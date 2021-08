Secondo le previsioni dell'oroscopo del giorno 6 agosto, i nati sotto il segno del Capricorno sono favoriti. I Toro e i Sagittario, invece, devono portare un po' di pazienza.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Toro: ricordatevi di osare sempre. Spesso tendete ad arrendervi al primo ostacolo e questa non è assolutamente la strategia giusta per ottenere dei buoni risultati nei vari ambiti di vita.

11° in classifica Sagittario: l'amore è ballerino e potrebbe giocarvi qualche brutto scherzo. Se siete un po' stressati, provate a ritagliarvi un momento per voi, in cui prendervi cura della vostra mente e del vostro corpo.

10° in classifica Ariete: l'Oroscopo del 6 agosto 2021 vi invita a riflettere attentamente prima di prendere una decisione. Specie se si tratta di qualcosa che potrebbe portare la vostra vita verso un cambiamento radicale, sarebbe opportuno essere molto cauti.

9° in classifica Vergine: i nati sotto questo segno continuano a rimanere piuttosto stabili in questa parte della classifica. Non ci sono grosse novità all'orizzonte, pertanto, potreste sentirvi bloccati in un limbo di piattezza.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Bilancia: presto ci saranno dei risvolti in campo professionale. Le previsioni astrali vi invitano a tenere sotto controllo le emozioni. Spesso siete impulsivi, a volte in modo eccessivo.

Specie in questo periodo è necessario essere cauti.

7° in classifica Pesci: le stelle sono favorevoli, ma il vostro umore potrebbe continuare ad essere piuttosto altalenante. Cercate di evitare di stancarvi troppo. Il fine settimana è alle porte, approfittatene per trascorrere un po' di tempo in più con le persone care.

6° in classifica Leone: siete persone molto precise, che odiano sentirsi in difetto.

Ad ogni modo, nessuno è infallibile, pertanto, è necessario mantenere la calma in caso di errori.

5° in classifica Scorpione: l'oroscopo del 6 agosto denota l'inizio di un periodo di assestamento. In questi giorni molti di voi sono stati stressati, ma d'ora in avanti ci saranno dei miglioramenti.

Oroscopo 6 agosto primi segni

4° in classifica Gemelli: l'audacia e l'intraprendenza verranno premiate. Se sarete abili e scaltri dal punto di vista professionale, potreste riuscire ad ottenere anche l'impensabile. Non smettete mai di credere in voi stessi.

3° in classifica Cancro: le previsioni dell'oroscopo del 6 agosto vi invitano a rilassarvi. Dopo una settimana di lavoro è opportuno prendersi un momento per sé. Per quanto riguarda l'amore, invece, in questo periodo potrete ricucire dei rapporti in sospeso.

2° in classifica Acquario: basta temporeggiare. Se state aspettando delle risposte, fatevi avanti voi. Fate tutto quello che vi sentite, perché se c'è una cosa che voi proprio non riuscite a fare è quella di avere dei rimpianti.

1° in classifica Capricorno: le stelle favoriscono i nati sotto questo segno. Presto vi accingete a vivere un momento di riscatto e rivalsa, specie in campo lavorativo. Non abbassate la testa in nessun caso e siate sempre fieri di voi.