Secondo le previsioni dell'oroscopo del giorno 6 maggio, i nati sotto il segno della Bilancia saranno un po' nervosi. I Pesci saranno empatici, mentre Acquario e Vergine saranno al top.

Approfondiamo di seguito le previsioni per tutti i segni zodiacali.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Bilancia: tenere i nervi saldi è la chiave per non incorrere in problemi. Cercate di essere quanto più parsimoniosi possibile, perché presto potreste trovarvi ad affrontare delle spese impreviste. Per quanto riguarda i rapporti di coppia, invece, alcuni potrebbero avere delle difficoltà.

11° in classifica Sagittario: giornata di metà settimana complicata per i nati sotto questo segno. Siete un po' agitati, tuttavia, nel giro di qualche giorno ci saranno dei miglioramenti. Per quanto riguarda l'amore, invece, le coppie solide non devono preoccuparsi.

10° in classifica Ariete: l'Oroscopo del giorno 6 maggio 2021 denota una giornata molto intensa per i nati sotto questo segno. Ci sono molte cose da fare, pertanto, cercate di essere il più organizzati possibile. In amore è necessario prendere una decisione.

9° in classifica Capricorno: non date peso a coloro i quali proveranno in tutti i modi a ostacolare il vostro successo. Concentratevi su voi stessi e sui vostri obiettivi. Per quanto riguarda l'amore, chi era in crisi da tempo non può più temporeggiare.

Previsioni astrali per le posizioni centrali

8° in classifica Cancro: buon momento per dare luogo a nuovi progetti. Se avete intenzione di apportare un cambiamento alla vostra vita, questo è il momento opportuno. L'oroscopo del 6 maggio, infatti, denota una certa propensione alle novità.

7° in classifica Pesci: le emozioni sono sempre state il vostro tallone d'Achille.

Essere empatici, talvolta, può portare ad incappare in alcune problematiche. Cercate di adoperare la distanza verso situazioni che non vi riguardano in modo così stretto.

6° in classifica Gemelli: ogni lasciata è persa, per questo, cercate di essere sempre audaci e di non trascurare i vostri impegni e doveri. La vita talvolta vi pone dinanzi delle sfide e voi dovete essere bravi a destreggiarvi nella tempesta.

I più abili andranno sicuramente avanti.

5° in classifica Toro: le tensioni vissute negli ultimi giorni andranno ad appianarsi, specie per quanto riguarda i rapporti con la famiglia. L'amore, invece, sarà caratterizzato ancora da qualche piccola burrasca. Ma i sentimenti solidi andranno avanti.

Oroscopo 6 maggio, i segni favoriti

4° in classifica Leone: coraggio e dedizione sono le chiavi per riuscire ad andare avanti in campo professionale. Non abbiate timore di cadere nell'errore. Sbagliare è umano, l'importante è apprendere dai propri errori e non ripeterli.

3° in classifica Scorpione: giornata molto intensa per i nati sotto questo segno. L'oroscopo del giorno 6 maggio denota un certo fermento nella vostra vita.

Cercate di mantenere la calma e di svolgere con serenità tutte le mansioni a cui dovete adempiere.

2° in classifica Acquario: interessanti risvolti in campo sentimentale. L'amore va a gonfie vele in questo periodo. Se siete single, allora dovete cercate il più possibile di crearvi occasioni in modo da riuscire a fare incontri interessanti.

1° in classifica Vergine: posizione di dominio per i nati sotto questo segno. Attorno a voi potrebbero esserci persone pronte a minare e a ostacolare i vostri successi. Cercate di essere più forti e di dimostrare al mondo quanto valete. I sentimenti sono favoriti.