L'oroscopo della settimana che va dal 14 al 20 giugno prevede un po’ di tensione sul lavoro per i nativi del Toro, che dovranno guardarsi le spalle da astri come Marte e Saturno, mentre per il Capricorno trovare la giusta sintonia in coppia non sarà affatto facile. Il Leone potrà contare su tante energie a disposizione, merito non solo di Marte in congiunzione, ma anche della Luna, mentre si presenteranno delle opportunità per la carriera professionale dei nativi dei Pesci.

Approfondiamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo settimanale, dal 14 al 20 giugno.

Previsioni oroscopo dal 14 al 20 giugno 2021 segno per segno

Ariete: la sfera sentimentale non sarà ancora di facile fruizione per i nativi del segno.

Se le prime due giornate si riveleranno tutto sommato buone, da mercoledì dovrete fare i conti con un cielo poco convincente. In amore i problemi di coppia continuano e sarà necessario trovare una soluzione al più presto. Se siete single quella voglia di compagnia, di vedere il mondo, potrebbe venire meno. Settore professionale invece piuttosto discreto, grazie soprattutto a Marte e ad alcune notizie interessanti, che vi invoglieranno a dare di più. Voto - 7-

Toro: l'oroscopo della prossima settimana non partirà benissimo, colpa della Luna che si troverà in quadratura. Poco male in fondo, perché Venere continuerà a sostenervi, inoltre da mercoledì le cose sono destinate già a migliorare, ottenendo sempre quella passionalità e intesa che a voi piace tanto.

Se siete single non mancheranno momenti da batticuore. Nel lavoro invece qualche difficoltà potrebbe farsi vedere a causa di Marte e di Saturno, per cui fate attenzione. Voto - 8-

Gemelli: configurazione astrale sicuramente positiva e piuttosto equilibrata. Dal punto di vista sentimentale attenzione solamente tra mercoledì e giovedì, quando la Luna sarà in quadratura.

In ogni caso, aspettatevi belle sorprese. Se siete single sarete innamorati, ma anche un po’ confusi. Forse dovrete fare un po’ di chiarezza nel vostro cuore. Molto bene invece in ambito lavorativo, grazie a un buon ventaglio di pianeti che agiranno a vostro favore. Voto - 8-

Cancro: oroscopo settimanale tutto sommato discreto per i nativi del segno.

Venere continua a sostenervi, e in ambito sentimentale l'armonia nel vostro rapporto continua a dominare. Ciò nonostante nel weekend le cose non potrebbero essere proprio così, colpa della Luna in quadratura dal segno della Bilancia. Cercate dunque di mantenere un buon equilibrio, anche voi single, se siete impegnati in un’impresa d'amore. Nel lavoro organizzate qualcosa di nuovo, di originale. Non vi annoierete. Voto - 8

Leone: settimana che inizierà "a bomba" i nativi del segno secondo l'oroscopo. Con la Luna che sarà in congiunzione fino a martedì, l'amore è nell'aria e per voi innamorati non mancheranno momenti da batticuore, soprattutto se siete nati nella terza decade. Per quanto riguarda il lavoro questo periodo sarà molto importante per voi, perché avrete davanti a voi delle scelte molto importanti da prendere.

Nel frattempo, quello che fate solitamente cercherete di farlo al meglio. Voto - 8

Vergine: previsioni astrali più che soddisfacenti per voi nativi del segno. In ambito sentimentale il vostro modo di amare sarà piuttosto convincente, mettendo in piedi un rapporto sano, solido. Se siete single affronterete ogni situazione con maggior ottimismo. Nel lavoro potreste riuscire a raccogliere un buon numero di consensi per dare vita ad un progetto di gruppo ambizioso. Voto - 7,5

Bilancia: un quadro astrale ancora incerto considerati gli ultimi movimenti celesti. Secondo l'oroscopo della prossima settimana, le buone notizie potrebbero arrivare lungo il weekend, quando la Luna sarà nel segno, permettendovi parlare seriamente e con grande sincerità con il partner.

I cuori solitari dovranno essere realisti e non pretendere troppo al momento. Per quanto riguarda il lavoro invece energie e creatività fortunatamente non mancheranno, e la vostra vita privata non intaccherà le vostre prestazioni più che soddisfacenti. Voto - 6,5

Scorpione: con Marte in quadratura, lo stress sul posto di lavoro potrebbe iniziare a farsi sentire secondo l'oroscopo. I vostri progetti potrebbero subire dei rallentamenti, complice alcune giornate piuttosto pesanti e un po’ di stanchezza. Sfera sentimentale inizialmente sottotono a causa della Luna negativa, ma il vostro rapporto e i vostri sentimenti sono forti, per cui recupererete subito l'intesa di coppia con il partner. Se siete single non mancherà un atteggiamento socievole.

Voto - 7+

Sagittario: oroscopo settimanale che inizierà in modo davvero convincente con questa bella Luna in buon aspetto. Dal punto di vista sentimentale vi sentirete a vostro agio con la vostra anima gemella. Attenti solo tra mercoledì e giovedì, perché saranno giornate impegnative per i sentimenti. Se siete single le stelle tenderanno a favorire i nuovi incontri. In ambito lavorativo qualche idea comincia a balenarvi in mente, ciò nonostante non è ancora il momento di realizzare progetti troppo grandi. Voto - 7,5

Capricorno: anche questa settimana l'opposizione di Venere potrebbe portare qualche piccola delusione sentimentale, per i single e non. Attenti però a non mettere in discussione i vostri sentimenti, perché voi sapete quello che provate e nessuno può dirvi il contrario.

Sul fronte lavorativo l'impegno da parte vostra non mancherà e con l'aiuto di astri come Giove, saprete come muovervi tra le tante cose da fare. Voto - 6,5

Acquario: configurazione astrale che, almeno inizialmente, non vi permetterà di spiccare, di distinguervi dal punto di vista sentimentale, colpa della Luna opposta. Secondo l'oroscopo però, da mercoledì le cose dovrebbero andare meglio, e che siate single oppure no, avrete molte più possibilità di piacere alla vostra fiamma. Sul fronte lavorativo vi impegnerete come al solito, ma le energie purtroppo non saranno molte. Voto - 7,5

Pesci: arriveranno interessanti opportunità per la vostra carriera professionale secondo l'oroscopo della prossima settimana, soprattutto per i nati nella seconda decade.

Sul fronte sentimentale invece sarà una settimana tutto sommato stabile, anche se dovrete tenere conto della Luna opposta tra mercoledì e giovedì, per cui attenti soprattutto al vostro atteggiamento. Se siete single potrebbe aprirsi un momento importante nella vostra vita sentimentale, ma dovrete saper sfruttare le occasioni che arriveranno. Voto - 8-