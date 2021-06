Nel corso della settimana che va dal 21 al 27 giugno 2021 l’Oroscopo vedrà posizioni astrologiche simili a quelle riscontrate la settimana scorsa, seppure con alcune modifiche. Nella costellazione del Capricorno si troverà ancora il pianeta Plutone, mentre in quella dell’Acquario sarà presente Saturno. La costellazione del Leone avrà nei suoi gradi il pianeta Marte, i Pesci continueranno ad avere influssi positivi da Giove, nella sua costellazione. Di seguito, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo settimanale: Pesci e Leone romantici

1° Pesci: il romanticismo sarà parte integrante di questa settimana nella vostra relazione amorosa, e sarà accompagnata da buoni propositi in attesa del vostro slancio per poter essere concretizzati al meglio. Ci saranno ottime prospettive per emergere nel lavoro, valorizzandovi come figura professionale.

2° Leone: la passionalità sarà ottimale, soprattutto nella seconda parte della settimana, ovvero quando ci saranno tanti presupposti per rimanere insieme al partner il più a lungo possibile. Avrete a che fare con qualche incontro che cambierà radicalmente il vostro concetto di amicizia.

3° Cancro: questa fortuna che si riflette su di voi grazie a Giove in Pesci vi aiuterà in modo significativo sulla questione professionale, tanto che potreste guadagnare molto di più o comunque trovare un lavoro che vi garantisca un po’ di autonomia in più, secondo l'oroscopo.

4° Scorpione: qualche segno di malumore causato dal lavoro non intaccherà per nulla il vostro atteggiamento. Infatti in amore respirerete una grande intesa che sfocerà sicuramente in un fine settimana passionale. Avrete anche dei piccoli miglioramenti sul piano professionale, ma dovrete avere pazienza.

Voglia di libertà per Acquario

5° Gemelli: avrete qualche piccola certezza che purtroppo potrebbe vacillare, ma sul piano amoroso avrete le idee sempre più chiare. Con il partner arriverete a progettare un passo importante nella vostra vita di coppia, ma anche le amicizie avranno risalto nella vostra settimana.

6° Acquario: ci sarà bisogno di essere più liberi, e di essere meno incisivi sul lavoro.

Ora vi meritate una vacanza, ma attenti a non procrastinare progetti professionali che potrebbero fare la differenza sulle vostre finanze. Secondo quanto riportato dall'oroscopo, le amicizie vi daranno più spensieratezza rispetto all’amore.

7° Ariete: la riflessione sarà il vostro strumento vincente sul lavoro, ma anche in amore ci saranno decisioni prese con cognizione di causa. L’impulsività sarà relegata in un angolino della mente che per il momento non sarà preso in considerazione. Avrete un significativo aumento dell’autostima.

8° Bilancia: questo periodo settimanale sarà ottimo per poter prendervi del tempo per riflettere sul proseguimento della vostra relazione di stampo amoroso. Però nel frattempo potrete avvalervi della compagnia di una amicizia sincera per poter fare sperimentare qualche nuova emozione, magari evadendo dalla vostra routine.

Poco ottimismo per il Capricorno

9° Sagittario: purtroppo sarete molto stanchi della vostra routine, e preferirete procrastinare il lavoro e lo studio in virtù del relax. L'oroscopo dice che sarà però necessario essere diligenti almeno per questa settimana per poter evitare di trovare un carico significativo nei giorni seguenti.

10° Vergine: avrete molti impegni che purtroppo vi terranno occupati e vi renderanno negligenti nei confronti della famiglia. Cercare dei punti di accordo con i colleghi non sarà affatto semplice, anzi, dovrete lottare perché le vostre idee possano avere considerazione. Ci sarà qualche modifica con la vostra tabella di marcia, secondo l'oroscopo.

11° Capricorno: purtroppo l’ottimismo sarà ridotto al lumicino, perché l’opposizione del Sole vi creerà degli scompensi non solo a livello amoroso, ma anche una scarsa spinta motivazionale sul lavoro.

Sarà molto difficile collaborare con la vostra squadra, perché ci saranno molte più divergenze di quello che vi aspettavate.

12° Toro: avrete qualche delusione da una persona a cui tenete particolarmente, oppure da un progetto su cui avete lavorato duramente. Dovrete rimboccarvi le maniche per remare contro una sorte che per il momento potrebbe esservi avversa. L’amore purtroppo per adesso non sarà contemplato.