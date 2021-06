Secondo le previsioni dell'oroscopo del giorno 9 giugno 2021, i nati sotto il segno della Vergine devono essere cauti. Gli Scorpione sono stressati, mentre i Capricorno sono favoriti sul lavoro.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Vergine: le previsioni dell'Oroscopo del giorno 9 giugno denotano una giornata particolarmente impegnativa per voi. Non siate troppo impetuosi, specie con le persone che vi stanno intorno e a cui volete bene.

11° in classifica Bilancia: mantenete la calma per quanto riguarda i rapporti di coppia. Se state pensando di incominciare un nuovo progetto ponderate attentamente i pro e i contro.

Non fidatevi di tutti e valutate attentamente le vostre amicizie.

10° in classifica Leone: interessanti risvolti per quanto riguarda la sfera professionale. Allo stesso tempo, però, dovete essere cauti nel rapportarvi a persone del vostro stesso segno. Due Leone insieme non potranno fare altro che fare scintille.

9° in classifica Toro: non date troppo peso alle critiche. Per quanto riguarda i rapporti di coppia è bene pensare di più al partner. In questo periodo siete stati piuttosto distratti e questo potrebbe aver creato delle tensioni.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Scorpione: lo stress accumulato nei giorni passati potrebbe farsi sentire in modo importante in questo periodo.

Cercate di mantenere il controllo su voi stessi. In merito a quello che vi circonda, invece, sappiate che non potete controllare tutto.

7° in classifica Cancro: giornata di recupero per quanto riguarda la forma fisica. Gli ultimi giorni potrebbero essere stati un po' provanti sotto più punti di vista, ma adesso è il momento di recuperare.

Per quanto riguarda l'amore, invece, è in ripresa.

6° in classifica Sagittario: l'oroscopo del 9 giugno denota una giornata molto positiva per quanto riguarda i sentimenti. Se siete single ci saranno delle ottime opportunità all'orizzonte. Per quanto riguarda le coppie, invece, cercate di essere creativi.

5° in classifica Acquario: non lasciate nulla al caso, in questo periodo è importante prestare attenzione ai dettagli.

Gli impegni che avete di recente potrebbero occupare gran parte del vostro tempo libero, non trascurate gli affetti.

Oroscopo 9 giugno primi quattro segni

4° in classifica Ariete: l'oroscopo del giorno 9 giugno denota una giornata molto produttiva sul fronte professionale. Ci sono delle cose in ballo, pertanto, tenete gli occhi ben aperti. Per quanto riguarda i rapporti di coppia, invece, siate più tolleranti.

3° in classifica Gemelli: periodo di verifiche e valutazioni. Siete un po' permalosi e questo potrebbe crearvi qualche malcontento. Ad ogni modo, le stelle sono dalla vostra parte, pertanto, sarà difficile fallire se vi impegnerete in ciò che farete.

2° in classifica Pesci: ottimo momento per dare il via ad un nuovo progetto professionale.

Se siete indecisi sul da farsi, lasciatevi consigliare da una persona cara. Dal punto di vista delle emozioni, invece, siete molto romantici.

1° in classifica Capricorno: prima posizione per i nati sotto questo segno. Se state pensando di cominciare un nuovo progetto, siete favoriti. In amore, invece, alcune storie potrebbero arrivare anche a consolidarsi e a realizzare progetti importanti.