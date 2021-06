Secondo le previsioni dell'oroscopo del 14 giugno i nati sotto il segno del Leone sono favoriti. Gemelli e Ariete, invece, sono un po' tesi.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica, Gemelli: la giornata porta con sé qualche strascico di stanchezza reduce dal weekend. Cercate di mantenere la calma e di essere razionali in campo professionale. Sorprese in arrivo in amore.

11° in classifica, Ariete: se siete dubbiosi su una decisione da prendere, forse sarebbe opportuno fermarsi un attimo. Nella vita è necessario assumersi le proprie responsabilità.

Forse avete rimandato un po' troppo certe situazioni.

10° in classifica, Cancro: le previsioni dell'Oroscopo del 14 giugno denotano una giornata uggiosa. Oggi siete un po' troppo indecisi e questo potrebbe rendervi nervosi. Se avete in programma un evento, a breve potreste cominciare a mostrare un po' di agitazione.

9° in classifica, Pesci: la giornata trascorrerà un po' a rilento. Non siete esattamente al top della forma fisica e questo potrebbe far nascere qualche tensione. Ci sono molte cose da fare, quindi, trovate il modo per recuperare.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica, Acquario: alcuni pensieri vi preoccupano e attanagliano la vostra mente. Cercate di rilassarvi un po' e di non pensare sempre alle stesse cose.

Anche con il partner è necessario essere più presenti.

7° in classifica, Bilancia: l'oroscopo del 14 giugno denota una giornata particolarmente intrigante. Ci sono delle novità all'orizzonte, pertanto fatevi trovare pronti. Per quanto riguarda la sfera emozionale, invece, siete incerti e vulnerabili.

6° in classifica, Sagittario: la Luna non propriamente favorevole potrebbe portarvi qualche malumore.

In campo professionale, invece, dovete essere un po' più concentrati e obiettivi: non lasciatevi prendere dall'istinto.

5° in classifica, Scorpione: momento di recupero per quanto riguarda la sfera psicologica. Di recente ci sono stati dei momenti di tensione, ma adesso è tempo di recuperare. Se siete in attesa di risposte, presto verrete accontentati.

Oroscopo 14 giugno segni fortunati

4° in classifica, Capricorno: siete concentrati sul lavoro. Questo è un momento molto importante sotto questo punto di vista, pertanto errori grossolani non sono contemplati. In campo sentimentale, invece, dovete essere più decisi.

3° in classifica, Toro: l'oroscopo del giorno 14 giugno denota 24 ore particolarmente produttive. In questo periodo se siete stati in ansia per qualche ragione, adesso siete in una fase di recupero. In campo sentimentale fate progressi.

2° in classifica, Vergine: non siate troppo esigenti con voi stessi e con gli altri. Questo è un momento positivo per quanto riguarda i sentimenti, pertanto cercate di non compromettere tutto per delle ragioni piuttosto futili.

1° in classifica, Leone: ottimo momento per l'amore. Se siete single sappiate che ci sono delle novità in arrivo. Le coppie stabili, invece, possono pensare in grande e concentrarsi un po' di più sul futuro. Anche nel lavoro arrivano delle conferme.