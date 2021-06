La giornata del 22 giugno metterà alla prova buona parte dei segni zodiacali. Il lavoro, per alcuni sarà difficile da gestire, mentre altri avranno dei problemi relazionali con il partner. Per fortuna, ci sarà anche chi riuscirà a tirare fuori la grinta e a lottare con tutte le sue forze.

Per avere un quadro dettagliato dell'Oroscopo di domani, sarà necessario individuare i principali aspetti planetari. Tra essi, saranno presenti i seguenti:

Sole in trigono a Giove

Luna in trigono a Venere e in trigono a Nettuno

Mercurio in trigono a Saturno

Venere in trigono a Nettuno e in opposizione a Plutone

Saturno in quadratura a Urano

Ecco tutte le caratteristiche dell'oroscopo di domani 22 giugno.

Previsioni zodiacali del 22 giugno: dall'Ariete al Cancro

Ariete: un po' di riposo non guasterà durante questo martedì, ma gli impegni saranno talmente tanti da spingervi a superare i limiti. Sarete fieri di voi stessi e della determinazione dimostrata. Anche gli altri non potranno fare a meno di notare la vostra energia. L'oroscopo di domani, però, consiglia di non non tirare troppo la corda, perché potrebbe spezzarsi.

Toro: sarete molto abili nel gestire gli impegni lavorativi. Avrete un'organizzazione impeccabile e, grazie al vostro spirito di iniziativa, deciderete di ideare nuovi progetti. Purtroppo, non tutti saranno entusiasti delle vostre proposte. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non farvi scoraggiare e di continuare a percorrere la vostra strada.

Gemelli: non mostrerete molta comprensione verso il partner perché non avrete voglia di ascoltare le sue giustificazioni. Sarete esigenti nel rapporto di coppia e individuerete subito le bugie. Tra voi, si creerà una frattura che potrebbe avere delle gravi ripercussioni sul vostro rapporto. Sarà fondamentale comprendere la natura dei vostri sentimenti e agire di conseguenza.

Cancro: questa giornata ruoterà attorno al romanticismo. Deciderete di fare una sorpresa al partner e impiegherete tutte le vostre forze per renderlo felice. Non sarà necessario compiere gesti eclatanti, vi basterà dimostrare il vostro amore. Sul lavoro, le cose procederanno senza eccessivi ostacoli. Sarete abili e responsabili nelle scelte che farete.

Oroscopo di martedì 22 giugno: dal Leone allo Scorpione

Leone: sarete determinati a migliorare la vostra situazione economica. Purtroppo, avrete la sensazione di non riuscire a compiere molti passi in avanti. I consigli degli amici saranno preziosi, così come anche quelli del partner. Alla fine, però, sarete voi a dover scegliere la mossa successiva. Se lo farete con il cuore, non sbaglierete.

Vergine: non sarà una giornata molto fortunata dal punto di vista lavorativo. Commetterete qualche piccolo errore di frustrazione e questo potrebbe portare a conseguenze inaspettate. Avrete bisogno di recuperare la fiducia in voi stessi e di lasciarvi alle spalle eventuali incomprensioni. Il partner sarà al vostro fianco per supportarvi e confortarvi.

Bilancia: anche se la giornata vi metterà a dura prova, avrete diversi assi nella manica. Potrete fare affidamento sul vostro talento e sulla vostra costanza. Sarete gentili verso il prossimo, anche se questo potrebbe rallentare il vostro lavoro. Non sopporterete prepotenze di alcun genere e non esiterete a dare aiuto ai vostri amici.

Scorpione: il rapporto di coppia potrebbe incrinarsi a causa di alcune incomprensioni. Si tratterà di una crisi momentanea, che non avrà conseguenze future, ma che sarà motivo di stress e preoccupazioni. Sarà importante risolvere subito la situazione, in modo da ritrovare la serenità il prima possibile. Anche il partner soffrirà.

Astrologia del 22 giugno: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: vivrete l'amore come fosse una sfida. La conquista della persona amata si trasformerà in un gioco sensuale, fatto di corteggiamenti e di parole non dette. Otterrete una reazione sorprendente, anche se questo atteggiamento non potrà durare a lungo. Prima o poi, dovrete far emergere il vostro vero carattere e le vostre emozioni.

Capricorno: assumerete un comportamento un po' egocentrico. Vi porrete al primo posto e non permetterete a nessuno di bucare la vostra corazza. Alcune persone tenderanno ad allontanarsi, ma altre non smetteranno di starvi accanto. La loro presenza vi farà sentire amati e stimati. Nel corso della giornata, abbandonerete alcune delle vostre difese.

Acquario: un pizzico di intraprendenza non guasterà, soprattutto sul lavoro. Dovrete trovare il coraggio per compiere la prima mossa, ma senza perdere di vista il vostro obiettivo. In amore, le cose andranno decisamente meglio. Il rapporto con il partner inizierà a recuperare la complicità perduta e avrete voglia di condividere le esperienze future.

Pesci: sarà una giornata abbastanza statica, perché metterete in pausa alcuni aspetti della vostra vita. Vi prenderete un po' di tempo per riflettere. Dal punto di vista sociale, preferirete essere circondati da pochi amici. Cercherete comprensione e voglia di comunicare. Allo stesso tempo, però, non vi sentirete pronti a prendervi la responsabilità di determinati consigli.