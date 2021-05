Nel mese di giugno troveremo sul piano astrologico tre passaggi planetari degni di nota: Venere si sposterà dall'orbita dei Gemelli al Leone, nel frattempo Marte passerà dal segno del Cancro al Leone e, infine, il Sole muterà domicilio viaggiando dai gradi dei Gemelli al Cancro.

Oroscopo mensile, riguardante fortuna e lavoro, favorevole per Acquario e Leone, meno entusiasmante per Capricorno e Vergine.

Sul podio

1° posto Acquario: entrate extra. Giugno potrebbe rappresentare una manna dal cielo per le faccende economiche della prima e seconda decade di casa Acquario, specialmente per coloro che devono recuperare una somma di denaro che gli spetta.

Non si tratterà probabilmente di vincite al gioco o inaspettate eredità, quindi, bensì di un bonus legato all'operatività o il ritorno di un prestito a una persona cara. Giorni fortunati: 1, 23 e 24.

2° posto Leone: finanze top. Dopo un inizio anno particolarmente tribolato, in particolar modo per la prima e parte della seconda decade, i nati sotto il segno del Leone avranno buone possibilità di godere di un lento ma costante miglioramento economico. Tale denaro, però, giungerà nelle tasche soltanto tra coloro che non si sono risparmiati, in termini di fatiche professionali, durante gli ultimi 90 giorni. Grazie alle nuove probabili opportunità che giungeranno sul fronte lavorativo, inoltre, il secondo segno di Fuoco dovrebbe pensare a investire su se stesso, magari iscrivendosi a un corso d'aggiornamento, così da sviluppare maggiormente i propri talenti.

Giorni fortunati: 4,15 e 20.

3° posto Gemelli: responsabilità. Mese ideale per il primo segno d'Aria che vorrà raggiungere un gradino della scala gerarchica più alto, soprattutto tra coloro che svolgono una professione alle dipendenze altrui. Tra la seconda e la terza settimana di giugno, per merito del sostegno di Mercurio e del Sole nel segno oltre che di Marte in Leone, sarà possibile che ai nati Gemelli venga proposto un incarico lavorativo di maggiore responsabilità, sebbene il conseguente aumento di stipendio potrebbe risultare poco soddisfacente nell'immediato.

Perdere questa occasione, che difficilmente si ripresenterà nei prossimi mesi, sarebbe un vero peccato, quindi meglio accettare un piccolo compromesso in tal senso. Giorni fortunati: 2, 9 e 11.

I mezzani

4° posto Cancro: novità. Ogni anno l'inizio del mese del compleanno dei nati Cancro coincide con l'apertura delle danze della stagione estiva, ma nel 2021 il primo segno d'Acqua potrebbe vivere il proprio capodanno astrologico in maniera decisamente più favorevole rispetto a dodici mesi fa, quando Giove e Saturno erano opposti.

Col Grande Benefico in sosta momentanea nel loro Elemento, il Sole nel segno dal 22 e Venere nella loro orbita per gran parte del mese, i nativi riceveranno presumibilmente delle succulenti novità riguardanti la sfera lavorativa, soprattutto i liberi professionisti del segno. Da segnare sul calendario sarà l'ultima settimana, quando Marte e Venere di Fuoco li renderà più che mai intraprendenti. Giorni fortunati: 22, 29 e 30.

5° posto Bilancia: inizio smart. Il sesto mese dell'anno partirà, c'è da scommetterci, col vento in poppa per i nati Bilancia, i quali godranno spesso di un eccelso tono umorale che li aiuterà a contrastare le problematiche del periodo con maggiore spensieratezza. I toni, invece, diverranno meno frizzanti dal 12 giugno in poi, quando sarà facile cedere alle provocazioni (Marte in Leone), non essere apprezzati sul versante professionale (Sole in Cancro) e avere un atteggiamento poco conciliante nel ménage amoroso (Venere in Cancro).

Giorni fortunati: 1, 9 e 10.

6° posto Scorpione: vecchie dinamiche. Una pratica professionale che pareva archiviata, come un lavoro stagionale o un impiego part-time, potrebbe tornare alla ribalta durante i primi giorni di giugno per i nati Scorpione. Questi ultimi, grazie al sostegno gioviale oltre ai benevoli influssi del terzetto Venere-Nettuno-Sole a fine mese, dovrebbero sfruttare tali occasioni perché, come si suol dire, da 'cosa nasce cosa' e un lavoretto precario potrebbe aprire le porte a un'occupazione ben più stabile e remunerativa. Giorni fortunati: 23, 26 e 27.

