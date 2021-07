L'Oroscopo settimanale dal 12 al 18 luglio 2021 è pronto a soddisfare curiosità o eventuali aspettative in merito a come andranno i prossimi sette giorni in calendario. In primo piano quest'oggi, l'Astrologia applicata ai simboli astrali appartenenti alla seconda metà dello Zodiaco. Ansiosi di scoprire le pagelle con le previsioni della settimana? Sicuri della risposta affermativa, andiamo subito a "dare a Cesare quel che è di Cesare" svelando il segno al "top della settimana": lo Scorpione (voto 10), grandissimo favorito grazie all'arrivo della Luna nel segno proprio in questa settimana.

Andiamo ai dettagli analizzando in modo mirato le previsioni dell'oroscopo da lunedì a domenica e svelare anche le stelline attribuite dall'Astrologia ai singoli giorni della settimana in arrivo.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 9. Come è bella questa settimana! Il Sole vi rinvigorisce e la Luna vi dà belle sensazioni di benessere completo. Molto buono anche il ragionamento, la mente è lucida vi offre la possibilità di risolvere i problemi agevolmente soprattutto negli affari in cui occorre furbizia e con una persona vostra alleata saprete ben fronteggiare chi tentasse di raggirarvi. Dunque ottimo periodo per il segno di Aria, supportato da astri di settore positivi e soprattutto dall'arrivo della Luna nel comparto, giovedì 15 luglio.

Ovviamente, a fare la differenza su tutte, oltre a quella già anticipata cadente di giovedì, valutata con la "top del giorno", favolose risulteranno anche quelle di lunedì 12, mercoledì 14 e venerdì 16.

Vediamo di dare un senso ai restanti periodi:

Top del giorno giovedì 15 luglio (Luna in Bilancia);

giovedì 15 luglio (Luna in Bilancia); ★★★★★ lunedì 12, mercoledì 14, venerdì 16;

★★★★ martedì 13, sabato 17;

★★★ domenica 18 luglio 2021.

♏ Scorpione: voto 10.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Sette splendidi giorni in cui potete sviluppare molte idee e in cui sarete impegnati a contattare amici, svolgere attività nuove e nel contempo dare una mano a chi ha necessità del vostro aiuto. La Luna è con voi a fine settimana è il pensiero sarà abbastanza vivace: potete iniziare a progettare nuove soluzioni di lavoro, possibilità di accettare proposte anche fuori dalla vostra città, darvi una smossa per esaltare le vostre qualità organizzative.

Tenete comunque gli occhi aperti: in questo periodo arriverà un piccolo segnale che vi riscalderà il cuore e vi ripagherà di tanti sforzi e sacrifici. C’è un sogno quasi realizzato, continuate a inseguirlo e presto sarà vostro. D’altra parte, mettete in conto la possibilità di trovarvi nel mezzo di qualche polemica derivante dall’invidia altrui...

La scaletta con le stelle quotidiane:

Top del giorno sabato 17 luglio (Luna in Scorpione);

sabato 17 luglio (Luna in Scorpione); ★★★★★ martedì 13, giovedì 15, domenica 18;

★★★★ lunedì 12, mercoledì 14, venerdì 16.

♐ Sagittario: voto 5. La nuova settimana si pensa possa essere un po' al di sotto delle attese per molti di voi del segno. Il periodo in analisi partirà un po' al rallentatore, per riprendersi leggermente nella parte centrale, poi di nuovo giù sabato 17 luglio.

Le stelle in parte proteggono sia il campo lavorativo che quello amoroso: piccole sorprese dietro l’angolo! Voi, però, dovreste mettere da parte qualsiasi forma di irrequietezza perché non ha nessuna valida giustificazione. Razionalizzate, impegnatevi al massimo e non voltate le spalle alle responsabilità. In amore le strategie astrali cambiano e non vi daranno la simpatia dei giorni precedenti: ricordate che la scontrosità non appaga né voi né il vostro partner, possono nascere quindi, dei dissapori anche in famiglia.

La posizione dei prossimi sette giorni anticipata dalle stelline:

★★★★★ mercoledì 14 luglio;

★★★★ martedì 13, giovedì 15, domenica 18;

★★★ lunedì 12, venerdì 16;

★★ sabato 17 luglio.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 6.

