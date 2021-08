È in arrivo una nuova giornata per tutti i 12 segni zodiacali. Approfondiamo quindi come andrà in particolare mercoledì 11 agosto con l'oroscopo e le stelle dall'Ariete ai Pesci.

La prima sestina zodiacale

Ariete: sarà possibile vivere delle belle emozioni, ma prima di buttarvi a capofitto in una storia riflettete bene. Nel lavoro si va verso un lento recupero, le prossime giornate saranno migliori.

Toro: periodo importante per l'amore, soprattutto se avete vissuto una crisi di recente e ora desiderate chiarire. In ambito professionale sarà meglio occuparsi dei progetti che più avete a cuore.

Gemelli: nel lavoro potrebbero sopraggiungere delle nuove situazioni, cercate di affrontare il tutto con maggiore calma. Per quel che riguarda l'ambito sentimentale è possibile che sorgano delle problematiche, saranno dei piccoli dubbi che potrete chiarire discutendo con il partner.

Cancro: nel lavoro sarà meglio mantenere la calma in questa giornata di mercoledì 11 agosto. È possibile che sorgano delle polemiche che vi mettono in difficoltà. In ambito sentimentale momenti di nervosismo, cercate di pensare di più a voi stessi.

Leone: la giornata sarà caratterizzata da tensioni, in particolare a livello professionale. Nel lavoro sarà bene considerare di più le questioni che riguardano il lato economico.

Per quel che riguarda l'amore il single potrebbero fare dei nuovi incontri.

Vergine: con la Luna nel segno la giornata sarà interessante in campo amoroso, non mancheranno belle emozioni da poter vivere con le persone che amate. In campo professionale potreste ricevere delle proposte interessanti.

Astrologia giornaliera per i segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: alcune situazioni lavorative in queste giornate di inizio agosto andranno risolte, è il momento di rimettersi in campo.

A livello amoroso sarà possibile ottenere le soddisfazioni che da tempo desiderate.

Scorpione: con una Luna attiva è un buon momento in amore, cercate di circondarvi da persone che vi piacciono. Alcune situazioni in sospeso riguardano il campo professionale, arriveranno delle soluzioni.

Sagittario: Luna dissonante, sono possibili discussioni con il partner, che però sarà meglio rimandare ai prossimi giorni.

Nel settore professionale è un momento di ripresa, soprattutto per chi lavora in proprio.

Capricorno: in amore vi sentite più sereni rispetto le giornate precedenti, cercate di non discutere per motivi inutili. Nel lavoro sarà meglio non innervosirsi se non si raggiungono tutti gli obiettivi prefissati.

Acquario: in campo sentimentale potreste dover fare delle scelte, sarà meglio però cercare di capire qual è la strada più giusta da prendere. A livello professionale siete in cerca di soluzioni.

Pesci: giornata complicata per quel che riguarda il campo amoroso, cercate di non badare troppo alle provocazioni. Nel lavoro è possibile che dobbiate discutere con i collaboratori.