7° posto Pesci: incontri. La seconda parte di giugno, dopo un inizio mese particolarmente faticoso sul piano mentale, riserverà probabilmente qualche interessante occasione d'incontro per il dodicesimo segno zodiacale.

Sebbene non si parlerà di proposte vere e proprie, stringere la mano a un boss sarà ugualmente importante per i nati Pesci in prospettiva futura. Da bollino rosso, invece, avranno buone chance di essere le giornate del 17 e 18, quando la Luna in Vergine formerà un'opposizione a Nettuno e una quadratura a Nettuno sui loro gradi. Giorni fortunati: 13, 27 e 29.

8° posto Toro: chiarimenti. Aspettarsi uno positivo stravolgimento astrale in questo mese potrebbe risultare utopico per i nati Toro, considerando l'andazzo professionale e finanziario dell'ultimo periodo. Un miglioramento, invece, potrebbe esserci sul fronte relazionale, coi nativi che potranno lanciarsi in qualche doveroso chiarimento nell'ambito sentimentale e/o familiare.

Per avere un epilogo positivo dello stesso, e quindi una riappacificazione, servirà sfoggiare un atteggiamento meno prevaricatore e più accomodante. Giorni fortunati: 7, 8 e 18.

9° posto Ariete: irruenti. Veemenza spesso non fa rima con risultati, e i nati Ariete potrebbero rendersene conto a proprie spese durante il prossimo mese, in particolar modo nelle nuove conoscenze e nei rapporti lavorativi. Un mix di impazienza e insofferenza, quindi, renderà il primo segno di Fuoco voglioso di raggiungere i propri traguardi nel minor tempo possibile ma il parterre planetario, con Saturno retrogrado d'Acqua in pole position, freneranno i loro propositi d'arrivismo sul nascere. Giorni fortunati: 4, 6 e 24.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: a testa bassa. Più che un mese poco positivo, giugno si rivelerà, c'è da scommetterci, un periodo nel quale i nativi saranno chiamati ad accontentarsi, ovvero ad abbassare le loro aspettative di crescita ed espansione per consolidare le posizioni gerarchiche acquisite nel tempo. La voglia di intraprendere una nuova sfida professionale, che si farà pressante a fine mese, dovrà presumibilmente fare i conti con le inevitabili uscite economiche mensili, le quali faranno optare i nati Sagittario per continuare a lavorare a testa bassa, rinviando le loro smanie di virare su nuovi lidi lavorativi. Giorni fortunati: 1, 5 e 16.

11° posto Capricorno: guardarsi attorno.

Con l'avvicinarsi del periodo estivo e lo spostamento dei pianeti nell'opposto Cancro, i nati sotto il segno del Capricorno capiranno presumibilmente che sarà tempo di guardarsi attorno, professionalmente parlando, perché alcune certezze in tal senso parranno venir meno. Quel lavoro sul quale avevano riposto tanta fiducia, oltre ad averci costruito attorno la propria solidità economica, già dagli inizi del 2021 ha subito qualche segno di cedimento, ma a giugno tali crepe potrebbero divenire fratture, spingendo il terzo segno di Terra a correre ai ripari. Giorni fortunati: 2, 18 e 25.

12° posto Vergine: rotture. Tempo di bilanci e conclusioni di rapporti professionali quello che, con tutta probabilità, attenderà al varco il secondo segno Mobile in giugno.

Durante questo sesto mese dell'anno, infatti, i nati Vergine saranno chiamati a rimettere in discussione le proprie priorità esistenziali, domandosi cosa davvero li fa stare in pace con se stessi in qualsiasi settore di vita, dal lavoro all'amore passando per la famiglia. Come se non bastasse, in questo ostico mese, il secondo segno di Terra potrebbe essere escluso da un progetto professionale inaspettatamente e ciò destabilizzarlo non poco. Prescindendo dal danno economico derivante dall'eventuale perdita del lavoro, i nati Vergine non dovrebbero perdersi d'animo in quanto le severe lezioni saturniane, rese più vigorose dal quadrato del pianeta con Urano nel loro Elemento e dall'opposizione gioviale, giungeranno al loro cospetto per fargli chiudere un capitolo che non avrà più senso d'esistere per la loro evoluzione.

Giorni fortunati: 21, 25 e 26.