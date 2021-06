L'oroscopo del 23 giugno presenta una giornata ricca di sorprese. Alcuni cambiamenti verranno apprezzati, mentre altri potrebbero avere delle ripercussioni nella vita di tutti i giorni.

Per avere un quadro definito di come gli astri influenzeranno lavoro, amore e i rapporti sociali, è necessario individuare gli aspetti planetari di domani. I principali sono:

Sole in trigono a Giove;

Luna in trigono a Marte;

Mercurio in trigono a Saturno;

Venere in trigono a Nettuno e in opposizione a Plutone:

Marte in opposizione a Saturno;

Saturno in quadratura a Urano.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo del 23 giugno.

Previsioni zodiacali di mercoledì 23 giugno: dall'Ariete al Cancro

Ariete: l'amore verso il partner non avrà alcun limite. Vi sentirete molto coinvolti dal punto di vista emotivo e non vedrete l'ora di poter passare un po' di tempo insieme. Il rapporto sentimentale potrebbe presentare numerose sorprese. Inoltre, rimarrete affascinati da alcune parole pronunciate dal partner. Attenzione a non ascoltare le influenze negative.

Toro: avrete la sensazione di camminare in bilico, sul ciglio di un burrone. Sarete travolti dai dubbi e preferirete prendervi del tempo prima di compiere la vostra scelta. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di documentarvi accuratamente sul da farsi. Una maggiore conoscenza, infatti, potrebbe rendervi più consapevoli e riflessivi.

Gemelli: una dieta bilanciata e del sano esercizio fisico potrebbero fare la differenza. Vi renderete conto, infatti, di essere un po' troppo inclini alla pigrizia. Il clima caldo non aiuterà da questo punto di vista, ma ci saranno delle piccole strategie che potrete usare per sentirvi meglio. Il partner, inaspettatamente, non si schiererà dalla vostra parte.

Cancro: avrete la sensazione di non essere abbastanza grintosi. Vi sentirete svuotati e non in grado di affrontare questa giornata. L'oroscopo di domani suggerisce di non forzare i vostri limiti e di agire secondo i bisogni del corpo. Sarete gli unici a sapere cosa sarà meglio per voi, anche se probabilmente riceverete i consigli più disparati.

Oroscopo di domani 23 giugno: dal Leone allo Scorpione

Leone: riceverete una notizia che non sarà facile da accettare. Avrete bisogno di tutto l'aiuto possibile e, soprattutto, della presenza delle persone care. Vi renderete conto di avere una grandissima forza interiore e di poterla usare per affrontare le situazioni più disparate. Sul posto di lavoro dimostrerete di possedere la tenacia necessaria per crescere professionalmente.

Vergine: sentirete il bisogno di apportare dei piccoli cambiamenti all'interno della vostra quotidianità. Non sarà qualcosa di eclatante perché punterete, semplicemente, a stare bene. Inseguirete la vostra felicità partendo dalle persone. Vi circonderete di amici aperti al dialogo, pronti a dimostrarvi affetto e ad aiutarvi davanti alle difficoltà.

Bilancia: il lavoro potrebbe presentare qualche criticità a causa dei numerosi incarichi. Dovrete essere bravi nell'organizzazione della giornata, in modo da non rischiare di tralasciare qualcosa. In amore lotterete per conquistare l'affetto della persona amata, ma userete solo mezzi leciti. L'onestà e la trasparenza dei sentimenti saranno i vostri punti di forza.

Scorpione: non sarà facile continuare a credere nei vostri sogni, soprattutto quando vi renderete conto di non avere l'appoggio di tutti. La vostra famiglia, per esempio, vi consiglierà di seguire un approccio più razionale. Saranno parole dolorose, ma che non modificheranno il vostro modo di pensare. Impegno e dedizione porteranno a nuove opportunità.

Astrologia dl 23 giugno: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: la giornata sarà molto più positiva rispetto alla precedente. Vi concentrerete sul partner e sulla vostra vita di coppia. Avrete delle belle sorprese da dedicare alla persona amata, anche se non tutte genereranno la reazione desiderata. Il lavoro vi offrirà nuovi stimoli e vi permetterà di sfruttare, al massimo, tutti i vostri talenti.

Capricorno: il nervosismo tornerà a farsi sentire. Non sopporterete il caldo e proverete a evitare tutti coloro che non avranno un approccio positivo alla vita. Preferirete parlare con persone allegre ed energiche. L'amore sarà caratterizzato da alti e bassi. La sintonia con il partner infatti, in alcuni momenti, potrebbe vacillare e rendere difficile il dialogo.

Acquario: crederete ciecamente nei valori della famiglia e nel potenziale di coppia. Vi impegnerete per rendere il clima domestico sano e positivo. Purtroppo le discussioni non mancheranno e alcune prese di posizione potrebbero essere difficili da combattere. Il dialogo sarà sempre la strategia migliore però, in alcune circostanze, una vigile attesa sarà preferibile.

Pesci: la timidezza potrebbe avere delle conseguenze negative sul posto di lavoro. Persone meno competenti, infatti, rischieranno di dare voce alle vostre opinioni. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di lasciarvi alle spalle inutili timori e di dimostrare a tutti cosa siete in grado di fare. Colleghi e superiori rimarranno molto sorpresi da questo nuovo atteggiamento.