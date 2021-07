L'Oroscopo di domani, martedì 13 luglio 2021, ha in serbo tantissime novità e colpi di scena in primis per coloro appartenenti ai segni con effemeridi vincenti. L'Astrologia sul prossimo martedì annuncia l'ingresso della Luna in Vergine, favolosa non solo per il predetto segno di Terra ma anche per Toro e Cancro. In merito alla giornata, gli astri hanno già stilato la scaletta sui più fortunati del momento, in questo caso scelti tra i seguenti Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Dite la verità, non vedete l'ora di sapere quali sono i segni al "top del giorno", vero?

Bene, allora iniziamo pure a decantare le nuove previsioni astrologiche del 13 luglio ma non subito, ovviamente dopo aver messo in evidenza la scaletta con le stelle del giorno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Vergine (Luna nel segno);

2° posto - ★★★★★: Toro, Cancro;

3° posto - ★★★★: Gemelli, Leone;

4° posto - ★★★: NESSUNO

5° posto - ★★: Ariete.

Previsioni zodiacali del 13 luglio, amore e lavoro

Ariete: ★★. L'oroscopo del 13 luglio al segno dell'Ariete preannuncia una Luna disarmonica per un giorno difficile. Dovreste avere molta pazienza e agire con prudenza soprattutto se si tratta di prendere decisioni che in qualche modo possano alterare lo status quo. Assolutamente sconsigliato assumere impegni perché potreste non sapere come stanno esattamente le cose e prendere un abbaglio.

In amore, sarà un giorno faticoso, ma non impossibile. Le cose sembrano andare al contrario e quando un obiettivo sembra finalmente a portata di mano, accade qualcosa che vi costringe a rivedere la situazione. Risolvere il problema è possibile, ma occorre darsi fare: a fatica e con l'aiuto del partner ci riuscirete. Single, le stelle vi ostacolano, facendovi desiderare l'impossibile; se il vostro obiettivo è attualmente fuori portata, l'impossibilità di raggiungerlo genererà ansia: calma!

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nel lavoro, non mancano le tensioni in questo martedì scandito da transiti sfavorevoli. A farne le spese sarà soprattutto il settore professionale: ci potrebbero essere imprevisti o antipatici rallentamenti.

Toro: ★★★★★. Con la Luna a favore in somma a pianeti positivi, potete dare facilmente il meglio di voi stessi, sia nel lavoro che nei rapporti professionali o sentimentali.

Se dovete prendere decisioni, potete avere la certezza di conoscere tutti i risvolti della situazione e che non state andando troppo di corsa. Particolarmente interessante il contributo della Luna per entrare in sintonia con le persone, con gli ambienti in modo spontaneo e selezionare subito le persone da coltivare. In campo sentimentale, in questa giornata avete tante cose da fare e quasi tutte risulteranno piacevoli. Questo vi spingerà ad essere molto attivi ed elettrizzati, fino a regalare tanta gioia alla persona che vi ama e vi sostiene sempre. Single, chiedete e vi sarà dato, questo potrebbe essere il motto della giornata. Sensibilità e dolcezza in amore sarà al primo posto nei vostri pensieri.

Continuate così perché gli astri maggiori saranno dalla vostra parte per aiutarvi a rendervi felici. Sul lavoro, il contatto con gli altri sarà facilitato da una bella comunicativa e simpatia che sapete ispirare tra i vostri colleghi.

Gemelli: ★★★★. Questo martedì, ma vale per la settimana in generale, se vi lascerete guidare dal senso dell’opportunità il gioco riuscirete a tenerlo in mano. Invece, se di ogni contrattempo ne farete un problema facendovi sopraffare dai nervi, senz'altro commetterete errori e, una volta imboccata una strada potrebbe essere difficile tornare indietro. Privilegiare il buonsenso significa essere amici di se stessi. In amore, se guardate soltanto al lato materiale delle cose vi perderete le emozioni principali della vostra vita.

