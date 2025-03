Secondo l'oroscopo del weekend 8 e 9 marzo, per i nativi dell’Acquario si prevede un rafforzamento del legame di coppia e nuove opportunità per i single, grazie all'influenza di Venere. I single del Sagittario saranno attratti da persone più giovani, ma dovranno assicurarsi della sincerità dei sentimenti. Per i nati in Capricorno, il weekend sarà ricco di gioie in amore, con momenti di sintonia e possibilità di eventi importanti, in ambito finanziario, è consigliata prudenza e un approccio equilibrato. Approfondiamo ora le previsioni per tutti i segni e con le relative pagelle.

Oroscopo del weekend 8 e 9 marzo: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Sono delle meravigliose prospettive quelle vi riserva questo weekend. Il rapporto con la persona amata si baserà principalmente sulla fiducia e sulla complicità. Entrambi avrete bisogno di armonia e relax, e vi impegnerete per limitare il rischio di conflitti. Se siete single, questo periodo sarà estremamente favorevole per un nuovo inizio sentimentale. Sarete in grado di rompere definitivamente con i legami del passato o di ravvivare una relazione di lunga data. Saturno sarà in aspetto negativo, ma non c'è motivo di preoccuparsi. Per mantenere le vostre finanze in equilibrio, dovrete essere lungimiranti e resistere agli impulsi di acquisto.

Ovviamente, ciò richiederà un certo sforzo. Voto: 7

Toro – Questo weekend si prospetta favorevole, ravvivando la vostra vita di coppia con rinnovata armonia e piacere. La complicità e la tenerezza rafforzeranno il legame con il partner. Tuttavia, l'influenza di Marte potrebbe portare a un calo del desiderio, un fenomeno temporaneo che non intacca l'autenticità dei vostri sentimenti.

Se siete single, il Sole illuminerà la sfera amorosa, mentre Saturno farà emergere il desiderio di stabilità e fedeltà, spingendovi a cercare relazioni serie. Plutone favorirà le decisioni finanziarie oculate, e Giove vi aiuterà a gestire il bilancio. Prestate attenzione a Nettuno, che potrebbe tendere insidie: evitate spese eccessive e speculazioni rischiose.

Voto: 7

Gemelli – Se siete in coppia, non avrete motivo di lamentarvi: il vostro partner si prenderà cura di voi e vi riempirà di coccole e tenerezze. Tutte queste attenzioni potrebbero risultarvi un po' sospette. Se siete single, aspetterete con il fiato sospeso il partner dei vostri sogni. Allo stesso tempo, c'è il rischio che non prestiate abbastanza attenzione a qualcuno che avete incontrato ultimamente. Eppure, questa persona ha tutto per rendervi felici. Attenzione all'avarizia! Tenete sotto controllo i vostri conti e verificate di aver pagato le tasse e le altre spese. In caso contrario, potreste subire un duro colpo, perché Plutone non vi farà alcun regalo. Voto: 6,5

Cancro – Durante il weekend, potreste essere sopraffatti da una gelosia eccessiva.

Tale sentimento rischia di generare conseguenze negative, come l'innalzamento di un muro di silenzio e incomprensione, che metterebbe a dura prova la vostra relazione. Pertanto, agite con determinazione e coraggio. Se siete single, potreste essere attratti dai benefici materiali che qualcuno vi offre, piuttosto che cercare di capire se tra voi possa nascere un amore sincero. Attenzione, potreste trovarvi in situazioni complicate, senza ottenere né amore né denaro. Le vostre finanze, invece, beneficeranno di un influsso astrale particolarmente favorevole. Giove, il pianeta della fortuna e del successo, influenzerà positivamente il vostro destino economico. In altre parole, i vostri sforzi dovrebbero finalmente portare i frutti sperati.

Voto: 6

La situazione amorosa ed economica secondo gli astri: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Grazie ai nuovi influssi positivi di Venere, il vostro clima coniugale si evolverà in modo rassicurante ed entusiasmante. Durante il weekend avrete tutto ciò che vi serve per essere felici. Se siete single, sarete tentati di vivere molte avventure amorose. Il vostro magnetismo sarà potente, il vostro fascino irresistibile e le vostre iniziative vincenti. Vi abbandonerete a torride effusioni amorose, probabilmente con più di un partner! Godrete di una certa fortuna finanziaria. Tentate la sorte in qualche investimento, affare. Le stelle sono con voi e vi seguiranno fino al raggiungimento del traguardo.

Voto: 10

Vergine – Durante il weekend, Venere potrebbe accendere la scintilla nella vostra vita sentimentale, incoraggiandovi ad aprirvi a nuove avventure o incontri. Questo potrebbe creare qualche tensione per chi ha già una relazione stabile. Paradossalmente, lo stesso pianeta metterà in evidenza anche i figli, spingendovi a desiderarne di più, o a dedicarvi con maggiore impegno alla loro educazione, trasmettendo loro conoscenze e preparandoli al meglio per la vita. Per quanto riguarda le finanze, la posizione di Saturno dovrebbe garantirvi una certa stabilità. Tuttavia, fate attenzione all'influenza della Luna: anche se la situazione è in miglioramento, non è ancora del tutto rosea, quindi, l'Oroscopo vi consiglia mantenere un atteggiamento prudente.

