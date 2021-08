In arrivo una nuova giornata della seconda settimana del mese di agosto. Scopriamo come andrà martedì 10 agosto, giorno di San Lorenzo. Di seguito le stelle a livello lavorativo, amoroso e salutare per i segni dall'Ariete ai Pesci.

La prima sestina zodiacale

Ariete: a livello sentimentale in questa giornata vi sentite pronti a fare dei passi avanti nei confronti delle persone che amate, con Mercurio favorevole è un buon momento. Nel lavoro potrebbero nascere delle nuove collaborazioni.

Toro: in campo lavorativo bisognerà fare delle scelte riguardo ai nuovi progetti.

In campo sentimentale in questo momento desiderate avere maggiore chiarezza.

Gemelli: vi sentite più energici rispetto alle giornate precedenti, in campo sentimentale sarà possibile chiarire alcune situazioni in sospeso. In campo professionale sarà meglio capire come gestire le difficoltà sorte negli ultimi tempi.

Cancro: cambiamenti interessanti a livello professionale, qualcuno potrebbe comunque decidere di cambiare mansione. In amore potreste fare delle scelte importanti soprattutto se avete iniziato una relazione da poco tempo.

Leone: i nati sotto questo particolare segno nella giornata di martedì 10 agosto potranno vivere dei momenti particolarmente passionali con le persone chiamate. Fate attenzione alle tensioni che potrebbero sorgere in campo professionale.

Vergine: delle eventuali problematiche in campo amoroso potranno ora risolversi, la situazione è migliore rispetto le giornate precedenti. Nel lavoro sono favorite le nuove collaborazioni.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: presto Venere sarà nel segno e potrete vivere dei buoni momenti in campo amoroso, per il momento sarà meglio cercare di gestire con calma le situazioni complesse.

In campo professionale chi di recente ha visto dei rallentamenti, presto potrà portare avanti le proprie idee.

Scorpione: in amore è un buon momento, ma cercate di non affrontare le situazioni con troppo impeto. Per quel che riguarda il lato lavorativo possibili cambiamenti in vista.

Sagittario: con la Luna dissonante non sarà semplice gestire alcune difficoltà in particolare lavorative, ma cercate comunque di tenere a bada anche il lato sentimentale.

Capricorno: non manca la forza per affrontare le nuove situazioni in amore, con anche la Luna favorevole potrete vivere dei bei momenti.

Nel lavoro la situazione è migliorata rispetto la settimana precedente.

Acquario: sono possibili discussioni professionali, cercate di prendere tempo prima di fare delle decisioni importanti. In amore vi sentite più forti.

Pesci: a livello lavorativo alcune problematiche potranno risolversi, nonostante in questo periodo vi sentiate particolarmente stanchi. In amore con Venere contraria potreste vivere delle emozioni contrastanti.