In questi giorni non è semplice allineare tutti gli aspetti dell'esistenza, ma con un po' di pazienza e buona volontà ci riuscirete. Siate più gentili nei confronti degli altri esaudendo eventuali richieste. Single, una notizia potrebbe aprirvi gli occhi su una persona che avevate sottovalutato: sarete pronti a rivedere in meglio il vostro giudizio. Le stelle vi regaleranno una marcia in più, dispensando tanta vitalità e il coraggio di rimettervi in gioco. Nel lavoro, avrete voglia di vincere dopo una sconfitta. Dimostrerete di avere ancora parecchi colpi in canna: con il cielo abbastanza schierato dalla vostra, la missione non sarà certo impossibile.

Oroscopo e stelle di martedì 13 luglio

Cancro: ★★★★★.

Ottimo giorno per continuare a sfruttare un cielo generosissimo che aiuta a vedere quello che c’è e quello che non va, magari anche per capire il perché e raddrizzare il timone. Occhi aperti, perché sono ancora attivi degli aspetti che indicano novità, svolte che potrebbero essere determinanti. E sempre Mercurio è l’aggancio per mantenere sereni i rapporti famigliari e il Sole a garanzia del settore sentimentale. In amore le stelle renderanno un po' speciale questo tredicesimo giorno di luglio, foriero di dinamici e caldi momenti di vita di relazione. Infonderete fiducia e serenità alla persona amata che vi ringrazierà con calda passionalità. Single, sarà un martedì all'insegna dell'espansione, favorevole alle amicizie e a tutte le attività che richiederanno sensibilità e fantasia.

Occasioni per farvi apprezzare, per cercare nuovi sbocchi, oltre ad avere dinamismo per conseguire gli obiettivi che desiderate. Nel lavoro, i rapporti con i colleghi saranno in primo piano. Avrete successo e sarà possibile concludere anche un buon affare.

Leone: ★★★★. Con la Luna discretamente a favore, questa parte della settimana sarà da sfruttare per rilassare il corpo e la mente. L’atmosfera può essere serena e lo sarà se eviterete di polemizzare in prima persona o di frequentare individui che contraddicono per principio. Nuvolette nel privato? Sprizzi fascino, spendetene un po’ anche con le persone a voi vicine e il cielo tornerà sereno. Le stelle continueranno a farvi vivere momenti leggeri e felici in compagnia di chi volete bene e che, finalmente, cancelleranno inquietudini e nervosismi.

Il rapporto con il partner tornerà ad essere il bene più prezioso da salvaguardare. Single, una giornata positiva come questa, in cui il cielo farà sentire tutta la sua influenza, vale la pena di essere vissuta a pieno ritmo. Non c’è niente di meglio che trascorrere del tempo in compagnia di coloro che riescono a trasmettere serenità e affetto. Nel lavoro, giornata splendida sul piano delle idee e delle ispirazioni. Questo stato porterà soluzioni originali a problemi non gravi, fonte comunque di ansia.

Vergine: 'top del giorno'. L'oroscopo di domani, martedì 13 luglio, vi vede favoritissimi in amore e nel lavoro. Con la Luna nel segno, agire in modo organizzato, rapido, determinato darà occasione di spiazzare tutti sorprendendo proprio mentre molti pensavano aveste la testa altrove.

Questo in arrivo è il giorno ideale per fare il punto delle situazioni e darsi nuovi obiettivi, spostando un pochino più in là il traguardo. In campo sentimentale, protagonisti della giornata saranno l'emotività e i sentimenti. Trasportati da un incalzante entusiasmo vivrete a ritmo accelerato, infiammando le emozioni di complicità con il partner. Single, la Luna sarà a vostro favore: ecco la ragione della vostra serenità, il che vi renderà più disponibili anche con gli altri. Parenti, amici, beneficeranno del vostro buonumore: potrete così improvvisare una seratina amichevole per divertirsi con chi vi piace. Nel lavoro, le cose sembrano muoversi per il verso giusto e portare novità. Lampi di genio improvvisi potrebbero darvi l'occasione giusta per ben figurare o per portare a termine un'iniziativa personale di cui avrete il merito personale.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di martedì 13 luglio.