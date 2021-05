L'oroscopo della giornata di giovedì 6 maggio prevede una Bilancia piuttosto serena in amore, che sarà in grado di gestire al meglio i rapporti sentimentali, mentre Scorpione sarà sotto la spinta di Marte, e si avvierà verso un lento ma deciso miglioramento, non solo nel lavoro. Conversare con il partner sarà un modo per rilasciare amore e stare bene insieme per i nativi Cancro, forti di una bella Luna in Pesci, mentre Vergine potrebbe sentirsi un po’ irrequieto. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di giovedì 6 maggio.

Previsioni oroscopo giovedì 6 maggio 2021 segno per segno

Ariete: configurazione astrale nel complesso valida per voi nativi del segno, anche se non ci saranno grandi astri ad illuminarvi la giornata.

In ambito sentimentale questa atmosfera tranquilla che si respirerà nel vostro rapporto vi piacerà molto, soprattutto se di recente il vostro rapporto ha avuto dei problemi. I single saranno in grado di creare alchimia con nuove conoscenze. Molto bene anche in ambito lavorativo, dove la posizione di Giove, di Saturno e di Mercurio vi permetteranno di lavorare per come si deve. Voto - 7,5

Toro: predizioni astrali di giovedì ancora una volta splendenti dal punto di vista sentimentale. Secondo l'oroscopo però, questo cielo così sereno non durerà ancora per molto, ragion per cui è il momento di fare qualcosa per riuscire a far brillare di luce propria il vostro rapporto. Se siete single sentitevi liberi di conoscere nuove persone, magari tra queste potrebbe esserci quella che fa al caso vostro.

Nel lavoro meglio pensarci due volte prima di buttarvi in un progetto. Voto - 8-

Gemelli: oroscopo della giornata di giovedì 6 maggio sottotono per voi nativi del segno, ma presto anche voi avrete modo di dire la vostra. In ambito sentimentale essere simpatici con il partner va bene, ma arrivare ad essere fastidiosi potrebbe soltanto causare problemi.

Per quanto riguarda i single meglio non prendersi cotte per degli amori impossibili. Per quanto riguarda il lavoro sarete praticamente instancabili, con idee e progetti davvero validi che non vedrete l'ora di sviluppare. Voto - 7-

Cancro: ottima giornata per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo. La vostra relazione di coppia viaggerà lungo il binario giusto, e anche solo far nascere una piacevole discussione con il partner sarà segno di amore per voi.

Voi single ci terrete molto ai vostri amici, e i vostri rapporti sociali saranno molto attivi e importanti in questo periodo. Nel lavoro non mancheranno le occasioni, anche in questa giornata un po’ meno turbolenta. Voto - 8

Leone: essere delle persone simpatiche non sarà semplice in questa giornata secondo l'oroscopo, complice questo cielo poco favorevole. In ambito sentimentale, che siate single oppure no, forse sarebbe il caso di prendersi qualche momento tutto per voi per cercare di sistemare alcuni lati del vostro atteggiamento. Per quanto riguarda il lavoro invece Mercurio in buon aspetto v'indicherà la via per cercare di recuperare terreno. Voto - 6,5

Vergine: poca voglia di cambiamenti per quanto riguarda il lavoro in questa giornata, ma le energie non mancheranno grazie a Marte in sestile.

Continuate dunque ad impegnarvi con i vostri attuali progetti. Per quanto riguarda i sentimenti invece, continuerete a faticare per colpa di questa Luna opposta, ma dovrete sforzarvi di far felice il partner, anche perché Venere presto non sarà così favorevole. I single potrebbero sentirsi un po’ irrequieti o insoddisfatti della loro situazione attuale. Voto - 6,5

Bilancia: periodo tutto sommato sereno per voi nativi del segno secondo l'oroscopo del 6 maggio. Non sarà di certo un cielo meraviglioso, ma positivo quanto basta per vivere in armonia con il partner o con le persone che più amate qualora siate single. In ambito professionale invece sarete in grado di dare il meglio di voi, sfruttando la posizione di Giove e Mercurio per riuscire a centrare il successo che meritate.

Voto - 8+

Scorpione: predizioni astrali di giovedì che vedranno la Luna in posizione favorevole. In ambito sentimentale infatti le cose stanno per cambiare in meglio, e presto Venere non sarà più negativa nei vostri confronti. Che siate single oppure no quindi, cercate di recuperare terreno, sfruttando mente e corpo per convincere le persone che avete intorno che siete delle persone davvero interessanti. In ambito lavorativo forse sarà necessario ancora del tempo per riprendervi, ma la buona volontà da parte vostra non mancherà di certo. Voto - 7

Sagittario: oroscopo di giovedì poco entusiasmante per quanto riguarda i sentimenti a causa della Luna in quadratura. Cercate di tenere sotto controllo le vostre emozioni, poiché non sarà facile arrivare a fine giornata.

I single preferiranno dedicarsi ai loro impegni personali, soprattutto i nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro Marte consiglia prudenza, anche se questo cielo sembra piuttosto valido da questo punto di vista. Voto - 6,5

Capricorno: la vostra vita sentimentale procederà piuttosto bene secondo l'oroscopo, merito della Luna e di Venere in buon aspetto. Alcuni cambiamenti progressivi all'interno del vostro rapporto stanno funzionando, e non potrete che essere felici di questo. I single saranno disposti ad aprirsi alla persona che amano. Per quanto riguarda il lavoro vi muoverete piuttosto bene tra le varie mansioni da svolgere, ciò nonostante meglio fare attenzione, considerato che Marte si trova in opposizione.

Voto - 7,5

Acquario: le cose stanno iniziando a cambiare per voi nativi del segno secondo l'oroscopo del 6 maggio. In ambito sentimentale saper ascoltare il partner sarà considerato un pregio, e sarà particolarmente utile per individuare i vostri problemi e cercare di risolverli. Per quanto riguarda i single vi sentirete a vostro agio in compagnia di persone che condividono i vostri pensieri. In ambito lavorativo con Giove, Saturno e Mercurio a vostra disposizione, sarete piuttosto tranquilli e pronti a dare il meglio di voi. Voto - 7,5

Pesci: un cielo tutto da sfruttare in questa giornata per voi nativi del segno. In amore la Luna sosterrà il vostro rapporto, regalandovi magiche emozioni tutte da vivere insieme al partner, o se siete single, con le persone che più amate.

Per quanto riguarda il lavoro energie ed impegno non mancheranno quando Marte si trova in buon aspetto. Attenti però a Mercurio in quadratura che potrebbe ostacolarvi. Voto - 8-