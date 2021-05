Per la giornata di domani, martedì 4 maggio 2021, il rialzo più significativo sul piano della fortuna è da attribuire al segno della Bilancia, stavolta in testa a questa classifica. Ottimi anche i Gemelli e la Vergine, che stanno avendo ripercussioni più che positive sul lavoro e negli affari in generale.

In ribasso il Capricorno e i Pesci.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni.

Vergine in testa

1° Bilancia: questa spinta colma di fortuna sarà vostro appannaggio ancora a lungo, anche se voi dovrete mettercela tutta per renderla ancora più produttiva.

Ora in amore avrete le opportunità che vi sono spesso mancate.

2° Vergine: questa spinta affaristica sicuramente farà al caso vostro, soprattutto per riprendervi da un periodo piuttosto burrascoso e per dare un nuovo assetto alle vostre finanze per favorire le spese e gli investimenti.

3° Gemelli: questo Venere a vostro favore renderà la giornata lavorativa particolarmente fortunata, su cui verterà anche l'aspetto pecuniario. Dovrete fare in modo che ci sia molta più collaborazione all'interno della vostra squadra.

4° Sagittario: equilibrati. Ora come ora avrete in mano la situazione lavorativa, e potrete fare in modo che un vostro progetto sia accettato e condiviso da molti. In famiglia si respirerà un'atmosfera decisamente più serena.

Ariete nel mezzo

5° Ariete: ancora qualche progetto da concludere e finalmente avrete molto tempo libero a vostra disposizione. In amore si verterà su una posizione molto più importante che comporterà anche il proseguimento della vostra relazione.

6° Acquario: gli impegni vi assorbiranno come non mai, ma allo stesso tempo ne ricaverete molte grandi soddisfazioni.

Ritrovare un'amicizia potrebbe riportarvi ai tempi passati procurandovi anche molta nostalgia.

7° Leone: ci sarà poca voglia di agire e mettervi sul campo per avviare qualche nuova situazione lavorativa che vi potrebbe stimolare di più rispetto a quella attuale. Finora avete avuto qualche problema che ora si sarà risolto in fretta.

8° Toro: un lieve miglioramento si riscontrerà negli affari con qualche situazione favorevole che vi darà modo di farvi largo maggiormente nel mondo del lavoro. Avrete sempre meno tempo libero a vostra disposizione.

Scorpione impegnato

9° Capricorno: un po' di umore sottotono sicuramente non vi impedirà di essere loquaci sul lavoro, ma in famiglia e nella vostra relazione ci sarà una giornata molto fredda e che non favorirà nessuna spinta evolutiva.

10° Scorpione: gli impegni vi stanno assorbendo molto e non vi lasceranno molto respiro da questa giornata in poi. Però dovrete ritagliarvi del tempo libero essenzialmente per prendervi cura di voi stessi.

11° Cancro: avrete a che fare con tante responsabilità, a cominciare dalla famiglia per finire con un nuovo incarico professionale che sinceramente non vi aspettavate.

Siate più dinamici e andate contro questa stanchezza molto accentuata.

12° Pesci: una forte nostalgia vi darà modo di riflettere su alcune vicende passate, ma evitare la tristezza sarà decisamente difficile. In famiglia la tensione per un argomento importante potrebbe sollevarsi considerevolmente.