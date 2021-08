Le previsioni zodiacali di giovedì 12 agosto 2021 si preparano a dare il benvenuto al quarto giorno della corrente settimana. Allora, ansiosi di conoscere come potrebbe evolvere il periodo per coloro nativi della seconda sestina zodiacale? Certo che si, anzi, cogliamo l'occasione per ricordare a chi non lo sapesse che fanno parte degli ultimi sei segni i seguenti: Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Iniziamo pure a fare una breve considerazione sui segni più fortunati del giorno. L'Astrologia del momento indica che a poter contare della massima collaborazione sponsorizzata da stelle esclusive, solamente tre "prescelti" tra i sei in analisi in questo contesto: Bilancia, Scorpione e Capricorno.

Passiamo a dettagliare l'Oroscopo di domani 12 agosto su amore e lavoro per poi togliere il velo all'attesissima classifica finale, come sempre in questo contesto valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di giovedì 12 agosto

Bilancia: ★★★★★. L'oroscopo del giorno indica che il prossimo giovedì in calendario è pronto a regalare momenti di gioia e massima affidabilità a gran parte dei nativi in questo bellissimo segno. Non ci credete? Liberi di farlo, d'altronde l'Astrologia può benissimo sbagliare previsione. Sappiate comunque che gli astri non mentono: saranno quasi tutti allineati alla massima potenza, ergo, "toppare" potrebbe dipendere esclusivamente da voi. In amore, senz'altro è auspicabile non allentare la concentrazione.

L'arrivo di questo nuovo giorno farà uscire fuori tutta la vostra vena romantica: vi organizzerete per rendere unica e indimenticabile la serata, logicamente da vivere insieme alla persona amata. Single, finalmente vi si spalancano davanti agli occhi nuovi orizzonti, nuove possibilità: i vostri ideali potrebbero modificarsi e portarvi a scelte che finora avevate rimandato.

Ma qualunque cosa decidiate, sentirete attorno a voi calore affettivo e la solidarietà della famiglia che da tempo vi mancava. Nel comparto lavoro la giornata si rivelerà importante sul piano finanziario. Questo periodo potrebbe portare degli ottimi guadagni: fanno comodo? Bene, se così fosse, allora ringraziate le vostre buone stelle.

Scorpione: ★★★★★. Le previsioni zodiacali di giovedì indicano che partirà molto bene la giornata, rendendo questa parte della settimana particolarmente in linea con i vostri migliori auspici. In generale, diciamo che eventuali slanci collaborativi, d'aiuto o gesti affettuosi saranno in grado di stupire le persone che avete attorno. Per i sentimenti, i pianeti vi infonderanno una bella carica di vitalità ed alimenteranno il desiderio di rinnovare la vostra relazione. Sfruttate il buon momento approfittandone per mettere in luce eventuali desideri. Consiglio: non aspettatevi chissà che e non esagerate con eventuali richieste, ma regolatevi. Single, sarete comunicativi fino all'eccesso, ma potreste rischiare di annoiare, sappiatelo.

Potete riconciliarvi con la vita e godere dei frutti che vi offrirà: avrete l'amore delle persone che vi sono vicine. Nel lavoro, la vostra razionalità vi porterà lontano. Potrete contare sul vostro sesto senso per organizzare l'agenda in modo efficiente.

Sagittario: ★★★. L'oroscopo del 12 agosto al segno del sagittario preannuncia un giovedì abbastanza difficile da superare. Dunque giornata valutata con le sole tre stelle relative ai frangenti "sottotono". Non demoralizzatevi, anzi, prendetevi pure cura di voi stessi e aspettate momenti migliori per fare e/o osare. In amore, la presenza della Luna in Bilancia sarà per voi lo stimolo necessario a farvi prendere delle decisioni importanti sulla vita di coppia.

Il dialogo sarà una parte importante ed imprescindibile del recupero di un legame un po' spento, per renderlo sicuro e duraturo. Siate aperti, positivi e lungimiranti, perché la rassicurante presenza del partner vi metterà nella disposizione d'animo giusta per vivere in armonia il rapporto. Per i single, ci potrebbe essere qualche turbolenza negativa a fine pomeriggio: non per questo dovete prepararvi al peggio ma nemmeno farvi trovare scoperti. Per quanto possibile, evitate di stare vicino a chi si diverte a stuzzicarvi e quindi di rispondere ad eventuali provocazioni. La parte riguardante il lavoro invita a non permettere che vi si scavalchi o che veniate presi sottogamba. Forse vi sentirete un po' affaticati.

