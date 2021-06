L'oroscopo della giornata di venerdì 11 giugno prevede alcune difficoltà per l'Ariete, che avrà la Luna in quadratura, mentre Marte si sposterà nel segno zodiacale del Leone, che potrà contare su un po’ di risorse e fortuna in più nel lavoro. Giornata da prendere con le pinze per il Capricorno, il quale dovrà saper bilanciare al meglio ogni parola che dice, mentre si profilano conoscenze intriganti per il Toro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 11 giugno 2021.

Previsioni oroscopo venerdì 11 giugno 2021 segno per segno

Ariete: mostrerete un po’ troppe incertezze in questa giornata secondo l'oroscopo, colpa forse della Luna che sarà in cattivo aspetto.

Potreste dunque ritrovarvi in difficoltà dal punto di vista sentimentale, single oppure no. Non siate troppo assillanti. Per quanto riguarda il lavoro invece inizierete a essere un po’ più ottimisti e pieni di energie, ora che Marte è di nuovo favorevole. Voto - 7-

Toro: giornata particolarmente intrigante per voi nativi del segno. L'oroscopo di venerdì 11 giugno vi riserverà momenti dolcissimi insieme alle persone che più amate, anche a voi cuori solitari, grazie a Venere e alla Luna entrambi in sestile rispetto al segno del Cancro. In ambito lavorativo le cose potrebbero cambiare un po’ ora che Marte sarà in quadratura, per cui attenzione a non sovraccaricarvi di lavoro. Voto - 7,5

Gemelli: settore professionale che vedrà piccoli ma decisi miglioramenti per voi, merito in particolare di Marte.

Mostrerete maggior sicurezza nelle vostre mansioni, e con il giusto impegno completerete con successo i vostri incarichi. In amore questo cielo sarà tutto sommato stabile, per cui non prendetevi preoccupazioni fine a se stesse. Se siete single la vostra fame d'amore potrebbe farsi sentire. Voto - 7,5

Cancro: configurazione astrale più che soddisfacente per voi grazie alla Luna e a Venere in congiunzione.

La vostra relazione farà invidia a chiunque considerato quanto essa sia perfetta. Se siete single siete certamente delle persone sensibili, ma non avrete paura a mostrare quel che provate. Nel lavoro purtroppo Marte se ne va, ma avrete comunque abbastanza risorse da saper raggiungere agilmente ottimi risultati. Voto - 8,5

Leone: a partire da questa giornata, Marte entrerà a far parte del vostro cielo, e sul fronte professionale alcune cose potrebbero essere destinate a cambiare radicalmente.

Ciò nonostante toccherà anche a voi saper cogliere certe occasioni. In amore il vostro rapporto sarà tutto sommato tranquillo, anche se non vi dispiacerebbe un po’ di passione in più. I single innamorati faranno meglio a non correre troppo. Voto - 7+

Vergine: oroscopo di venerdì tutto sommato valido per voi, con la Luna e Venere che v'illuminano la giornata. Per quanto riguarda i sentimenti sarete davvero comprensivi e morbidi nei confronti del partner, e questo potrebbe essere un buon momento per fare un passo importante. Se siete single presto arriveranno grandi notizie per voi. Nel lavoro le spese saranno tante, per cui sarà meglio decidere come spendere bene le vostre finanze. Voto - 7,5

Bilancia: le cose di certo non vogliono migliorare per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo della giornata di venerdì 11 giugno.

Con la Luna che andrà a unirsi a questa Venere negativa, non potete pretendere tanto dal vostro rapporto al momento, anzi, cercate di mantenere una certa umiltà, anche voi cuori solitari. Piccoli miglioramenti invece nel lavoro, ora che Marte finalmente si trova in buon aspetto, permettendovi di accelerare un po’ con i tempi su certe mansioni. Voto - 6,5

Scorpione: un cielo fantastico per questa giornata secondo l'oroscopo. In ambito sentimentale sarete dei veri e propri romanticoni, godendo un affiatamento di coppia decisamente sopra la media. Se siete single ci saranno momenti piuttosto belli che non dimenticherete. Nel lavoro i vostri pensieri saranno un ottimo spunto per poter mettere in piedi un progetto davvero ambizioso.

Attenzione solo a Marte in quadratura che potrebbe prosciugare le vostre energie. Voto - 8,5

Sagittario: configurazione astrale nel complesso discreta per voi nativi del segno. Sul fronte lavorativo arriverà Marte a darvi una mano con le vostre mansioni, permettendovi di avere qualche possibilità in più di centrare il successo che meritate. Molto bene anche in amore, seppur non ci siano così tante effusioni al momento nel vostro rapporto. Se siete single tendere di più a favorire i rapporti sociali. Voto - 7,5

Capricorno: giornata da prendere con le pinze per voi secondo l'oroscopo. Avere la Luna e Venere in opposizione sarà un grande ostacolo per voi, meglio prestare particolare attenzione al vostro atteggiamento, ma soprattutto attenti a quello che potreste dire.

Se siete single non lasciatevi prendere dall'insofferenza. Nel lavoro per fortuna Marte non sarà più opposto, per cui sarà il momento di proporre progetti di qualità maggiore. Voto - 6+

Acquario: Marte andrà a mettersi in opposizione per un bel po’ secondo l'oroscopo, e sul fronte professionale questo potrebbe essere un problema. Le idee al momento non mancano, ma bisognerà avere anche abbastanza energie per saper portare a termine i vostri lavori. Sfera sentimentale nel complesso discreta, anche se quando volete sapete esprimere molto bene i vostri sentimenti, anche voi cuori solitari. Metteteci più passione. Voto - 7+

Pesci: previsioni astrali di venerdì semplicemente fantastiche per voi nativi del segno, con la Luna e Venere che illuminano il vostro rapporto, particolarmente romantico e pieno di prospettive e progetti per il futuro.

Se siete single potreste iniziare a vere un rapporto in maniera differente. In ambito lavorativo Giove sostiene le vostre iniziative, dunque non abbiate paura di proporre qualcosa di diverso dal solito. Voto - 8+