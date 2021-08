L'oroscopo della giornata di venerdì 6 agosto vedrà un bel Sole splendere nel segno del Leone, in ottima forma dal punto di vista sentimentale, mentre Cancro sarà piuttosto affidabile in ambito lavorativo. Qualche problema di cuore per la Bilancia, in difficoltà per colpa della Luna in quadratura, mentre Scorpione saprà come rendere felice la propria anima gemella. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 6 agosto.

Previsioni oroscopo venerdì 6 agosto 2021 segno per segno

Ariete: non di un ottimo umore nel corso di questa giornata.

Questo cielo vedrà la Luna in cattivo aspetto, e vedere la vostra relazione scorrere tranquilla non sarà facile. Poca sensibilità e troppa impulsività infatti potrebbero solo creare problemi alla vostra relazione di coppia, o se siete single potreste allontanarvi dalla vostra fiamma. Settore professionale discreto, ma attenzione a non essere puntigliosi anche quando non ce ne sarà bisogno. Voto - 6️⃣

Toro: settore professionale ancora sottotono in questa giornata di venerdì. Ricordatevi però che, secondo l'oroscopo, Marte e Urano sono favorevoli e indicano possibili progressi con il vostro operato, dunque un po’ di pazienza e impegno e potreste ottenere qualcosa di buono. Molto bene invece in ambito sentimentale, con la Luna e Venere favorevoli, che vi terranno sulla via dell'amore tra voi e il partner, soprattutto se siete nati nella terza decade.

Bene anche i single, simpatici e di compagnia. Voto - 7️⃣

Gemelli: oroscopo della giornata di venerdì che vi vedrà pieni di risorse in ambito lavorativo. Le vostre mansioni procederanno secondo l'ordine stabilito, merito di Giove e di Mercurio che assicurano stabilità e fortuna. In amore non si potrà dire la stessa cosa, dato che Venere si trova in quadratura.

Che siate single oppure no, dovrete ritrovare prima di tutto fiducia in voi e nei vostri sentimenti, dimostrando alla persona che amate quanto ci tenete. Voto - 7️⃣

Cancro: particolarmente affidabili sul posto di lavoro secondo l'oroscopo di venerdì 6 agosto. Marte e Urano in buon aspetto potranno risorse e idee valide per provare nuove strade e procedere verso progetti più ambiziosi, senza tralasciare incarichi di routine.

Sfera sentimentale ottima in questa giornata. Luna e Venere in sinergia tra loro promettono momenti davvero romantici per voi e per la vostra anima gemella. I single non avranno problemi a relazionarsi con gli altri, anche con gente nuova. Voto - 9️⃣

Leone: configurazione astrale ottima nel corso della giornata di venerdì. Con il Sole e Mercurio in congiunzione, in amore il vostro rapporto procederà serenamente, lasciandovi andare spesso a momenti di passione. I single non passeranno di certo inosservati con il loro fascino. Settore professionale che invece continua a riservare imprevisti. Mercurio in buon aspetto vi permette di avere qualche buona idea, ma con Giove e Urano negativi progredire non sarà per niente facile.

Voto - 7️⃣

Vergine: periodo fatto di buone notizie e bei momenti per voi nativi del segno. Per quanto riguarda i sentimenti Venere e Luna sono favorevoli per voi. Tutto vi sarà chiaro nella vostra relazione, procedendo verso la giusta direzione, con un ottimo equilibrio tra progetti e romanticismo. Se siete single i vostri impegni sono importanti certo, ma quando nella vostra vita piomba una persona speciale, tutto cambia. In ambito professionale ci saranno buone energie per mettere in piedi progetti solidi e convincenti. Voto - 9️⃣

Bilancia: sfera sentimentale non così convincente secondo l'oroscopo. Venere alle vostre spalle si farà sentire, e la Luna in quadratura procurerà qualche problema di cuore tra voi e la vostra anima gemella, in particolare se siete nati nella prima decade.

Per quanto riguarda i single meglio non avere grandi aspettative in questa giornata, considerato anche il vostro umore. Nel lavoro il vostro lo farete, ma con un po’ di lentezza rispetto al solito. Voto - 6️⃣

Scorpione: dal punto di vista sentimentale, questa sarà una giornata davvero romantica secondo l'oroscopo di venerdì 6 agosto. Secondo l'oroscopo, il pianeta dell'amore sarà in sestile dal segno della Bilancia, e insieme alla Luna in trigono dal segno del Cancro, ci sarà un'ottima intesa tra voi e la vostra anima gemella. Per quanto riguarda i single e siete in cerca dell'amore, questa potrebbe essere la giornata adatta. Nel lavoro ancora non avete le idee ben chiare su come comportarvi con certe mansioni, colpa anche di questo cielo sfavorevole.

Voto - 7️⃣

Sagittario: previsioni astrali positive per quanto riguarda il lavoro grazie a Giove e Mercurio in ottimo aspetto. I vostri progetti cominciano a prendere forma, riuscendo a fare grandi passi in avanti con i vostri progetti. In amore invece non è ancora la giornata ideale per lasciarsi andare alle emozioni tra voi e il partner. Quello che dovrete invece sarà cercare di riconciliarvi, con il dialogo e la comunicazione. Se siete single seguite i vostri sogni, basta che non siano sogni d'amore. Voto - 7️⃣

Capricorno: settore professionale convincente nel corso di questa giornata. Marte in trigono dal segno della Vergine porta una buona dose di energie, da spendere al meglio per i vostri progetti, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Discorso differente per quanto riguarda i sentimenti. La Luna infatti sarà opposta ancora per un altro giorno, rendendo difficili le cose tra voi e il partner. Se siete single, ricordatevi che innamorarsi non è solo una questione di fascino. Voto - 7️⃣

Acquario: oroscopo di venerdì che vedrà un cielo solido, convincente. Dal punto di vista sentimentale il vostro rapporto funzionerà abbastanza bene, merito della vostra dolcezza, del vostro modo di essere premurosi. Se siete single la vostra gentilezza verrà sicuramente notata. Per quanto riguarda il lavoro Giove e Saturno garantiscono fortuna e stabilità, soprattutto per i nati nella prima decade. Voto - 8️⃣

Pesci: un cielo un po’ più convincente secondo l'oroscopo della giornata di venerdì.

Per quanto riguarda i sentimenti, pretendere un rapporto armonioso, stabile, al momento è difficile, ma con la Luna in trigono dal segno del Cancro potreste avere una possibilità in più. Se siete single forse è il momento di pensare a voi in questo periodo. In ambito professionale siate consapevoli dei vostri limiti, senza fare il passo più lungo della gamba. Voto - 6️⃣