Voto: 6

Bilancia – In questo periodo, la vostra vita di coppia potrebbe subire qualche scossone. Entrambi sarete poco inclini a compromessi, il che potrebbe generare qualche tensione. Tuttavia, non si prevedono crisi gravi e, in caso di discussioni, la riconciliazione sarà rapida. Sarebbe comunque preferibile evitare del tutto i litigi. Per i single, grazie all'influsso di Venere, il vostro fascino e la vostra sensualità attireranno numerosi sguardi. Durante il weekend, potreste incontrare una persona con cui sentirete una forte affinità. Sul fronte finanziario, gli astri vi sorridono. Alcuni pianeti vi sosterranno nell'incrementare i vostri risparmi o, se non ne avete, nell'accumulare un gruzzolo.

Per chi ha investito capitali, le prospettive sono molto positive. Investimenti con un margine di rischio potrebbero fruttare guadagni sorprendenti. Voto: 7,5

Scorpione – Durante il weekend vi dedicherete completamente al vostro partner, assecondando ogni suo desiderio. Tuttavia, potreste essere inclini a ingigantire i suoi difetti e le sue debolezze, rischiando di creare tensioni nella coppia. Se siete single, la vostra passione e intensità nelle dichiarazioni d'amore saranno irresistibili, ma fate attenzione a non idealizzare troppo la persona che vi interessa, per evitare delusioni future. L'influenza di Mercurio potrebbe portare instabilità finanziaria: se le vostre spese supereranno le entrate, dovrete fare uno sforzo per risparmiare o affrontare le conseguenze di un bilancio in rosso.

Voto: 6

Previsioni dell'oroscopo per il fine settimana 8-9 marzo: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – La vostra vita di coppia sarà influenzata positivamente dal potente Giove. Ostacoli, paure e remore verranno superati grazie a un vento di cambiamento quasi magico. Approfittate di questa situazione senza esitazioni. Se siete single, sarete irresistibilmente attratti da persone più giovani di voi. Queste sembreranno più adatte a voi rispetto alle persone mature, poiché il vostro istinto protettivo sarà amplificato dall'influenza di Plutone. Tuttavia, assicuratevi che i vostri partner vi amino per quello che siete e non per altri motivi. Il vostro intuito vi aiuterà a fare affari vantaggiosi.

Lasciatevi trasportare dagli eventi invece di opporvi. Durante il weekend sarete molto attivi dal punto di vista finanziario. Voto: 8

Capricorno – Per quanto riguarda la sfera sentimentale, il vostro weekend sarà colmo di gioie intense. Sarete al settimo cielo per gli apprezzamenti sinceri della persona amata, che stimate profondamente e che vi ispira ammirazione, ritrovando in lei le qualità di nobiltà e generosità che tanto valorizzate. Vi sentirete in perfetta sintonia, come se foste sulla stessa lunghezza d'onda. Questo weekend si rivelerà propizio per un fidanzamento, un matrimonio o semplicemente per condividere momenti di felicità insieme. Sul fronte finanziario, mantenete un approccio equilibrato e prudente.

Evitate di assumere rischi eccessivi e sfruttate al meglio le vostre risorse per ottenere risultati positivi. Voto: 8

Acquario – Voi e il vostro partner ristabilirete un legame profondo. Grazie all'influenza positiva di Venere, ritroverete un'atmosfera di tenerezza e armonia. Sta a voi impegnarvi per preservarla! Se siete single, l'influsso di Venere darà il via a un weekend particolarmente favorevole per l'amore. La dea dell'amore accrescerà il vostro fascino e la vostra sensualità, portando sul vostro cammino una persona che vi colpirà profondamente. Alcune situazioni problematiche troveranno finalmente una soluzione. Se di recente avete affrontato gravi difficoltà finanziarie, inizierete a intravedere delle vie d'uscita.

Tuttavia, dovrete prestare molta attenzione alle spese. Voto: 7

Pesci – Grazie a una configurazione astrale favorevole, Venere proteggerà la vostra vita di coppia, regalandovi un weekend di tenerezza e complicità. Se siete single, data l'assenza di legami sentimentali, Venere vi spingerà a uscire, ad aprirvi e a socializzare. Di conseguenza, vi troverete in un ambiente propizio per incontri e amicizie che potrebbero facilmente sfociare in amore. Vi impegnerete a gestire le vostre finanze con rigore, ma fate attenzione alle soluzioni apparentemente semplici che potrebbero rasentare l'illegalità. Prestate particolare cura ai rapporti con il fisco, che difficilmente vi concederà favori. Voto: 7.