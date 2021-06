Per la giornata di domani, lunedì 14 giugno, i segni d'Acqua avranno dalla propria parte il pianeta Giove e in particolare lo Scorpione godrà di questi influssi che dureranno anche piuttosto a lungo. Per l'Oroscopo sarà piccolo, ma molto significativo, il rialzo per i nati sotto i segni di Terra, specialmente per il Toro che avrà una giornata tutto sommato tranquilla.

A seguire le previsioni dell’oroscopo di lunedì per tutti i segni e relativa classifica.

Scorpione in testa

1° Scorpione: la carica di energia che potrete finalmente impiegare sul lavoro sarà ottimale anche in altri ambiti, a partire proprio da quello amoroso.

Potrete fare un passo avanti con la persona amata senza sentirvi carichi di responsabilità troppo grandi.

2° Bilancia: finalmente riuscirete a uscire dalla monotonia e ad avventurarvi verso una dimensione più allegra, che potrà essere “portata con voi” sia sul lavoro che in contesti in cui è previsto del divertimento. L’oroscopo prevede qualche bella sorpresa in serata.

3° Ariete: avrete una giornata all’insegna del romanticismo e di quel pizzico di passionalità che recentemente è venuta a mancare per cause di forza maggiore. L’oroscopo si prospetta ottimale anche per gli affari, soprattutto quelli in corso, e la sfera professionale.

4° Leone: la settimana comincerà con tanto lavoro, ma soprattutto con tante collaborazioni che si riveleranno molto redditizie sia per voi, che per la vostra squadra professionale.

Avrete una serata moto rilassante, approfittatene per riposarvi.

Pesci stanchi

5° Pesci: la settimana potrebbe partire con molta stanchezza in accumulo, ma allo stesso tempo avrete i presupposti per essere comunque preparati anche alla sfida più difficile. Probabilmente avrete un umore migliore rispetto alle giornate precedenti.

6° Capricorno: dovrete procedere con cautela sul lavoro, specialmente se avete a che fare con un incarico nuovo che probabilmente vi metterà alla prova più di qualsiasi altro. Avrete di che distrarvi in serata, specialmente se sarete in compagnia del partner.

7° Toro: avrete una giornata stabile, che vi darà qualche soddisfazione lavorativa e probabilmente l’opportunità di conoscere persone nuove.

Secondo l'oroscopo avrete anche qualche piccolo vantaggio sul piano economico, ma di lieve portata.

8° Sagittario: per il momento il lavoro si presenterà in modo piuttosto scarno oppure monotono. L'intraprendenza potrebbe essere controproducente per il momento, meglio affidarsi alla routine ed essere il più pazienti possibile.

Cancro impegnato

9° Cancro: avrete molto lavoro e probabilmente vi sentirete nervosi, spossati e privi di energia. Secondo l'oroscopo, sicuramente, la recupererete in fretta, anche grazie alle grandi opportunità che si affacceranno nel corso del pomeriggio.

10° Acquario: siete troppo nervosi, probabilmente avete bisogno di una vacanza che vi dia la possibilità di stare lontano da tutto e da tutti.

Organizzare un viaggio vi farà scoprire tante nuove cose interessanti, perché l'oroscopo vi aprirà davanti tante opportunità.

11° Vergine: sarete troppo impegnati per poter dedicarvi ai vostri interessi e probabilmente l’amore verrà accantonato per un bel po’ di tempo. Dovrete evitare il cattivo umore, potrebbe essere controproducente nel settore lavorativo.

12° Gemelli: sarà una settimana in cui l’oroscopo presuppone molti cambiamenti, quindi la classifica potrebbe andare incontro a oscillazioni molto significative. Avrete di che impegnarvi in serata, dunque non affaticatevi troppo nel corso della giornata.