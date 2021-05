La giornata di giovedì 6 maggio 2021 si preannuncia come positiva per i segni del Sagittario, della Bilancia e dell'Acquario, mentre le cose non andranno troppo bene per i Pesci e il Capricorno.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni.

Bilancia al secondo posto

1° Sagittario: finalmente troverete un equilibrio che si adatterà perfettamente a questo periodo che si sta rivelando più turbolento del previsto. Avrete qualche amicizia che vorrà trascorrere con voi la giornata.

2° Bilancia: la situazione lavorativa sarà letteralmente 'al top', priva dunque di ostacoli che altrimenti potrebbero rallentare il vostro andamento produttivo.

La concordia in amore sarà raggiunta e proseguirà in serata.

3° Acquario: sul lavoro procederete molto velocemente, probabilmente sarà una delle giornate che sul fronte professionale vi darà maggiori soddisfazioni. In amore si avvertirà una sintonia che però al momento non sarà molto passionale.

4° Gemelli: la fortuna di Venere continuerà a regalarvi una vasta gamma di sorprese, anche se dovrete anche destreggiarvi con le vicissitudini familiari che ora potrebbero prendere una piega più impegnativa del solito.

Stress per Ariete

5° Ariete: un po' di stress potrebbe essere indice di un lavoro decisamente impegnativo ma che non intaccherò in nessun modo il vostro umore. Però avrete bisogno di una pausa che probabilmente non sarà affatto gradita.

6° Leone: sul piano dell'umore ci sarà un rialzo, tanto che tenderete molto di più a scherzare con gli amici e con la famiglia piuttosto che ad isolarvi. Quando sarete pronti potrete anche fare un confronto con il vostro partner.

7° Toro: il miglioramento sarà piuttosto lento, dunque non siate troppo pessimisti e continuate a concentrarvi sugli obiettivi che vi siete prefissati, anche se questi riuscite a figurarli solo da lontano.

8° Cancro: staccare la spina in questo momento potrebbe essere piuttosto difficile con tutti gli impegni che avete, eppure potrebbe essere la soluzione migliore per riposare ed essere più attivi di prima.

Vergine cinica

9° Vergine: un sentimentalismo piuttosto scarso vi darà modo di riflettere sulle vostre priorità e sui vostri obiettivi, che al momento sono essenzialmente di stampo professionale.

Accantonerete a lungo la sfera privata.

10° Scorpione: la situazione non del tutto comoda in amore vi darà qualche piccola grana che al momento dovrete cercare di superare, come ad esempio una incomprensione oppure un litigio.

11° Capricorno: il vostro segno è ancora in difficoltà. Agire per incrementare il vostro aspetto finanziario potrebbe non essere l'ideale in questo momento, ma potrebbe diventarlo presto.

12° Pesci: questo momento triste non dovrà assolutamente essere di intralcio alla grinta in ambito lavorativo. Dovrete far fronte a un'amicizia che purtroppo vi sta dando anche pensieri negativi.