L'Oroscopo del giorno 24 giugno 2021 è disponibile a svelare come sarà la giornata di questo giovedì. In evidenza nel frangente una notizia succulenta: il passaggio della Luna in Capricorno. Allora, ansiosi di sapere quanta fortuna avranno i segni della seconda sestina? In base ai risultati restituiti dai rispettivi cieli astrali, in evidenza nella classifica giornaliera Capricorno e Sagittario, prescelti tra i sei in analisi. Invece, sottoposti a dura prova dalle stelle, come riportato nelle le previsioni zodiacali di giovedì 24 giugno, saranno Scorpione e Pesci entrambi in giornata da considerare sotto la media positività, dunque al di sotto delle attese.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del 24 giugno su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di giovedì 24 giugno

Bilancia: ★★★★. Giornata discreta sia in campo sentimentale che lavorativo, valutata abbastanza bene nelle predizioni di giovedì con quattro stelle, indice di mediocre positività. In amore, anche se le stelle non saranno per voi al top, probabilmente penserete di fare una fuga romantica con chi sapete. Allora, uscite della vostra routine e programmatela questa benedetta vacanza evasiva che state rimuginando in cuor vostro da molto tempo, dai! Vedrete che sarà bellissimo e rilassante. Single, in molti sarete pronti a dimenticare (anche) un’offesa che in passato vi avrebbe ferito non poco: indice di maturità o di un disperato bisogno d’affetto?

Parlando in generale, meglio evitare l’imprudenza e lasciare eventuali funambolismi ad altri momenti in cui vi sentirete con le spalle meglio protette. In ambito lavorativo invece, la giornata si annuncia positiva. Sarete in grado di gestire bene il bilancio e di godervi in modo equilibrato i piaceri che il denaro può offrire, senza però esagerare.

Scorpione: ★★★. Le previsioni zodiacali di giovedì indicano che Il prossimo giorno in calendario sarà pregevole in alcune circostanze, per il resto si preannuncia abbastanza buono per la maggior parte di voi. Per i sentimenti, diciamo che qualche breve turbamento potrebbe esserci; nel caso ci fosse, senz'altro sarà da attribuire ad un po' di nostalgia (per chi o per cosa?).

A fronte di ciò, mantenete nervi saldi: quasi certamente alcune indiscrezioni non proprio piacevoli giungeranno alle vostre orecchie. Tranquilli, la vicinanza del partner senz'altro riuscirà a sistemare tutto. Single, le stelle e la Luna non vi ispireranno per niente, cercate di lasciare da parte l'istinto e fatevi guidare dal cuore, il resto si vedrà. State sereni e pensate un po' a voi stessi: fisico e mente si aspettano da voi qualcosa di buono. Nel lavoro, nonostante il vostro impegno, alcuni intoppi rallenteranno il vostro operato e non riuscirete a finire ciò che avete iniziato: calma!

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo di giovedì 24 giugno al Sagittario indica l'arrivo di un giorno sicuramente molto positivo, diciamo pure a tutto tondo con la parte centrale della settimana.

In amore pertanto, consapevoli della vostra simpatia grazie anche al dono della comunicatività, riuscirete ad organizzare programmi molto divertenti e ben condivisi dagli amici, sia vecchi che nuovi. Godetevi come meglio e più che potete questo giorno, soprattutto se siete amabilmente già in coppia. Il periodo si muoverà verso un senso di calma, sarete a vostro agio e vi sentirete pieni di gioia di vivere. In molti vi riavvicinerete molto di più, rispetto ai giorni passati, agli interessi partner. Per i single, approfittate di questa giornata positiva e ricca di emozioni per mettere a segno qualche buon colpo a sfondo sentimentale. La parte riguardante il lavoro invece non prevede sorprese o opportunità, anche se la probabilità di veder aumentare i guadagni è alta.

Cercate di compiere qualche piccola operazione finanziaria.

Oroscopo e stelle del giorno 24 giugno

Capricorno: 'top del giorno'. Il prossimo giovedì sarà certamente più che positivo per voi del segno. In previsione tanta fortuna in campo sentimentale con passionalità alle stelle. Il motivo di tutto questo "ben di Dio" è da attribuire all'arrivo nel segno della Luna, presente nel comparto proprio questo giovedì a partire dalle ore 15:05. In merito agli affetti, si preannunciano ottime novità accompagnate da piacevoli notizie in merito ad alcune questioni aperte (che ben sapete!). Diciamo che finalmente potrebbe essere un buon momento per modificare e/o migliorare alcuni assetti di coppia: cambiare abitudini, respirare dunque aria nuova anche nella relazione più felice non farà che far bene.

Pronti a provarci? Single, vi aspetta una giornata estremamente piacevole e rilassata. Non farete che sorridere nell'attesa che il quadro sentimentale si completi: l'arrivo della persona giusta! Nel lavoro, altresì, si prevede un frangente altrettanto buono. Se gli impegni dovessero diventare pesanti o onerosi da portare a termine, tranquilli, avrete al fianco la persona giusta.

Acquario: ★★★★. Le previsioni astrali di domani preannunciano una giornata positiva ma non tale da permettervi di scherzare con la superficialità: intesi? Nei rapporti interpersonali, soprattutto nei riguardi di amici, colleghi e parenti alla lontana, cercate di non esasperare situazioni potenzialmente pronte ad esplodere, altrimenti...

In campo sentimentale la giornata inizierà con qualche turbolenza condita da piccole difficoltà o imprevisti: non tutto filerà come previsto ovviamente, ma con il perfezionamento di un paio di dettagli e qualche piccolo accorgimento riuscirete a ripristinare il sereno tra voi ed il partner. Single, periodo impegnativo per le faccende sentimentali. Occorrerà pazienza e senso della misura, sappiatelo. Qualcuno tra voi intanto, in alcune situazioni non avrà certo i peli sulla lingua e non si lascerà mettere sotto tanto facilmente: evitate la troppa impulsività, ragionate. Nel lavoro invece, potrebbe manifestarsi qualche ostacolo di troppo. Se così dovesse essere, non agitatevi, anche perché qualcuno arriverà in vostro aiuto consigliandovi.

Riuscirete a risolvere comunque, tranquilli.

Pesci: ★★. L'oroscopo del giorno, di giovedì 24 giugno, prevede una giornata abbastanza pesante, già valutata nelle predizioni della settimana con il preoccupante segno del "ko". In amore questa parte della settimana potrebbe essere abbastanza pensierosa soprattutto per coloro con questioni difficili in corso. Forse sarete turbati da qualcuno o da qualcosa: da evitare comportamenti scontrosi con le persone solo perché vi piace seguire l'istinto. Spesso fornire una spiegazione ad eventuali atteggiamenti permette di dare nuova aria a qualsiasi rapporto. Se siete tipi "tosti", datevi una piccola controllata... Per coloro ancora single potreste avere a che fare con attimi di smarrimento a causa di un amaro ricordo del passato: cercherà di rientrare nella mente in modo prepotente e autoritario; non dateci troppo peso.

Nel lavoro non esasperate con le vostre angosce chi vi circonda. Sarà una giornata in cui converrà esercitare l'arte della calma.

Classifica 24 giugno, le stelle dei dodici segni

Pronti a togliere il velo dalla nuova classifica del 24 giugno? Allora vediamo subito di mettere in chiaro la qualità della giornata sotto analisi andando direttamente alla scaletta con le stelle quotidiane assegnate ai singoli segni in merito al quarto giorno dell'attuale settimana.

Le stelline di giovedì 24 giugno: