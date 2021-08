Una nuova settimana, la seconda del mese di agosto, prende il via per tutti i segni zodiacali. Quali novità e cambiamenti arriveranno in amore e nel lavoro? Scopriamolo leggendo l'Oroscopo del 9 agosto 2021.

La prima sestina

Ariete: in amore torna la voglia di fare, in particolare per coloro che hanno vissuto difficoltà in una storia. Prudenza soltanto nel pomeriggio. Nel lavoro, se dovete mettere a punto nuove collaborazioni, fatevi avanti quanto prima, inoltre non mancano le proposte.

Toro: per i sentimenti attenzione ad alcune complicazioni, in particolare dopo due giorni non esaltanti.

Qualcuno è contro di voi. Nel lavoro ci sono da fare delle scelte ora, già in vista dei prossimi mesi.

Gemelli: a livello amoroso questa prima parte del mese ha portato dei cambiamenti, presto ne arriveranno alcuni più importanti. Affrontate comunque tutto con maggiore energia. Nel lavoro ci sono delle problematiche, ma nulla di irreparabile.

Cancro: in amore le storie nate da poco sono interessanti, avrete la possibilità di vivere delle emozioni migliori. A livello lavorativo se qualcosa non va potreste anche cambiare, cercate comunque il lato positivo.

Leone: per i sentimenti le stelle vi fanno vivere dei momenti speciali, sfruttate di più in questi momenti. I rapporti sono favoriti. Nel lavoro non manca la forza, attenzione solo a Saturno contrario che potrà portare difficoltà.

Vergine: in amore dovrete agire in questo momento, le stelle sono dalla vostra parte. Arriveranno delle proposte speciali. Nel lavoro agite quando prima e datevi da fare di più.

Previsioni e oroscopo del 9 agosto: la giornata della seconda sestina

Bilancia: a livello sentimentale una storia potrebbe finalmente decollare, dopo alcuni mesi di difficoltà c'è voglia di ripartire.

Nel lavoro alcune spese sono da tenere sotto controllo, evitate gli azzardi.

Scorpione: a livello amoroso le storie sono importanti e potranno superare ogni difficoltà questa settimana. A livello lavorativo non sapete se accettare o meno un impegno, per questo motivo valutate bene.

Sagittario: in amore alcune relazioni sono da tenere sotto controllo, potrebbero non mancare delle incomprensioni.

Nel complesso però il periodo è positivo. Nel lavoro alcune spese impreviste potrebbero cambiare i vostri piani. Siate comunque fiduciosi.

Capricorno: nei sentimenti - con Mercurio positivo - le cose vanno meglio, quindi potrete mettere a punto dei nuovi incontri. Nel lavoro non mancheranno momenti di nervosismo.

Acquario: per i sentimenti, se c'è stata una crisi, occorre ora capire cosa è successo, quindi vi sono dei chiarimenti da fare. Nel lavoro non mancherà qualche nuova occasione.

Pesci: in amore attenzione ad alcune complicazioni che potranno nascere nel pomeriggio. Potreste avere anche dei ripensamenti. Nel lavoro non fate scelte azzardate, siate cauti.