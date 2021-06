Secondo le previsioni dell'Oroscopo del giorno 11 giugno, i Leone vivranno una bella fase di recupero, sia dal punto di vista personale che professionale. I Sagittario devono essere cauti, mentre i Cancro dovranno destreggiarsi tra più impegni.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Gemelli: fase di rodaggio per quanto riguarda le coppie. Dal punto di vista sentimentale siete piuttosto confusi. I single avranno delle occasioni, ma potrebbero andare sprecate a causa della timidezza. Nel lavoro ci vuole ordine e concentrazione.

11° in classifica Pesci: non sovraccaricatevi di troppi impegni.

L'oroscopo del giorno 11 giugno 2021 vi esorta a riposare. Specie dal punto di vista professionale siete piuttosto stressati. Se volete essere concentrati e non commettere errori, meglio staccare un attimo.

10° in classifica Sagittario: giornata un po' inquieta per i nati sotto questo segno. Se avete parecchie faccende da sbrigare è opportuno cominciare a darsi da fare. Questo fine settimana si preannuncia piuttosto intenso, non arrivate troppo stanchi.

9° in classifica Scorpione: concedetevi un po' di relax in questo week-end. Cercate di ritagliarvi un po' di tempo per voi e per il vostro partner o i vostri affetti. Questa settimana è stata piuttosto impegnativa, pertanto, siate cauti.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Capricorno: non guardatevi indietro. Qualcuno dal vostro passato potrebbe tornare solamente per creare un po' di scompiglio. Dal punto di vista professionale ci sono delle belle novità in arrivo, siate audaci, ma oculati

7° in classifica Acquario: se state pensando di cominciare una nuova relazione, siate più istintivi.

Pensare troppo alle cose potrebbe rendervi particolarmente agitati e insicuri. Talvolta è meglio prendere le situazioni di petto.

6° in classifica Cancro: periodo di grandi novità per i nati sotto questo segno. Le previsioni dell'oroscopo del giorno 11 giugno, infatti, denotano una giornata piuttosto frenetica. In campo professionale si stanno smuovendo delle cose.

5° in classifica Ariete: vi sentite un po' come dei leoni in gabbia. Vorreste tanto fare cose e cominciare nuovi progetti, tuttavia, sentite che le circostanze vi vincolano un pochino. Le faccende di cuore vanno risolte entro la fine di questa giornata, approfittate del flusso positivo di Venere.

Oroscopo segni più fortunati dell'11 giugno

4° in classifica Toro: i rapporti di coppia in crisi potranno essere recuperati. Laddove ci sono i sentimenti non ci sarà discussione che tenga. In campo professionale, invece, avrete delle belle responsabilità, questo vi renderà piuttosto autorevoli.

3° in classifica Bilancia: novità in campo professionale. Un progetto a cui stavate lavorando da tempo potrebbe, finalmente, decollare.

Allo stesso tempo, però, cercate di non essere troppo precipitosi e valutate attentamente il da farsi.

2° in classifica Vergine: buon momento per fare una pulizia di contatti. Spesso tendete a circondarvi di tante persone, ma poche sono davvero importanti per la vostra vita. Le previsioni dell'oroscopo dell'11 giugno vi esortano ad agire sul lavoro, siete favoriti.

1° in classifica Leone: dopo alcuni giorni un po' altalenanti, finalmente, ci sarà un buon recupero per voi. Se state pensando di cimentarvi in un nuovo progetto, non esitate a farlo. Valutate attentamente i pro e i contro di ogni situazione.