno evitare di strafare e di mettersi contro qualcuno.