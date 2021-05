Per la giornata di domani, venerdì 21 maggio 2021, al primo posto si troverà il segno del Leone e fra i primi posti il segno del Capricorno, dopo tanto tempo molto negativo. I segni di aria pressoché stabili avranno tante occasioni di stampo amoroso e legate anche alla cerchia affettiva. Per il Toro finalmente ci saranno giornate molto positive e che porteranno tante soddisfazioni. A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni.

Leone in testa

1° Leone: l'atmosfera amorosa si farà sempre più forte, e anche le amicizie finalmente troveranno dei punti di accordo o comunque una riappacificazione se ci sono stati dei diverbi che avrebbero potuto rovinare una buona intesa.

2° Capricorno: avrete un colpo di fortuna considerevole e su cui impiegherete molte delle vostre forze. Ora come ora l'amore potrebbe regalarvi una occasione irripetibile per confessare il vostro amore o per fare un incontro interessante.

3° Gemelli: finalmente ci saranno i primi sentori di una strada amorosa che potrebbe non fare altro che migliorare. Ci saranno occasioni che finalmente avranno a che fare con la mansione su cui recentemente avete avuto delle problematiche.

4° Toro: le novità sul piano professionale saranno soltanto positive, e le problematiche di stampo burocratico saranno finalmente lasciate alle spalle. Per voi non sarà affatto un problema collaborare con i colleghi con i medesimi obiettivi.

Bilancia creativa

5° Bilancia: finalmente creativi, ma soprattutto pieni di grinta di stampo lavorativo. Ora dimostrerete ciò di cui siete realmente capaci grazie alla spiccata fantasia che ora impiegherete esclusivamente per il lavoro.

6° Acquario: probabilmente una pausa, che sia forzata o meno, potrebbe farvi ricaricare le batterie e magari anche rendervi più cordiali e socievoli.

La serata potrebbe darvi qualche piccola sorpresa a carattere pecuniario, secondo l'Oroscopo.

7° Scorpione: l'equilibrio sarà ottimale in questo periodo, quindi approfittatene per poter avviare un progetto che vi permetta di fare qualche salto di qualità considerevole. In amore si progetteranno tante novità che renderanno ancora più forte il vostro affiatamento.

8° Sagittario: qualche piccola gelosia sarà ancora piuttosto tenace, ma allo stesso tempo potrete fare qualcosa per smorzarla e per vivere appieno un pomeriggio con le amicizie. Sciupare il vostro tempo con il malumore sarà sconsigliato.

Cancro irritabile

9° Cancro: sarete piuttosto irritabili per l'oroscopo, ma allo stesso tempo preferirete isolarvi per un po' in virtù di una riflessione sia sulle dinamiche familiari e affettive in generale che per quel che concerne la sfera professionale.

10° Pesci: cercare di emergere in queste giornate purtroppo potrebbe favorire qualche “ricaduta” sul piano lavorativo. L'ambito emozionale potrebbe essere messo a dura prova da una decisione che potrebbe essere determinante per la vostra relazione di stampo amoroso.

11° Ariete: scendere in basso per voi significherà essenzialmente fermarvi oppure avere qualche problema che ora non avete intenzione di risolvere. Preferirete lasciarvi un po' andare a qualche nostalgia che però vi metterà di malumore.

12° Vergine: la scarsa fortuna potrebbe costringervi a fermarvi, ma allo stesso tempo potrete approfittare di un po' di tempo libero per poter prendervi più cura di voi stessi. Dedicatevi ad un hobby che vi stimoli la mente.