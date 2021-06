Mercoledì 9 giugno la Luna, il Sole, Mercurio e il Nodo Lunare risiederanno nel segno dei Gemelli, mentre Marte con Venere sosteranno nel domicilio del Cancro. Saturno, invece, permarrà sui gradi dell'Acquario, così come Giove e Nettuno continueranno il moto in Pesci. Urano, in ultimo, proseguirà il transito in Toro come Plutone rimarrà stabile in Capricorno.

Oroscopo quotidiano favorevole per Acquario e Leone, meno roseo per Gemelli e Sagittario.

Sul podio

1° posto Acquario: lavoro top. Semaforo acceso sul verde per il fronte professionale dei nati Acquario della terza decade, i quali avranno ottime chance di mettere a segno dei risultati degni di nota e, se liberi professionisti, anche di raccogliere qualche succulento frutto economico.

2° posto Leone: in fermento. A 24 ore dal Novilunio in Gemelli, sebbene reso meno sfavillante dall'opposizione di Saturno retrogrado, il secondo segno di Fuoco potrebbe percepire odore di novità nell'aria e, stando al parterre planetario, non si sbaglierà in tal senso.

3° posto Bilancia: mondani. Stanchi delle energie spese per il fronte familiare negli ultimi giorni, il secondo segno d'Aria avrà probabilmente voglia di svagare la mente, magari organizzando una cena in casa con amici oppure prenotando in quel pub al centro.

I mezzani

4° posto Ariete: amore top. Per lavoro e faccende pratiche non ci sarà, con ogni probabilità, spazio nel mercoledì di casa Ariete perché i nativi indirizzeranno gran parte delle loro energie nel ménage amoroso, dividendosi tra coccole ed alcova.

5° posto Scorpione: frizzanti. Contrariamente ai musi lunghi dell'ultima settimana, i nati sotto il segno dello Scorpione potrebbero beneficiare di un tono d'umore particolarmente brioso in questa giornata primaverile, lasciando piacevolmente stupite le persone care.

6° posto Pesci: osservatori. Più che esporsi e dire la loro, durante queste 24 ore i nati Pesci preferiranno presumibilmente starsene in disparte ad osservare e analizzare i comportamenti altrui rimanendo in religioso silenzio.

7° posto Toro: routine. Mercoledì che dovrebbe procedere senza troppe novità o scossoni di sorta per i nati Toro, i quali attenderanno il tardo pomeriggio così da potersi godere del sano relax casalingo.

8° posto Cancro: tra l'incudine e il martello. L'opposizione tra Marte sui loro gradi e Plutone retrogrado di Terra, resa più pressante da Urano in Toro sullo sfondo, renderà probabilmente indecisi i nati Cancro sul da farsi in merito alle faccende professionali.

Se da un lato, difatti, vorrebbero rimettersi in contatto con un vecchio datore di lavoro (Marte e Venere), dall'altro nutriranno il timore che si ripresentino le stesse dinamiche che li fecero allontanare tempo addietro (Urano e Plutone).

9° posto Capricorno: svogliati. Giornata di metà settimana che vedrà, c'è da scommetterci, il terzo segno di Terra incline al lassismo, coi nativi che preferiranno di gran lunga dedicarsi ai loro hobby prediletti così da allentare la tensione.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: distratti. I bisticci tra Mercurio e Nettuno, sommati all'opposizione dei Luminari con il loro Sole di nascita, potrebbero rendere i nati Sagittario dediti a qualche distrazione di troppo, quindi sarebbe meglio rimandare qualsiasi impegno gravoso.

11° posto Gemelli: nostalgici. La Luna nel segno quadrata al Grande Benefico, prima di farsi Nuova giovedì, avrà buone possibilità di far riemergere nelle menti native vecchie relazioni sentimentali che stimoleranno la loro vena malinconica.

12° posto Vergine: amore flop. Giornata da prendere con le pinze sul versante amoroso per i nati Vergine, i quali potrebbero non comprendere i motivi dell'atteggiamento scostante del partner rimanendone feriti. Lavoro in stand-by.