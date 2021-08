Secondo le previsioni dell'oroscopo del giorno 27 agosto i nati sotto il segno del Sagittario sono primi in classifica. Gli Ariete vivranno alti e bassi, mentre gli Acquario devono essere più audaci.

Approfondiamo di seguito i dettagli per tutti i 12 segni zodiacali.

Oroscopo, gli ultimi quattro segni

12° in classifica Ariete: alti e basi in amore. Se state pensando di cominciare un nuovo progetto professionale aspettate che passi l'estate perché adesso siete piuttosto confusi. In amore è importante essere onesti sia con voi stessi che con gli altri.

11° Acquario: le previsioni dell'Oroscopo del giorno 27 agosto vi invitano a osare un po' di più. Spesso vi precludete la possibilità di intraprendere nuove relazione per paura di soffrire. Ricordate, però, che è importante rischiare talvolta.

10° Vergine: cercate di essere pazienti in amore. Dal punto di vista delle relazioni potrebbe nascere qualche incomprensione. Mantenete la calma specie se dovrete confrontarvi con persone che la pensano diversamente da voi.

9° Leone: in amore ci sono delle novità in arrivo, ma dovete essere pazienti. Sul lavoro è importante che non facciate delle scelte affrettate dettate dalla fretta. Concedetevi qualche piccolo momento di relax.

Previsioni astrali, le posizioni centrali

8° in classifica Capricorno: le stelle vi invitano a trascorrere più tempo con le persone care. Se siete stressati evitate di chiudervi in voi stessi e parlatene con qualcuno. Questo vi aiuterà molto a risolvere delle questioni in sospeso.

7° Gemelli: in amore vi conviene mettere da parte l'orgoglio.

Se avete avuto una discussione di recente è opportuno che ne parliate. Dal punto di vista professionale, invece, dovete prestare maggiore attenzione al denaro.

6° Bilancia: in amore non dovete essere troppo pretenziosi. Non avanzate richieste troppo esagerate, specie se avete cominciato una relazione da poco tempo. Sul lavoro i sacrifici fatti verranno ricompensati.

5° Toro: le previsioni dell'oroscopo del giorno 27 agosto preannunciano l'inizio di un periodo molto proficuo. Specie i liberi professionisti avranno delle buone occasioni in arrivo.

Oroscopo 27 agosto: i primi segni della classifica

4° in classifica Cancro: giornata di recupero dal punto di vista emotivo. Se in questi giorni siete stati un po' provati per qualcosa che è successo, a partire da queste ore ci sarà un netto miglioramento. Dedicatevi alle vostre passioni e attitudini.

3° Scorpione: secondo l'oroscopo del 27 agosto i nati sotto questo segno devono prepararsi ad affrontare un cambiamento. Le stelle vi invitano ad essere più intraprendenti e più flessibili nei rapporti di coppia.

2° Pesci: dopo aver passato delle giornate piuttosto impegnative, da adesso potete tirare un sospiro di sollievo.

L'amore domina le vostre giornate, quindi approfittate di questo momento positivo per dichiararvi.

1° Sagittario: buon momento per cimentarvi in una nuova relazione. Sul lavoro ci sono delle sorprese in arrivo. Cercate di tenere gli occhi ben aperti. Specie se siete alla ricerca di un nuovo lavoro è importante essere attenti.