Il mese di maggio ha preso ufficialmente il via per tutti i segni zodiacali. Vediamo cosa ha in serbo l'ultimo giorno della settimana in amore e nel lavoro, leggendo l'Oroscopo e le previsioni del 2 maggio 2021 dall'Ariete ai Pesci.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore in questa giornata sarà necessario stare attenti alle parole. In una discussione potreste risultare poco chiari. Nel lavoro alcune persone possono aiutare a risolvere i problemi. È da un po' di tempo che le cose comunque vanno meglio.

Toro: per i sentimenti, con la Luna favorevole, siete in recupero.

Nel lavoro le nuove idee sono da portare avanti visto che nel corso della prossima settimana arriveranno buone notizie.

Gemelli: a livello amoroso ora i rapporti vanno meglio, sentite che le cose migliorano. Nel lavoro alcuni stanno valutando qualcosa di nuovo, il periodo aiuta.

Cancro: in amore è un momento favorevole per i nuovi incontri. Attenzione solo a qualcuno che potrebbe essere contro di voi. A livello lavorativo i nuovi progetti sono da portare avanti, non siate però frettolosi in una scelta.

Leone: a livello amoroso alcuni rapporti sono da rivedere, per questo motivo aspettate la settimana prossima prima di dire qualcosa di importante. Nel lavoro potreste anche distrarvi con poco, quindi fate attenzione da questo punto di vista.

Vergine: in amore in quelle coppie che hanno vissuto problemi di recente avranno ora una giornata favorevole. Ci sono alcuni progetti di coppia che vanno portati avanti. Nel lavoro qualcosa sta cambiando, ma valutate bene prima di prendere una decisione.

Previsioni e oroscopo del 2 maggio: la giornata della seconda sestina

Bilancia: a livello sentimentale ritrovate la voglia di stare assieme alla persona amata.

Alcuni cambiamenti potrebbero anche far bene. A livello lavorativo fate solo quello che vi interessa in questo momento.

Scorpione: per i sentimenti la Luna è favorevole per risolvere alcune problematiche. Nel lavoro agite con attenzione se volete risolvere un problema. Qualcosa in più arriva.

Sagittario: per i sentimenti potrebbe arrivare qualche scontro in questa giornata, soprattutto nelle coppie di lunga data.

Nel lavoro vi sentite particolarmente agitati, ma qualcosa di positivo arriverà.

Capricorno: a livello sentimentale la Luna nel segno porta qualcosa in più nei rapporti. Vi sentite più forti adesso. A livello lavorativo attenzione a Marte in opposizione che comporterà scontri con soci e collaboratori.

Acquario: per i sentimenti se c'è stata una crisi di recente ora potrebbero arrivare nuove soluzioni. Evitate però difficili complicazioni. Nel lavoro non è un momento ideale per confrontarsi, meglio aspettare i prossimi giorni.

Pesci: in amore le nuove relazioni che partono ora sono interessanti. Ritrovate una certa serenità. Nel lavoro evitate azzardi, siate più cauti nelle scelte.