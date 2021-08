L'ultima settimana del mese di agosto è ormai giunta al suo termine e si prepara a lasciare il proprio posto ad un settembre pieno di novità. L'Oroscopo di questo ultimo weekend preannuncia giornate di fortuna e positività per il segno della Bilancia ed un periodo di ripresa e miglioramenti per coloro nati sotto al segno dell'Ariete. Allo stesso modo, secondo quanto anticipato, anche il Sagittario dovrebbe essere in grado di riprendere in mano la propria vita ed allontanare le energie negative che lo hanno accompagnato fino a questo momento, mentre chi gode dell'influenza di un segno come quello dei Gemelli dovrà, sfortunatamente, armarsi di pazienza e tanta buona volontà per affrontare le giornate che stanno per sopraggiungere.

Di seguito, l'oroscopo nel dettaglio per ogni segno zodiacale.

Oroscopo del weekend, da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, l'oroscopo di questo ultimo weekend del mese di agosto preannuncia miglioramenti in arrivo. Si avrà finalmente la possibilità di riprendere in mano la propria vita e di organizzare le varie giornate in modo da riuscire a godersi al meglio gli ultimi giorni di vacanza. Preparare le valigie e trascorrere momenti indimenticabili in compagnia della propria famiglia e delle persone amate potrebbe non essere una cattiva idea.

Toro - quello che sta per arrivare risulta essere il periodo migliore, secondo quanto anticipato dall'oroscopo, per sbloccare eventuali situazioni lasciate in sospeso.

La fortuna potrebbe non guardare esclusivamente al segno del Toro, ma qualche dose di positività potrebbe essere donata anche a lui. Attenzione però a non strafare: impegnarsi per sistemare tutto potrebbe portare via parecchie energie.

Gemelli - sfortunatamente per coloro nati sotto al segno dei Gemelli, il weekend che sta per sopraggiungere non sarà tra i migliori del mese.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Qualche piccolo e fastidioso intoppo potrebbe sorgere in ambito lavorativo e qualche discussione potrebbe ledere momentaneamente l'integrità e la stabilità del rapporto di coppia. L'unico consiglio plausibile è quello di portare pazienza e stringere i denti fino alla nascita di un periodo migliore.

Cancro - il weekend in avvicinamento aiuterà quasi sicuramente nella realizzazione dei propri piani, purché non vi sia una mancanza di impegno o una poca volontà alle spalle.

Riuscire a recuperare determinati rapporti non sarà complicato ed in alcuni casi sarà necessario ripercorrere a ritroso eventuali discussioni e chiedere scusa per gli errori commessi in passato. Tutto sommato, grazie alla vicinanza delle persone care, l'oroscopo non sembra preannunciare nulla di negativo.

Leone - il divertimento ed il sentimentalismo sembrano essere stati all'ordine del giorno durante l'arco della settimana attuale, ma con l'arrivo del fine settimana ci si potrebbe imbattere in cambiamenti alle volte poco piacevoli. Qualche rallentamento sul lavoro potrebbe portare ad un leggero innalzamento dei livelli di stress con necessità di riposo forzato per riuscire a rimettere a posto idee ed energie.

Vergine - se si osserva all'ambito lavorativo, la settimana appena trascorsa sembrerebbe essere tra le migliori dell'intero mese, eppure c'è sempre un piccolo dettaglio in grado di portare pensieri poco sereni e costringere alla riflessione. In amore non si scherza mica e per poter portare avanti una relazione amorosa è necessario tanto impegno e tanti sentimenti.

L'oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - come già anticipato, l'oroscopo di questo ultimo weekend di agosto preannuncia l'arrivo di giornate positive per tutti coloro nati sotto al segno della Bilancia. Nonostante il meteo possa non essere quello sperato, il segno in questione avrà comunque la possibilità di circondarsi di persone care ed amate e trascorrere insieme ad esse giornate indimenticabili.

La felicità può essere trovata anche nelle piccole cose.

Scorpione - momenti di tensione potrebbero, secondo le previsioni dell'oroscopo, ledere l'integrità di coppia e far tentennare l'equilibrio che con tanta difficoltà e tanti sacrifici è stato raggiunto negli ultimi anni. Riuscire a stringere i denti e fare in modo da evitare discussioni potrebbe non essere così semplice, ma nonostante tutto si avrà la possibilità, in un modo o nell'altro, di porre rimedio alle eventuali situazioni.

Sagittario - così come accade per il segno dell'Ariete, anche il Sagittario ha finalmente modo di riprendere in mano la propria vita e rimettere a posto le varie situazioni lasciate in sospeso durante i giorni precedenti.

Costruire qualcosa di positivo e speciale potrebbe richiedere qualche sacrificio in più, ma il risultato lascerà molte persone a bocca aperta, superando le aspettative di molti.

Capricorno - se durante le giornate appena trascorse si è corso il rischio di mettere a repentaglio l'integrità della vita di coppia, durante il weekend in questione si avrà la possibilità di recuperate il tutto e porre rimedio alle varie situazioni. L'oroscopo non sembra preannunciare alcuna negatività in avvicinamento, ma sarà necessario tenere alta la guardia fino alla nascita della nuova settimana.

Acquario - qualche piccolo imprevisto potrebbe subentrare anche durante il weekend, portando con sé un conseguente innalzamento dei livelli di stress che risulteranno, nonostante tutto, gestibili.

La vicinanza delle persone amate renderà possibile superare eventuali avversità a testa alta e senza il minimo spreco di energie fisiche e mentali.

Pesci - i rallentamenti non mancheranno di certo, specialmente se si considera l'ambito lavorativo e gli impegni fissati negli ultimi giorni. Secondo le previsioni dell'oroscopo, nonostante qualche piccolo intoppo iniziale, il segno dei Pesci avrà comunque la possibilità di palesare i propri ideali e mostrare la propria grinta durante la realizzazione di quelli che possono essere considerati come "piccoli sogni".