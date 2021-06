Si conclude il weekend per i 12 segni zodiacali. Scopriamo quindi come andrà domenica 13 giugno a livello lavorativo, sentimentale e di salute, approfondendo come le disposizioni planetarie influenzeranno l'andamento della giornata.

Predizioni astrologiche della prima sestina

Ariete: con la Luna dissonante in campo sentimentale bisognerà avere maggior pazienza, vi sentite nervosi. In campo professionale, se ci sono degli ostacoli, riuscirete a superarli.

Toro: in amore potrebbero esserci dei cambiamenti in questo periodo, dovrete cercare di affrontarli.

Con Marte e Urano in aspetto complicato sono possibili ostacoli nel lavoro.

Gemelli: per i nati sotto il terzo segno zodiacale la giornata di domenica 13 giugno sarà caratterizzata da nervosismo, in particolare in serata. Nel lavoro non mancheranno le idee, in campo sentimentale vivrete emozioni intense.

Cancro: a livello sentimentale in questa giornata potrete ritrovare un nuovo equilibrio, soprattutto le coppie che hanno vissuto una separazione. In campo lavorativo è un momento favorevole.

Leone: cercate di non stancarvi troppo in questa giornata, in campo lavorativo potrebbero accadere cose interessanti. Per quel che riguarda l'amore, con Marte nel segno, potrete vivere forti emozioni.

Vergine: in amore sono in arrivo delle belle novità, siate pronti ad accoglierle.

Per quel che riguarda il lavoro sono possibili delle problematiche.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: possibili soddisfazioni sentimentali, cercate di non essere troppo impulsivi. Per quel che riguarda il campo lavorativo dovrete avere maggior pazienza, in particolare con i collaboratori.

Scorpione: in amore sono possibili degli scontri in giornata, le vostre opinioni potrebbero divergere da quelle del partner. Per quel che riguarda il lato professionale sarà meglio fare ordine tra le priorità.

Sagittario: Giove dissonante, nel lavoro possibili disattenzioni. Cercate di dosare al meglio le energie. In amore cercate di non creare polemiche, potreste pentirvi in un secondo momento.

Capricorno: i nati sotto il segno in questa giornata, con la Luna opposizione, vivranno un momento di nervosismo con il partner. Per quel che riguarda il lavoro, fatevi coinvolgere da nuovi progetti, sono se realmente validi.

Acquario: in serata potreste vivere dei disagi a livello sentimentale, è un momento di tensione per voi. A livello salutare vi sentite invece meglio, nel lavoro è importante capire su cosa puntare.

Pesci: cerca di trovare del tempo per voi, in modo da poter gestire le cose importanti. Nel lavoro, con Giove nel segno, non mancheranno i vantaggi. Per quel che riguarda l'amore la Luna è favorevole, sono in arrivo novità.