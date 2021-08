Secondo le previsioni dell'oroscopo del giorno 5 agosto 2021, i nati sotto il segno dello Scorpione devono abituarsi a dei cambiamenti; i Cancro, invece, potrebbero fare incontri interessanti.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Sagittario: coloro i quali sono incerti su una decisione da prendere faranno bene a ponderare accuratamente i pro e i contro. Meglio non essere troppo impulsivi.

11° in classifica Pesci: le delusioni potrebbero turbare il vostro stato d'animo e incidere negativamente nella produttività del vostro lavoro.

Cercate di tenere separate la sfera professionale da quella privata o rischierete di non rendere in nessuno dei due ambienti.

10° in classifica Ariete: l'Oroscopo del 5 agosto denota una certa stanchezza. Se siete in attesa delle ferie, questi giorni potrebbero rivelarsi particolarmente difficili da gestire. Giunti a questo periodo dell'anno è assolutamente necessario staccare un po' la spina.

9° in classifica Toro: meglio i rapporti di coppia, mentre le amicizie potrebbero essere un po' altalenanti. Non siate troppo inquieti e lasciate che siano gli altri a esporsi in certi casi. Talvolta, l'unica cosa da fare è mantenere la calma e restare in disparte.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Vergine: urge un chiarimento.

Coloro i quali hanno avuto delle discussioni di recente dovranno fare di tutto per recuperare. Cercate di prendere di petto le situazioni in modo da evitare di rendere più difficili situazioni che, in realtà, non lo sono.

7° Bilancia: tempo al tempo e tutti i nodi verranno al pettine. Le previsioni dell'oroscopo del giorno 5 agosto denotano una giornata piuttosto interessante.

La cosa importante, però, è non lasciare mai nulla al caso, specie se vi trovate dinanzi situazioni importanti.

6° Capricorno: novità per quanto riguarda il lavoro. Presto potreste trovarvi a dover gestire situazioni molto interessanti e provanti, per tale motivo è opportuno mostrarsi decisi e sicuri di sé.

5° Acquario: se state pensando da tempo a un nuovo progetto ma, fino a questo momento, avete sempre avuto paura di fare il passo più lungo della gamba, adesso dovete darvi da fare.

Non aspettate che le cose vi capitino, ma siate artefici del vostro destino.

Oroscopo 5 agosto primi segni

4° in classifica Gemelli: questo è il periodo adatto per concentrarsi su nuove relazioni. Se qualcuno vi ha fatto soffrire in passato, lasciatelo lì dov'è, non lasciate a nessuno il potere di incidere sul vostro umore.

3* Scorpione: i nati sotto questo segno potrebbero vivere un momento pieno di novità e cambiamenti. Specie dal punto di vista sentimentale dovete cercare di adattarvi ai cambiamenti e ricordate, a tutto ci si abitua, nel bene e nel male.

2° Leone: continuate a vivere un momento particolarmente florido sotto più punti di vista. Ad ogni modo, tenete gli occhi ben aperti in quanto una notizia che stavate aspettando da tempo potrebbe giungere inaspettatamente e cambiare i vostri piani.

1° Cancro: le previsioni dell'oroscopo del 5 agosto denotano una giornata florida per i nati sotto il segno del Cancro. In amore ci sono delle nuove opportunità in vista, pertanto, sarà meglio che vi facciate avanti se vi piace qualcuno.