Oroscopo e stelle di domani 12 agosto

Capricorno: ★★★★★. Il prossimo giovedì sarà semplicemente solare per tantissimi di voi del segno. Diciamo che la giornata che vi attende sarà all'insegna dello spirito dell'intraprendenza e delle idee vincenti: per dirla con un proverbio, "Chi ben comincia è a metà dell'opera!". In merito agli affetti, diciamo che sarà facile seppellire l'ascia di guerra, risolvere eventuali problemi o trovare un terreno d’intesa con la controparte. Questo sarà un buon momento per stare insieme alle persone che più vi piacciono. In molti casi vi sentirete come se foste in un piccolo paradiso tutto vostro. Avrete come la sensazione di vivere quasi in un sogno: tutto ciò che vorrete potrebbe realizzarsi.

Single, i positivi influssi lunari promettono conoscenze che potranno dar vita a progetti intimi, serbati nel cuore di molti voi. Vi si prospetta un giovedì decisamente positivo per i rapporti sociali e per il piacere di stare con gli altri. Nel lavoro, potrete approfittare della situazione astrale favorevole per perfezionare progetti e strategie. L'ottimismo vi renderà euforici ed ancora più aperti a nuovi progetti e collaborazioni.

Acquario: ★★★★. Le previsioni astrali di domani prospettano di normale gestione quasi tutto il periodo. Pertanto l'oroscopo precisa che sarà una giornata sufficientemente positiva, ma con qualche piccolo intoppo a metà periodo. Tranquilli, risolverete tutto usando la sempre conveniente diplomazia, ottima medicina per le situazioni senza via di uscita.

In campo sentimentale, moderate quelle impennate d’orgoglio che a volte vi rendono un po’ indisponenti. Le piccole attenzioni del partner vi faranno riflettere: non potreste mai rinunciare facilmente ad un rapporto che vi dà così tanto. Single, il parziale sostegno della Luna sbloccherà finalmente alcune situazioni sentimentali un po' frenate dagli eventi e dalle circostanze. Sarete pronti a lanciarvi ed a osare anche se non sarete sicuri di essere ricambiati, ma vedrete che il vostro coraggio verrà premiato. Nel lavoro, fidatevi della vostra intelligenza e delle capacità che avete di analizzare le situazioni. Le vostre conclusioni saranno rapide e corrette e vi permetteranno di essere sempre un passo avanti gli altri.

Pesci: ★★★. L'oroscopo di domani, giovedì 12 agosto, indica che potrebbero manifestarsi alternanze tra momenti ok e altrettanti non ok: attenti a non rilassarvi troppo, potreste subire pesanti conseguenze. In amore sarete tentati di attribuire agli altri la colpa di ciò che vi succede e questa cosa sarebbe opportuna non fare. Forse state vivendo rapporti superficiali che non vi soddisfano pienamente o semplicemente avete una giornata storta e ve la prendete con chi vi capita a tiro: calmatevi! Potrebbe essere scarsa la pazienza in ambito di coppia. In questo periodo potrebbe mancare la capacità di saper sopportare, unita ad un'esigua disponibilità al dialogo. Per coloro ancora single: una persona sembra volervi ostacolare in tutti i modi, ma per fortuna in serata vi rifarete con gli interessi!

Intanto le stelle invitano a portare pazienza: questi tempi un po' tristi presto saranno solo un pessimo ricordo e quando succederà ve ne renderete conto da un qualcosa di unico; difficile sbagliare! Il lavoro andrà un po' a rilento: se non voleste perdere nemmeno un minuto del vostro tempo vi converrà essere piuttosto espliciti. Essere diretti non è il vostro forte, perciò fate di necessità virtù: vedrete che imparerete molto anche su come gestire i rapporti con il prossimo.

Classifica oroscopo del 12 agosto, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata di domani, giovedì 12 agosto, è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno. In evidenza nel periodo l'ottima giornata messa in conto agli amici nativi del Toro: il fortunato segno di Terra è stato valutato al "top del giorno", dunque meritevole della prima posizione in classifica generale.

A reggere il passo del Toro solamente altri quattro segni davvero fortunati, tutti considerati in periodo da cinque stelle: curiosi di sapere quali sono? Andiamo subito a scoprirlo analizzando il prospetto preposto a tale scopo, relativo a tutti i dodici segni dello zodiaco.

Le stelline di giovedì 12 agosto: