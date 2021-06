L'oroscopo del 13 giugno sarà caratterizzato da elementi contrastanti. Alcuni segni cercheranno di godere della serenità della domenica, mentre altri saranno già proiettati nella settimana successiva.

Per avere un quadro più definito delle influenze astrali, sarà necessario individuare gli aspetti planetari principali. Tra essi spiccheranno i seguenti:

Sole in congiunzione a Mercurio e in quadratura a Nettuno

Luna in trigono a Nettuno e in opposizione a Plutone

Marte in opposizione a Plutone

Saturno in quadratura a Urano

Previsioni zodiacali di domenica 13 giugno: dall'Ariete al Cancro

Ariete: avrete bisogno di smettere di penserà alle difficoltà della settimana appena trascorsa e di concentrarvi sulle vostre attività preferite.

Sarà una domenica all'insegna del relax e del benessere. Adorerete trascorrere il tempo con i vostri amici e non disdegnerete una cenetta romantica con il partner. Non avrete voglia, però, di vivere esperienze troppo vivaci.

Toro: sarete felici di poter conoscere persone nuove. Allargare la vostra cerchia di amici vi consentirà di entrare in contatto con opinioni differenti e di vedere il mondo sotto a un altro punto di vista. Le previsioni zodiacali di domani vi consigliano, però, di non trascurare i vecchi affetti e di provare a coinvolgere tutti nella vostra vita.

Gemelli: sarete pronti a vivere una giornata divertente e allegra. Frequenterete amici solari e ricchi di idee. Non avrete voglia di ascoltare i problemi altrui e quindi preferirete allontanarvi da chi tenderà a gettarvi addosso tutto il suo pessimismo.

Avrete bisogno di apportare delle piccole modifiche alla vita sentimentale e per questo avrete un confronto con il partner.

Cancro: in gruppo, non vi sentirete a vostro agio. Preferirete trascorrere una giornata tranquilla, all'insegna del relax e della solitudine. Vi prenderete del tempo per pianificare la settimana successiva e cercherete di gestire al meglio tutti i futuri impegni lavorativi.

Il partner proverà a spronarvi a fare qualcosa di diverso, ma i suoi tentativi si concluderanno in un boco nell'acqua.

Oroscopo e consigli dalle stelle del 13 giugno: dal Leone allo Scorpione

Leone: non riuscirete a stare fermi. Avrete bisogno di sfogare le vostre energie in diverse attività. Non avrete voglia di rimanere in casa e quindi deciderete di stare insieme ai vostri amici.

Avrete molto di cui parlare, ma ci saranno degli avvenimenti che vi colpiranno in modo particolare. I vostri consigli saranno molto apprezzati dall'interlocutore.

Vergine: il rapporto con il partner sarà abbastanza burrascoso. Non riuscirete a perdonare le sue mancanze e questo vi spingerà a essere nervosi e fin troppo esigenti. Farete fatica ad accettare consigli provenienti dall'esterno, ma il vostro miglior amico colpirà nel segno. Per modificare la situazione, dovrete agire a piccoli passi e mettendo al corrente la persona amata.

Bilancia: sarete molto emotivi durante la giornata di domani. La vostra sensibilità vi consentirà di entrare facilmente in empatia con gli altri, ma potrebbe anche rendervi malinconici.

L'oroscopo di domani consiglia di non concentrarvi troppo sugli eventi negativi e di preferire una risata a un pianto disperato. Il partner cercherà nuovi modi per farvi sorridere.

Scorpione: adorerete usare la tecnologia. Vi divertirete nello scoprire l'esistenza di nuove applicazioni e nello stupire gli amici con foto e video sorprendenti. Non avrete molta voglia di trascorrere del tempo fuori casa, per colpa del caldo eccessivo. Per fortuna, riuscirete a trovare modi per distrarvi e per vivere una giornata spensierata. In amore, non ci saranno cambiamenti degni di nota.

Previsioni astrali di domani 13 giugno: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: inizierete ad avere dei dubbi riguardo al alcune decisioni prese in passato.

Tornerete sui vostri passi, ma vi renderete conto di non poter far niente per cambiare le cose. Per fortuna, ci saranno tante novità per il vostro futuro e, se lo vorrete, potrete ripartire da zero. Il partner vi darà la forza necessario per affrontare tutto a testa alta.

Capricorno: eserciterete un fascino eccezionale sul vostro partner e sulle persone che vi staranno accanto. Il vostro carisma non passerà inosservato, ma dovrete trovare il modo per sfruttarlo al meglio. Avrete tante idee per il futuro e non vedrete l'ora di metterle in pratica. Vivrete eventuali ostacoli come una sfida e non vi spaventeranno affatto.

Acquario: la monotonia quotidiana inizierà a diventare un problema per voi.

Avrete voglia di staccare e di vivere senza tutte le regole che vi siete imposti. Potrebbe essere il momento giusto per sistemare le cose con il partner e per incontrare nuovi amici. Una serata romantica, sicuramente, vi sarà d'aiuto, ma ricordate di non dare nulla per scontato.

Pesci: il vostro umore sarà altalenante e farete fatica a trovare il giusto equilibrio. Vi appoggerete al partner, ma dovrete trovare la forza dentro di voi. Cercherete di riposarvi e di allontanare lo stress dalla vostra quotidianità. Il conforto della famiglia sarà essenziale, ma non tutti proveranno empatia nei vostri confronti: ci sarà chi ragionerà solo con il pensiero razionale.