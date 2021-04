L'ultima giornata del mese di aprile sta per prendere il via per tutti e 12 i segni zodiacali. Approfondiamo quindi le previsioni e l'Oroscopo di venerdì 30 aprile 2021, con le novità e i cambiamenti che stelle e pianeti porteranno in amore e nel lavoro, in attesa dell'inizio di un nuovo mese.

La prima sestina

Ariete: in amore i single del segno potrebbero ora mettere appunto una conoscenza speciale. Nel lavoro non mancano delle belle novità e anche dal punto di vista economico ci possono essere dei miglioramenti.

Toro: per i sentimenti ci sarà la possibilità di fare nuovi incontri, ma vi sono comunque dei problemi da risolvere.

Nel lavoro siete in ripresa, sentite di essere più forti in questo periodo.

Gemelli: a livello sentimentale potrebbe nascere qualche complicazione in una storia, anche a causa della Luna dissonante. Nel lavoro sarà meglio non creare polemiche inutili.

Cancro: in amore la fine del mese vi vede ottenere qualche risultato in più. A livello lavorativo ci sarà la necessità di fare qualcosa che migliori la situazione e vi permetta di ottenere dei risultati.

Leone: in amore in questo periodo c'è la possibilità di sistemare alcune cose. Alcuni stanno riflettendo su come agire. Nel lavoro periodo di rivisitazioni e accordi.

Vergine: a livello sentimentale i single del segno possono ora sperare in qualche nuova possibilità.

Nel lavoro questo è un momento che potrebbe portare dei cambiamenti.

Previsioni e oroscopo del 30 aprile: la giornata dei segni della seconda sestina

Bilancia: a livello amoroso ci saranno delle scelte da fare, cercate di dare il massimo e di capire quello che veramente vi interessa. A livello lavorativo è possibile ora andare incontro a soluzioni e opportunità.

Scorpione: in amore a breve sarà possibile rivedere alcune cose, in particolare per le coppie che hanno avuto difficoltà nelle ultime settimane. Nel lavoro qualcosa potrebbe cambiare, dovete comunque essere tranquilli.

Sagittario: nei sentimenti ci potranno essere delle scelte da fare e delle decisioni da prendere. Nel lavoro potrebbero arrivare delle novità, ma comunque non è questo il periodo ideale per lasciare qualcosa di sicuro.

Capricorno: a livello amoroso diversi pianeti sono favorevoli, per questo motivo la fine del mese è positiva. Nel lavoro potrebbe arrivare qualche nuova sfida.

Acquario: per i sentimenti i single ora dovranno fare qualcosa in più, magari c'è la possibilità di instaurare nuove relazioni. Nel lavoro non mancano le buone idee, ci vorrà soltanto pazienza nell'attuarle.

Pesci: in amore qualcosa potrebbe non andare come vorreste, per questo motivo è meglio portare pazienza. Nel lavoro le nuove idee sono da mandare avanti, visto che Giove nel segno aiuta.