L'Oroscopo del giorno 13 luglio 2021 svela l'ottima propensione da parte dell'Astrologia nei confronti di due segni. Curiosi di conoscere chi avrà il pieno appoggio delle stelle? Il prossimo martedì tra i segni indicati come super-fortunati, in primo piano spiccano meritatamente Scorpione e Pesci: i nativi in questi due splendidi segni di Acqua avranno rispettivamente i favori della Luna (specularità positiva al 90%) e del Sole (trigono a Nettuno nel segno). Purtroppo, come nella normalità delle cose, anche in questo contesto c'è sempre un rovescio della medaglia: stelle positive immancabilmente sono affiancate da altrettanti negative.

Nel caso specifico, le previsioni zodiacali di martedì 13 luglio sono già pronte a mettere sul chi va là gli amici dell'Acquario, a questo giro classificati in periodo "sottotono".

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del 13 luglio su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di martedì 13 luglio

Bilancia: ★★★★. Periodo di routine: momento di svolta o momento di decisioni? Diciamo solo che in questa giornata non avete grandi carte da giocare, ma se seguirete la razionalità potete senz'altro capire quali carte conviene calare e quali, per ora, tenere ben nascoste. Per prima cosa comincerete con il dare alla dimensione sentimentale tutta l’importanza che merita: la metterete in cima alle vostre priorità, e già questo sarà un bel cambiamento rispetto al vostro comportamento consueto.

E poi stabilirete cosa fare: le situazioni precarie o scricchiolanti dovrebbero essere spazzate via! Nel lavoro giornata adatta ad accrescere le vostre esperienze, approfondendo tematiche appassionanti e allacciando contatti con persone interessanti. Saprete tenere saldamente in pugno le redini di situazioni molto delicate e intricate?

Scorpione: ★★★★★. Le previsioni zodiacali di martedì preannunciano un giorno davvero "alla grande". In amore sarete tra i segni favoriti e il vostro partner farà di tutto per rendervi felice. Trascorrerete una piacevole giornata e un ottimo fine serata insieme, magari guardando un bel film oppure divertendovi come solo voi sapete fare.

Giocate d'anticipo su una situazione che aleggia nell'aria da un po' di tempo. I famosi consigli saggi, quelli per intenderci degli amici, anche se sulle prime non vi convinceranno, ascoltateli: il tempo darà loro (e a voi) ragione. Single, Venere vi rende attenti e curiosi nei confronti della persona ambita, qualche volta persino gelosi: la fine della giornata sarà movimentata... Nel lavoro, il periodo potrebbe avere in serbo più di una lieta sorpresa per quanto vi riguarda, a patto che giochiate bene le vostre carte. Matureranno idee e programmi.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo di martedì 13 luglio al Sagittario valuta questa parte iniziale della settimana nella normale routine. Secondo quanto estrapolato dalle effemeridi sul segno, trascorrerete una piacevole serata in dolce compagnia: organizzate qualcosa di esclusivo per vivere al massimo questo momento.

Se single invece, vi sentirete particolarmente sicuri del vostro fascino che non vi tirerete indietro di fronte alla possibilità di fare "bingo!". E' il caso di riflettere sempre con molta attenzione alle possibili conseguenze di ogni decisione e, se proprio non è questione di vitale importanza, è il caso di non avere fretta a prenderne. Le parole? Meglio tacere che rischiare di straparlare per qualche sprazzo di malumore. La parte riguardante il lavoro indica la possibilità di tenere bene a mente quanto segue: se riuscirete a fare a meno della vostra ingiustificata paura del futuro, avrete la forza per prendere alcune decisioni veramente importanti in seno alla vostra attività.

Oroscopo e stelle del giorno 13 luglio

Capricorno: ★★★★. La Luna nel segno del Leone attiva la mente che risulta lucida e ben predisposta nei confronti dell'umore. Oltre ad agire nel quotidiano, proprio per questo positivo stato di cose è consigliabile dare una rapida e distaccata occhiata ai rapporti in genere per capire quali sono quelli validi e quali quelli che vi fanno solo perdere tempo: preparatevi a sganciarli con stile e con rimpiazzi più interessanti. In amore, tutti vorrebbero apparire al meglio e ottenere il massimo nei relativi rapporti sentimentali, ma l'unico risultato sarà la tensione in vertiginosa salita (davvero alle stelle!). Single, la giornata sarà all’insegna dei sentimenti: dalle amicizie appena nate agli amori che sembravano finiti, tutti riprenderanno forza e vigore.

Nel lavoro, potrete dimostrare finalmente la vostra sicurezza perché sarete in grado di sbalordire (addirittura!) i vostri superiori. Dai, fate vedere loro quanto valete e poi preparatevi pure a riscuotere il meritato successo.

Acquario: ★★★. Le previsioni astrali di domani indicano che partirà con il "bollino rosso" dei periodi sottotono questo martedì di inizio settimana. In amore, qualche piccola contrarietà sarà da mettere in conto. Non mancheranno certamente le incomprensioni, soprattutto nella vita di coppia: dipenderà da voi evitare crisi e litigi. Cercate di mantenere una certa coerenza tra le cose che dite e quelle che fate, ovviamente, tenendo un atteggiamento conciliante e controllato.

Single, potrebbe essere il momento adatto per collaudare il vostro potere di seduzione. Periodo generoso per tutti coloro che non sapranno (o non vorranno!) negarsi al piacere di un'avventura mordi e fuggi. Nel lavoro infine, il denaro sarà il vostro migliore amico: amministrerete le risorse con razionalità nella seconda parte della giornata, prendendo una decisione davvero azzeccata tra metà-fine pomeriggio. Un filo di prudenza non guasta.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di martedì 13 luglio, preannuncia un periodo davvero super-fortunato quasi in tutto. In amore, a molti di voi la vita di coppia funziona già alla grande e vi sentite in perfetta armonia con il partner: passerete così una meravigliosa giornata insieme a chi amate.

Per gli altri? Semplice: cercate di impostare il rapporto sul reciproco rispetto favorendo le soluzioni agli attuali problemi. Un viaggio con il partner si rivelerà di certo un’idea eccellente. Quell’alone di mistero che talvolta vi circonda potrebbe risultare a questo giro più denso del solito. La Luna, vostra alleata, enfatizzerà anche una certa vostra accurata introspezione. Per coloro ancora single è importante saper cogliere ogni sfumatura ed ogni cambiamento all'interno dei rapporti interpersonali, in tal modo da capire se si riesce a far breccia nel cuore di qualcuno di propria conoscenza a cui si tiene in modo particolare. Nel lavoro, è arrivato il momento di sfruttare a pieno tutte le conoscenze accumulate, grazie all'esperienza e alla pratica.

Soddisfazioni e fiducia in leggero aumento.

Classifica 13 luglio, le stelle dei dodici segni

Buone o cattive notizie in arrivo dalle stelle per questo nuovo martedì? Gli astri, come sempre, sono pronti a sorprenderci anche se non sempre con novità positive, ma questo fa parte del destino che l'Astrologia riserva ad ognuno dei dodici segni dello zodiaco. L'opportunità di scoprire il probabile andamento giornaliero, in questo caso relativo al prossimo martedì, la offre su un piatto d'argento la nostra classifica completa interessante la giornata del 13 luglio. Andiamo a scoprire insieme quali sono i segni indicati vincenti e quelli relegati nella zona bassa della scaletta.

Le stelline di martedì 13 luglio: