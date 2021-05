Le previsioni astrologiche relative alla prossima settimana, ovvero quella che andrà da lunedì 24 a domenica 30 maggio, rivelano ottime prospettive per il segno zodiacale del Toro, buone notizie in arrivo per i single del Capricorno. Imprevisti in arrivo per l'Ariete, nuove iniziative per lo Scorpione. Scopriamo in dettaglio cosa rivelerà l'Oroscopo dei dodici segni zodiacali per la settimana prossima.

Oroscopo settimanale da lunedì 24 a domenica 30 maggio, da Ariete a Cancro

Ariete: è in arrivo una settimana un po' turbolenta per il segno zodiacale dell'Ariete.

Alcune notizie inaspettate e degli spiacevoli eventi potrebbero porre fine al vostro stato di quiete. Non allarmatevi troppo, avrete modo di riuscire a sistemare tutto e a tornare alla normalità.

Toro: Giove e Saturno vi daranno la giusta carica per affrontare la settimana in arrivo. Sarete energici, brillanti e pieni di creatività. Dopo aver passato un periodo di crisi, noterete finalmente anche dei miglioramenti sul rapporto con il vostro partner.

Gemelli: avete da poco effettuato un investimento importante, ma temete di aver fatto un passo troppo azzardato secondo le vostre disponibilità finanziarie. È bello soddisfare i propri capricci, tuttavia bisogna sempre ricordarsi di non esagerare troppo.

Cancro: fate più attenzione ai particolari! Spesso alcuni dettagli importanti passano inosservati ai vostri occhi ma sarebbe bene notarli, sono proprio quelli che fanno la differenza sulla qualità. Nella prossima settimana concentratevi maggiormente sugli acquisti che rispecchiano le vostre esigenze, senza perdere tempo e soprattutto senza comprare oggetti futili e di banale utilizzo.

Previsioni astrologiche della settimana dal 24 al 30 maggio, da Leone a Sagittario

Leone: non fate mai richieste inopportune e non tollerate quelli che le fanno a voi. Avete un carattere paziente ma anche voi avete i vostri limiti, e non devono essere superati. Non sopportate la presunzione, per questo è necessario fare chiarezza al più presto con chi sta cercando di approfittarsi di voi.

Vergine: settimana decisamente sbalorditiva per la Vergine. Potrebbero esserci in arrivo delle sorprese inaspettate ma allo stesso tempo molto gradite. Tenetevi pronti per ogni evenienza che succederà nei prossimi giorni o nelle prossime settimane.

Bilancia: non intromettetevi nelle questioni che non vi riguardano. Ognuno sa il fatto suo e voi dovete cercare di capire quando è il momento di farvi da parte e lasciare che le cose si risolvano da sole. Nella settimana in arrivo, prendetevi del tempo per concentrarvi su voi stessi per lasciarvi alle spalle ogni preoccupazione.

Scorpione: siete determinati e niente vi ferma quando si tratta di obiettivi professionali. Tuttavia anche voi avete bisogno di prendervi una pausa ma quello che più vi manca probabilmente è un po' di svago e divertimento al di fuori del lavoro.

Nei prossimi giorni prendete un'iniziativa: organizzate un'uscita con gli amici, con il vostro partner oppure con la vostra famiglia.

Sagittario: siete sempre disponibili ad aiutare chi vi sta a cuore, ma siete inesistenti con chi si è approfittato della vostra bontà di cuore. Non serbate rancore, con il tempo avete imparato a perdonare ma mai a dimenticare.

Oroscopo della settimana, da Capricorno a Pesci

Capricorno: questa sarà una settimana positiva per i single nati sotto questo segno. Qualcuno potrebbe finalmente farsi avanti oppure potrebbe presentarsi una buona occasione per un appuntamento. Non sono esclusi colpi di scena da parte di qualche ex geloso.

Acquario: siete pronti a voltare pagina e a intraprendere una nuova esperienza dal punto di vista professionale.

L'unica vostra pecca è che, spesso, vi sottovalutate senza accorgervi che, in realtà, siete dotati di grandi capacità e soprattutto di molte qualità che non passano inosservate.

Pesci: cercate di autoconvincervi che va tutto bene ma, in realtà, sapete che in fondo qualcosa non va. Un importante cambiamento sta per avvenire nella vostra vita e non siete del tutto sicuri di essere pronti per affrontarlo. Prendetevi il tempo che vi serve per accettare questo cambiamento, d'altronde, non è più possibile tornare indietro.