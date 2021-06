Il mese di giugno va lentamente verso la sua naturale conclusione. Leggiamo le previsioni dell'Oroscopo del 23 giugno 2021 per tutti e dodici i segni zodiacali in ambito sentimentale e lavorativo.

Oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: in amore le storie che hanno subito una crisi ora sono in recupero, è importante per questo far valere le vostre idee. Nel lavoro non si può pretendere tutto nell'immediato, occorre per questo darsi degli obiettivi concreti.

Toro: per i sentimenti i nuovi progetti sono interessanti. Nel lavoro, se dovete iniziare un progetto, prima cercate di capire come agire al meglio.

Gemelli: a livello sentimentale ci sarà una stato di disagio da controllare. Nelle prossime ore potrebbero esserci dei contrasti. Nel lavoro, se dovete rinnovare un accordo prendetevi del tempo prima di decidere.

Cancro: in amore sfruttate questa giornata perché sarà dalla vostra parte e vi aiuterà. Le storie nate questo mese sono valide. A livello lavorativo, se c'è da concludere un accordo siate diplomatici.

Leone: per i sentimenti giornata di forza, potrebbe nascere qualcosa di interessante. Nel lavoro Luna favorevole che aiuta.

Vergine: a livello sentimentale con la Luna dissonante qualcosa potrebbe non andare come vorreste. Dei cambiamenti arriveranno a breve. Nel lavoro sfruttate al meglio quello che state facendo, gli affari ripartono.

Previsioni dell'oroscopo del 23 giugno 2021 dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore giornata migliore grazie a Venere che a breve sarà favorevole. Recuperare dei discorsi che erano rimasti in sospeso. Nel lavoro non sottovalutate una proposta, le stelle sono favorevoli.

Scorpione: per i sentimenti stelle interessanti che vi fanno sentire meglio.

A livello lavorativo ci saranno alcune emozioni negative che dovete controllare, attenzione a questo aspetto.

Sagittario: in amore Luna nel segno che regala emozioni particolari. Se c'è stata una crisi ora si recupera. Nel lavoro non è un periodo esaltante, però siete in miglioramento.

Capricorno: a livello amoroso conflitti che si potranno superare, vi sentite più forti.

Nel lavoro non mancano le novità che dovranno però essere gestite con prudenza.

Acquario: a livello sentimentale cercate di fare il massimo per recuperare, i prossimi due giorni saranno importanti. Nel lavoro è possibile cambiare, i giovani sono favoriti.

Pesci: in amore meglio rimanere sereni altrimenti potreste rischiare troppo. Nei rapporti nati da poco non mancherà qualche problema. Nel lavoro avete in mente nuovi progetti o trattative.