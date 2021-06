Nella settimana da lunedì 14 a domenica 20 giugno troveremo sul piano astrale la Luna spostarsi dall'orbita del Leone (dove risiede Marte) al segno della Bilancia. Saturno, invece, proseguirà il moto in Acquario, così come Plutone rimarrà stabile nel segno del Capricorno. Il Sole e Mercurio permarranno nel domicilio dei Gemelli, come Giove assieme a Nettuno resteranno nel segno dei Pesci e, infine, Urano continuerà la sosta in Toro. Oroscopo settimanale favorevole per Ariete e Sagittario, meno roseo per Acquario e Toro.

Sul podio

1° posto Ariete: lavoro top.

Eccezion fatta per qualche nervosismo nel ménage amoroso durante il weekend, la settimana scorrerà probabilmente col vento in poppa in casa Ariete, specialmente sul fronte professionale grazie al sostegno del Luminare notturno e di Marte, entrambi nel loro Elemento.

2° posto Sagittario: decisioni. Sette giorni, soprattutto sino a mercoledì, dove il terzo segno di Fuoco potrebbe essere invogliato dal parterre planetario a compiere una scelta esistenziale troppo spesso procrastinata. A seconda del proprio tema natale, la stessa riguarderà la sfera lavorativa o quella amorosa, ma qualsiasi settore toccherà avrà ottime possibilità di avere un favorevole epilogo.

3° posto Bilancia: weekend top. Un eccelso bottino energetico ed un frizzante tono umorale saranno, c'è da scommetterci, due compagni fedeli della settimana nativa, coi nati Bilancia che raccoglieranno i migliori frutti in camera da letto nel weekend.

I mezzani

4° posto Leone: irruenti. Mentre Saturno ed Urano continueranno a litigare e Marte sbarcherà sui loro gradi, i nati Leone di prima decade potrebbero assumere un mood irruento sul fronte relazionale, entrando metaforicamente a gamba tesa in ogni discussione intrapresa. Ben più concilianti le effemeridi, invece, per la seconda e terza decade che riusciranno ad indirizzare la gran mole energetica di cui disporranno in un nuovo progetto.

5° posto Scorpione: dosare le energie. Anche per i nati Scorpione l'entrata in quadratura di Marte sarà presumibilmente uno dei pianeti che lo interesseranno maggiormente questa settimana, specialmente in termini di forze a disposizione. Queste ultime, difatti, dovranno essere centellinate con dovizia per distribuirle tra il settore pratico e quello professionale.

Amore in secondo piano.

6° posto Pesci: incontri. L'ultima settimana primaverile riserverà, c'è da scommetterci, qualche sorpresa ai nati Pesci sul versante degli incontri. Le nuove conoscenze, difatti, risulteranno particolarmente stimolanti per il terzo segno d'Acqua che non cercherà legami stabili.

7° posto Gemelli: in crescendo. Se nella prima parte la routine prenderà presumibilmente il sopravvento, nella seconda parte settimanale i nati Gemelli potranno godere di un umore brioso che li aiuterà a concludere il mese del compleanno nel migliore dei modi. Giovedì, invece, sarebbe meglio non stuzzicare il partner perché potrebbe spazientirsi facilmente.

8° posto Cancro: voglia di nuovo. Con l'avvicinarsi del Luminare diurno sui loro gradi (22 giugno), i nati Cancro parranno avvertire la voglia di rimescolare le carte sul versante professionale, soprattutto la prima decade che potrebbe risultare insofferente alle solite dinamiche lavorative.

Per virare su nuovi lidi o, semplicemente, apportare delle modifiche ai progetti in essere, però, bisognerà attendere gli sgoccioli del mese di giugno, quando il quartetto Sole-Luna-Nettuno-Giove sarà favorevole.

9° posto Vergine: indaffarati. Le incombenze da portare a termine non dovrebbero mancare in questi sette giorni per i nati Vergine, i quali farebbero meglio a delegare a terzi alcuni di queste attività pratiche così da scongiurare lo stress. Sabato e domenica, inoltre, una faccenda famigliare avrà buone chance di attirare la loro attenzione.

Ultime posizioni

10° posto Acquario: contrariati. Alcuni punti di riferimento lavorativi potrebbero mutare d'improvviso per il quarto segno Fisso ad inizio settimana, rendendo i nativi contrariati e destabilizzati su come agire a riguardo.

Sarà bene, però, rimboccarsi le maniche e bandire i piagnistei perché con Saturno retrogrado in combutta ad Urano di Terra ed il duetto opposto Luna-Marte risulterà difficile ricevere aiuti da capi o colleghi.

11° posto Toro: amore flop. Qualcosa nel nido domestico non funzionerà probabilmente a dovere, coi nativi che ad inizio e fine settimana risentiranno di un pizzico di angoscia figlia della difficoltà nel sistemare alcune ruggini insolute con la dolce metà. Le giornate migliori potrebbero essere il 17 e 18 giugno, quando la compagnia amicale riuscirà a risollevare il morale nativo.

12° posto Capricorno: invadenti. I bisticci tra Nettuno e Mercurio, conditi da Plutone che camminerà all'indietro sui loro gradi, potrebbero rendere particolarmente curiosi i nati Capricorno. Tale curiosità, però, sarà talmente accentuata da sfociare in invadenza, e ciò non sarà molto gradito a chi li conosce da poco tempo.