L'oroscopo del 20 giugno farà luce sui desideri e sulle speranze dei 12 segni zodiacali. Sarà una giornata molto diversa, a seconda di come verrà sfruttata da ciascuno di noi. Ci sarà chi si abbandonerà al relax più totale e chi preferirà non abbassare la guardia.

Per avere un quadro dettagliato di come la vita sentimentale e sociale verranno influenzate dalle stelle, sarà necessario concentrarsi sui principali aspetti planetari. Tra essi spiccheranno:

Sole in trigono a Giove

Luna in quadratura a Venere

Mercurio in trigono a Saturno

Venere in trigono a Nettuno e in opposizione a Plutone

Saturno in quadratura a Urano

Ecco tutte le caratteristiche dell'Oroscopo del 20 giugno.

Previsioni zodiacali di domani 20 giugno: dall'Ariete al Cancro

Ariete: sarà una giornata un po' piatta dal punto di vista romantico. Proverete a interagire con il partner, ma non sarà facile trovare il giusto approccio. Non smetterete di credere nei vostri sogni e sfrutterete ogni secondo per progettare le prossime mosse. Starà a voi trasformare eventuali imprevisti in occasioni di riscatto personale.

Toro: una piccola pausa dagli impegni quotidiani vi aiuterà a ricaricare le batterie. Adorerete prendervi del tempo solo per voi e non essere costretti a seguire un ritmo serrato. In amore, ci saranno alti e bassi. Il partner si mostrerà incerto su alcune cose e apparirà restio a dare la sua opinione.

Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non insistere.

Gemelli: le discussioni in famiglia diventeranno sempre più pressanti, al punto da spingervi a prendere una decisione affrettata. Scappare dalle situazioni, però, non sarà un modo per risolverle, anzi, potrebbe solo peggiorare le cose. L'oroscopo di domani suggerisce di rivolgervi ad amici fidati per ricevere consigli preziosi.

Cancro: darete libero sfogo alla vostra immaginazione. Vi sentirete in sintonia con l'arte e con tutto ciò che avrà a che fare con le emozioni. Sarete molto rispettosi verso il prossimo e non vi lascerete trasportare in situazioni che non riterrete opportune. Potrebbe essere il momento giusto per ampliare la vostra cerchia di amici.

Attenzione, però, a non dimenticare le vecchie amicizie.

Oroscopo e consigli dalle stelle del 20 giugno: dal Leone allo Scorpione

Leone: sarete inarrestabili. Sprigionerete un'energia travolgente che non risparmierà nessuna delle persone che vi saranno accanto. Audacia e carisma saranno i vostri punto di forza, ma le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di avere più cura delle vostre emozioni. Dovrete prendere delle decisioni che potrebbero rivoluzionare la vostra quotidianità.

Vergine: sarete restii ad accettare l'imprevedibile ruota della fortuna. Avrete la sensazione che gli altri riescano a ottenere più risultati di voi e che debbano affrontare meno difficoltà. In realtà, sarà solo una questione di punti di vista.

Le previsioni zodiacali di domani consigliano di provare a essere più ottimisti e di circondarvi di persone positive.

Bilancia: in ogni circostanza, seguirete il vostro cuore. Anche se non abbandonerete mai quel pizzico di razionalità, per voi, i sentimenti avranno la precedenza. Il partner vi farà provare emozioni meravigliose, che non lasceranno spazio a dubbi o turbamenti. Anche in amicizia, vivrete una situazione serena e all'insegna dell'affetto reciproco.

Scorpione: durante questa domenica, verrete colpiti da un pizzico di pigrizia. Preferirete rimanere a casa e dedicare il tempo libero alle vostre serie tv preferite. Non ci sarà nulla di male in questo, ma gli amici potrebbero spronarvi a essere più attivi.

Anche il partner vorrebbe vivere nuove esperienze assieme a voi. In ogni caso, non sarà molto facile convincervi.

Astrologia di domenica 20 giugno: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: un po' di vivacità non guasterà durante questa domenica. Sarete pronti a mettervi in gioco e a gettarvi a capofitto nelle situazioni. Questo vi consentirà di interagire con persone nuove e di attirare l'attenzione di qualcuno in particolare. Non si potrà parlare ancora di sentimenti romantico, ma se giocherete bene le vostre carte la situazione potrà avere un'evoluzione favorevole.

Capricorno: ogni decisione avrà delle conseguenze e questo sarà valido anche in ambito sociale. Forse, sottovaluterete alcune situazioni e tenderete a prendere le parole degli amici un po' sottogamba.

Sarà fondamentale fare attenzione ai sentimenti altri e, almeno per qualche ora, prendere le distanze dalla vostra ambizione.

Acquario: finalmente, vi sentirete molto più sereni. In famiglia, un vostro piccolo gesto sarà molto apprezzato e le cose ricominceranno ad andare per il verso giusto. La sintonia non sarà ancora perfetta, però, grazie alla collaborazione di tutti, vi sentirete molto più felici. Inoltre, sarete pronti a tornare sul posto di lavoro con grande entusiasmo.

Pesci: non vi fiderete molto delle persone che avrete accanto. Avrete paura di essere presi in giro o di non essere considerati per le vostre caratteristiche interiori. Per fortuna, gli amici vi faranno ricredere e vi aiuteranno a sciogliervi.

Trascorrerete dei momenti molto divertenti insieme. Una maggiore autostima potrebbe fare la differenza.