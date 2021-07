L'Oroscopo della settimana dal 12 al 18 luglio è pronto per mettere in chiaro come saranno i giorni da lunedì a domenica prossimi. In primissimo piano, oltre alle predizioni astrologiche, le pagelle con le stelline relative ai segni della prima sestina. Ansiosi di togliere il velo dai segni favoriti della settimana? Giusto per dare un piccolo anticipo sulla situazione astrologica generale, diciamo subito che a sorridere a questo giro saranno giustamente gli amici nativi del Cancro (voto 8) e della Vergine (voto 8), entrambi favoriti "alla grande" soprattutto in amore.

Invece, le previsioni astrologiche da lunedì a domenica indicano al minimo della risicata sufficienza le speranze per gli amici appartenenti all'Ariete (voto 6), a questo giro sottoposti a un periodo poco in linea con le proprie aspettative. Andiamo pure a svelare i nuovi transiti lunari e poi a iniziare a decantare le previsioni entrando nel merito dei singoli segni.

Luna nei segni: transiti della settimana

Prima di passare ad analizzare le nuove previsioni dell'oroscopo della settimana da lunedì 12 a domenica 18 luglio, ci piace sottolineare quali sono i nuovi spostamenti lunari nei vari segni interessati. Il periodo compreso nei sette giorni conta nel complesso le solite tre tappe di rito: pronti a scoprire dove dimorerà l'Astro d'Argento la prossima settimana?

Ad aprire il giro dei transiti sarà la Luna in Vergine, presente nel segno d'Aria già da questo martedì 13 luglio alle ore 10:30. Un nuovo stop avverrà giovedì 15 luglio, precisamente alle ore 16:31 con l'ingresso della Luna in Bilancia. La settimana sarà da ritenersi chiusa con la presenza della Luna in Scorpione prevista per il prossimo sabato 17 luglio.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 6. In programma una settimana abbastanza buona nel comparto affettivo. L'oroscopo mette in risalto le giornate di venerdì 16 e sabato 17, entrambe valutate molto positive, quindi sottoscritte da cinque stelline fortunate. Altresì portatrici di serenità potrebbero essere le giornate a quattro stelle di lunedì 12, giovedì 15 e domenica 18.

Parlando invece di negatività giornaliera, mercoledì 14 luglio sarà da tre stelle, mentre il martedì 13 luglio arriverà la giornata da "ko".

Le stelle della prossima settimana:

★★★★★ venerdì 16 e sabato 17;

★★★★ lunedì 12, giovedì 15 e domenica 18;

★★★ mercoledì 14 luglio;

★★ martedì 13 luglio.

♉ Toro: voto 7. Inizierete il periodo sostenuti davvero a piene mani da una sfavillante Luna in Leone, responsabile dell'ottima "top del giorno" in arrivo proprio lunedì 12 luglio. L'oroscopo settimanale altresì non lascia dubbi: martedì 13 e domenica 18 saranno due splendide giornate da considerare a cinque stelle. Non malaccio intanto altre due giornate: mercoledì 14 e sabato 17 risulteranno discretamente positive, indicate in questo caso con le quattro stelline della normalità.

Le previsioni in merito alle giornate peggiori hanno restituito questo risultato: venerdì 16 luglio porterà tre stelle, mentre il giorno 15 luglio sarà da "ko", ossia indicato con solo due stelline.

Il report settimanale gestito con le stelline:

Top del giorno lunedì 12 luglio;

lunedì 12 luglio; ★★★★★ martedì 13 e domenica 18;

★★★★ mercoledì 14 e sabato 17;

★★★ venerdì 16 luglio;

★★ giovedì 15 luglio.

♊ Gemelli: voto 7. Settimana in miglioramento con il settore legato ai sentimenti in netta risalita, rispetto al passato recente. Se il buongiorno si vede dal mattino, la giornata al "top" del 14 luglio potrà contare su formazioni astrali decisamente rilevanti. Partiamo dalle giornate migliori, quelle per intenderci marcate a cinque stelle: lunedì 12 e giovedì 15 avrete di che gongolare in diversi campi, ma ne riparleremo nel dettaglio nell'oroscopo giornaliero.

