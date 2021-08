Secondo le previsioni dell'oroscopo del giorno 26 agosto i nati sotto il segno dei Gemelli verranno spiazzati da alcune novità. I Pesci, invece, devono tenere duro.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Pesci: siete un po' nervosi e agitati in campo professionale. Ci sono delle tensioni che andrebbero attenuate con un sano dialogo. Per quanto riguarda l'amore, invece, meglio rimandare i chiarimenti.

11° Leone: le previsioni dell'Oroscopo del giorno 26 agosto 2021 vi invitano a non essere troppo litigiosi. L'amore non è una lotta, ma bisogna essere comprensivi e complici, non c'è nessun premio in ballo.

10° Sagittario: giornata intensa per le emozioni. Oggi alternerete sentimenti differenti: da un lato sentirete il bisogno di parlare con le persone care, ma dall'altro sarete poco propensi ad accettare i pareri diversi dai vostri.

9° Capricorno: sul lavoro dovete avere un po' di pazienza. Sul fronte dei sentimenti state attraversando un momento di svolta per cui è necessario essere molto cauti. Siate più cauti nelle finanze.

Previsioni astrali 26 agosto posizioni centrali

8° in classifica Cancro: quando siete demotivati e giù di corda cercate di circondarvi delle persone care. Chiudervi a riccio non farà altro che alimentare i vostri fantasmi rendendoli più forti ed ingestibili.

7° Bilancia: buon momento per il lavoro.

L'oroscopo del 26 agosto 2021 vi invita a cimentarvi in nuove avventure. Non abbiate paura di osare. Approfittate di questo momento di positività per concentrarvi sui vostri obiettivi. Anche in amore sarete irresistibili.

6° Vergine: in amore dovete essere pazienti. Se la persona che amate non viaggia sulla vostra stessa lunghezza d'inda, dovete lasciarle il tempo di cui ha bisogno.

Prestate attenzione ai vostri desideri, in quanto spesso potrebbero condurvi verso strade pericolose.

5° Scorpione: interessanti risvolti sul fronte professionale. In questi giorni ci sono delle grandi novità in arrivo ma dovete essere cauti. Non commettete l'errore di voler risolvere tutto e subito. Agite con calma.

Oroscopo primi segni

4° in classifica Acquario: le stelle sono dalla vostra parte specie per quanto riguarda l'amore. Oggi riuscirete a trovare una splendida intesa con il partner, quindi, approfittatene. Per quanto riguarda i rapporti lavorativi, invece, sono in arrivo novità.

3° Toro: l'oroscopo del giorno 26 agosto 2021 vi invita a cogliere al volo le occasioni che si presenteranno sul vostro cammino nell'imminente futuro. Dal punto di vista delle relazioni dovete essere più flessibili e meno pessimisti.

2° Ariete: giornata molto interessante sotto più punti di vista. Le stelle sono favorevoli soprattutto per quanto riguarda le nuove relazioni. Approfittate di questo momento per concedervi qualche piccola fuga d'amore.

1° Gemelli: una risposta che stavate aspettando da un po' di tempo potrebbe arrivare e lasciarvi senza parole. Le sorprese, però, non sono finite qui. Dal punto di vista sentimentale potreste essere travolti da un uragano.