Le giornate in analisi osserveranno un andamento a basso profilo soprattutto sabato e domenica. Poi, in gran parte saranno abbastanza positivi nella media. Ultimamente avete accumulato parecchia stanchezza (sia fisica che psicologica) nel corso della settimana prima. Da adesso in avanti dovete assolutamente ricaricare le pile! Abbandonatevi pure ai piaceri della tavola, se vi va; fate la pennichella pomeridiana se possibile e poi magari una passeggiatina insieme alle persone giuste: ma chi l’ha detto che l’ozio è il padre dei vizi? Potrebbe arrivare qualche delusione da una persona che ritenevate amica.

Le stelline giornaliere applicate ai singoli giorni:

★★★★★ lunedì 12, giovedì 15;

★★★★ martedì 13, mercoledì 14, venerdì 16;

★★★ sabato 17 luglio;

★★ domenica 18 luglio 2021.

♒ Acquario: voto 6.

Si preannuncia un periodo poco stabile dal punto di vista dell'affidabilità generale, in primis nei rapporti con gli altri. Agite secondo la logica che la vostra mente o il buon intuito vi suggeriranno, ragionate e noterete come le discussioni possono essere appianate usando il cervello. Meditate con calma magari contando fino a 10 prima di sollevare obiezioni sull’atteggiamento di chi vi sta accanto. Giocate le carte buone soprattutto questo venerdì e sabato, lasciando alle restanti solo le cose che sapete fare bene. Ansiosi di conoscere quali saranno le altre giornate buone da sfruttare? Eccole, in bella vista nella scaletta sottostante.

La classifica stelline da lunedì a domenica:

★★★★★ venerdì 16, sabato 17;

★★★★ lunedì 12, giovedì 15, domenica 18;

★★★ martedì 13 luglio;

★★ mercoledì 14 luglio 2021.

♓ Pesci: voto 6.

Questa è una settimana discreta in cui cuore e ragione si scontrano. Il Sole mette in movimento le buone energie che si riflettono nel campo della lettura, della conversazione, dei viaggi e degli affari. La Luna di questi primi tre giorni è favorevole ad alimentare i rapporti amichevoli, poi nei giorni successivi è neutra salvo il 15 e 16 giornate in cui la poca positività generata da astri contrari al vostro segno metterà in contrasto l’emotività con le energie. Contate fino a dieci prima di agire e valutate le conseguenze. Sarà un fine settimana all’insegna degli affetti più sinceri e collaudati grazie alla giornata di domenica che è pronta a regalare un ottimo finale di weekend: incontri da favola per qualche single del segno.

La classifica con le stelline della nuova settimana:

★★★★★ martedì 13 e domenica 18;

★★★★ lunedì 12, mercoledì 14 e sabato 17;

★★★ giovedì 15 luglio;

★★ venerdì 16 luglio 2021.

Classifica dell'oroscopo settimanale per tutti i segni

Pronti a scoprire quale sarà la valutazione assegnata al vostro segno nella classifica della settimana da lunedì 12 a domenica 18 luglio? Come da prassi i voti in classifica risultano essere validi per tutto lo zodiaco. Diciamo subito che il segno al "top" la prossima settimana, sarà lo Scorpione seguito quasi a pari merito dalla Bilancia, altro segno ritenuto a ragione davvero molto fortunato. Non all'altezza delle attese il periodo per gli amici nativi del Sagittario, sottoposti a turbolenze astrali abbastanza ostiche da contenere

Andiamo a scoprire la scaletta con i voti in pagella per i segni dall'Ariete sino a Pesci:

1° posto - Scorpion e , voto 10 segno al ' top della settimana ';

, voto 10 segno al ' '; 2° posto - Bilancia, voto 9;

3° posto - Cancro e Vergine, voto 8;

4° posto - Toro, Gemelli e Leone, voto 7;

5° posto - Ariete, Capricorno, Acquario e Pesci, voto 6;

6° posto - Sagittario, voto 5.

Il report astrale espresso dall'oroscopo settimanale dal 12 al 18 luglio 2021, dunque impostato sulla terza settimana di questo mese è giunto a termine.

Il consueto appuntamento con gli astri e le stelle della settimana interesserà il lasso temporale dal 19 al 25 del mese di luglio.