Belle le giornate del 13 e del 16, valutate ambedue con quattro stelline della normalità. Da tenere in considerazione la giornata di domenica 18 luglio: porterà solo tre stelle e conseguente periodo da "sottotono". Poco da sperare per il giorno 17, solo con due stelline da "ko".

La scala di valori giornaliera:

Top del giorno mercoledì 14 luglio;

mercoledì 14 luglio; ★★★★★ lunedì 12 e giovedì 15;

★★★★ martedì 13 e venerdì 16;

★★★ domenica 18 luglio;

★★ sabato 17 luglio.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 8. L'oroscopo della settimana considera di tendenza davvero ottima per l'amore e le cose strettamente legate ai buoni sentimenti. Senz'altro il periodo compreso dal 12 al 18 luglio sarà da ricordare per un bel po' di tempo.

Partiamo a elencare i giorni positivi: al top del giorno si preannuncia venerdì 16 luglio, seguito a breve distanza da martedì 13, sabato 17 e domenica 18, tutti da cinque stelle. Invece giovedì 15 porterà in dote solo quattro buone stelline e tanta routine. La giornata indicata come "sottotono", invece, è quella prevista per lunedì 12 luglio. Decisamente pessimo il giro di boa settimanale: mercoledì 14 luglio è dipinto in nero e sulla carta purtroppo è indicato abbastanza negativo per il segno: calma e sangue freddo, vedremo a tempo debito come meglio muoversi.

Le stelle dei giorni da lunedì a domenica:

Top del giorno venerdì 16 luglio;

venerdì 16 luglio; ★★★★★ martedì 13, sabato 17 e domenica 18;

★★★★ giovedì 15 luglio;

★★★ lunedì 12 luglio;

★★ mercoledì 14 luglio.

♌ Leone: voto 7.

Le previsioni rilasciate dell'oroscopo per voi nativi sono più che positive, anche se venerdì 16 luglio risulterà non troppo gradito, segnato da due stelle e relativo ''ko''. Vi rifarete ampiamente il 18 luglio con l'arrivo della Luna nel segno dello Scorpione: assicurata la "top del giorno". Se non bastasse, lunedì 12, mercoledì 14 e sabato 17 potranno essere sfruttati appieno in quanto segnati da cinque stelline. Un pelino al di sotto di quest'ultime risulterà la giornata di martedì 13 luglio, indicata dagli astri da quattro stelle. Per concludere giovedì 15 luglio porterà in dote tre stelle relative ai periodi ''sottotono''.

La situazione dettagliata espressa dalle stelle:

Top del giorno domenica 18 luglio;

domenica 18 luglio; ★★★★★ lunedì 12, mercoledì 14 e sabato 17;

★★★★ martedì 13 luglio;

★★★ giovedì 15 luglio;

★★ venerdì 16 luglio.

♍ Vergine: voto 8.

Settimana dai toni incredibili per quanto concerne il lato sentimentale, anche se, badate bene, non mancheranno giornate impegnate. Da dove vogliamo cominciare? Ovvio, mettiamo subito in bella vista le giornate più belle poi, alla fine, quelle in cui dovrete stare in campana. L'oroscopo della settimana 12-18 luglio indica in martedì la giornata in cui, grazie all'arrivo della Luna nel segno, sarete vincenti in amore, pertanto meritevoli della "top del giorno". Se non dovesse bastare, potrete contare su tre splendide giornate a cinque stelle, da sfruttare non solo in amore, ma anche nelle cose materiali: mercoledì 14, giovedì 15 e venerdì 16 saranno tutte in grado di portare con le loro cinque stelle novità e soddisfazioni.

Momento da dedicare alla calma e alla riflessione lunedì 12 luglio: tutto sommato un giorno stabile da quattro stelle. In ultimo le due giornate peggiori: quella da tre stelle "sottotono" la porterà sabato 17; invece la peggiore, domenica 18 luglio, è stata classificata con due stelline del "ko".

La sintesi dei prossimi sette giorni:

Top del giorno martedì 13 luglio - Luna in Vergine;

martedì 13 luglio - Luna in Vergine; ★★★★★ mercoledì 14, giovedì 15 e venerdì 16;

★★★★ lunedì 12 luglio;

★★★ sabato 17 luglio;

★★ domenica 18 luglio.

È possibile continuare con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa valida per tutti i segni.