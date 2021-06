Per la giornata di lunedì 21 giugno 2021 si presenterà un Oroscopo giornaliero tranquillo per molti segni, a cominciare dall’Ariete e, per concludere, con i Pesci. I presupposti fortunati continueranno la loro corsa per i segni del Cancro e della Bilancia, favorendo anche il buonumore e l’ottimismo.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni della giornata.

L’oroscopo di lunedì: Cancro fortunato

1° Ariete: la parola chiave di questa giornata sarà “tranquillità”. Potrete respirare una atmosfera più placida sia in famiglia sia nel contesto lavorativo, anche se avrete a che fare con qualche disguido, perché sarà di poco conto o comunque facilmente risolvibile.

2° Cancro: la fortuna che vi migliorerà la giornata fin da subito si ripercuoterà positivamente anche nelle piccole cose quotidiane. Darvi da fare potrebbe anche avere degli esiti divertenti, e non soltanto utili nel senso stretto della parola.

3° Pesci: finalmente la serenità sarà la protagonista indiscussa del vostro lunedì, e qualche momento di pausa dal lavoro potrebbe essere più piacevole del solito. L’oroscopo si prospetta favorevole anche sulle questioni familiari.

4° Bilancia: il lavoro a gonfie vele vi darà quell’ottimismo e quell’autostima che necessitava di una “rinfrescata”. Secondo l’oroscopo ci saranno sempre più opportunità che vi daranno la spinta per poter avviare un progetto molto più ambizioso.

Acquario sereno

5° Acquario: avrete una giornata molto più serena, fatta di riflessioni ben ponderate e dunque prive di troppe “turbolenze”. Non avrete paura di esternare anche la vostra idea più originale per compiacere voi stessi e per dare alla vostra squadra una spinta innovativa.

6° Leone: sarà un lunedì piuttosto monotono sul lavoro, ma che vi lascerà un grande margine di tempo libero a vostra disposizione.

Potrete rendere la serata con il partner decisamente interessante e soprattutto spensierata.

7° Scorpione: purtroppo il lunedì, secondo l’oroscopo, comincerà con un po’ di malumore, di monotonia che potrebbe darvi un senso di nervosismo, anche se non così accentuato come potreste pensare in un primo momento.

8° Gemelli: dovrete fare i conti con un progetto molto incerto, che potrebbe non darvi una garanzia di riuscita.

Avrete la necessità di togliervi una “spina nel fianco” che ultimamente vi sta irritando più del solito, secondo l’oroscopo.

Sagittario inquieto

9° Vergine: l’oroscopo prevede una giornata piuttosto cauta, che non deve tener conto delle novità troppo “facili” perché potrebbero nascondere delle insidie molto significative. Ponderate le vostre scelte senza lasciarvi andare all’entusiasmo.

10° Sagittario: potreste arrabbiarvi per poco, e la stanchezza potrebbe essere la vostra “accompagnatrice” per molto tempo a questa parte. Però scoraggiarvi non farà “parte” del vostro piano settimanale, secondo l’oroscopo.

11° Capricorno: l’oroscopo vi riserverà qualche situazione in cui potrete finalmente staccare la spina, ma per voi ciò significherà avere uno stacco forzato e quindi non in linea con il vostro modo di fare quotidiano.

12° Toro: sarete sottotono abbastanza da rendervi molto puntigliosi su un determinato progetto o su una questione in famiglia che non avete “digerito”. Sentirvi affaticati in questo periodo dovrebbe spingervi verso il riposo.