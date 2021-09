Secondo le previsioni dell'oroscopo del 20 settembre i Toro potrebbero essere assaliti dai ricordi. I Gemelli, invece, devono prendere una decisione, mentre i Sagittario sono primi in classifica.

Di seguito approfondiamo la classifica astrologica giornaliera.

Oroscopo per gli ultimi quattro segni della classifica

12° in classifica Gemelli: adesso non potete più temporeggiare, è il momento di prendere una decisione. Se siete ancora incerti sul vostro futuro, cercate di farvi consigliare da chi ne sa più di voi. Molti di voi devono maturare e prendere in mano la propria vita.

11° Ariete: la prima impressione non sempre è quella che conta. In questo periodo potreste ricredervi su molte persone, cercate di non essere troppo intransigenti e concedete sempre una seconda chance.

10° Leone: le stelle sono in subbuglio, pertanto, la giornata potrebbe risentirne. Non dedicate troppo tempo alle critiche, soffermatevi solamente su quelle che sono davvero costruttive e per cui vale la pena di riflettere.

9° Bilancia: in queste 48 ore potrebbero arrivare delle risposte inerenti una situazione familiare. Siete un po' in ansia, tuttavia, cercate di pensare sempre in positivo e non fasciatevi la testa prima di cadere. L'Oroscopo del 20 settembre vi invita ad essere fiduciosi.

Previsioni astrali per le posizioni centrali

8° in classifica Scorpione: un progetto potrebbe prendere una piega differente, tuttavia, non tutti i mali vengono per nuocere. Talvolta vi trovate ad affrontare situazioni inaspettate che sono molto meglio di quelle programmate.

7° Acquario: l'oroscopo del 20 settembre denota una giornata piena di impegni sul lavoro.

Cercate di essere concentrati e di non lasciare che vi distraggano. In amore state recuperando la fiducia di una persona cara.

6° Vergine: qualche piccola preoccupazione potrebbe gettare qualche ombra sulla vostra giornata. Ad ogni modo, non abbattetevi e lottate sempre per raggiungere i vostri obiettivi.

5° Pesci: in amore siete sempre volitivi e non vi arrendete quasi mai dinanzi gli ostacoli.

Tuttavia, cercate di capire quando ne vale davvero la pena di andare avanti e quando no.

Oroscopo 20 settembre, i segni più fortunati

4° in classifica Toro: i ricordi potrebbero attanagliare la vostra mente in questi giorni, cercate di sfruttare il loro potenziale. Essi spesso servono per rammentare dove siamo e, soprattutto, come ci siamo arrivati.

3° Cancro: l'oroscopo del 20 settembre premia i più pacati e pazienti. Nella vita è necessario pazientare per ottenere i risultati migliori e se c'è una cosa che vi riesce meglio è proprio questa.

2° Capricorno: interessanti risvolti sul fronte dei sentimenti. Una relazione in crisi potrebbe essere recuperata, mentre un legame importante potrebbe accingersi a diventare qualcosa di ancora più grande.

1° Sagittario: sarà una giornata molto importante per voi. Ci sono molte cose da fare, tuttavia, vi sentite carichi e pieni di spirito d'iniziativa. La Luna è favorevole, quindi, approfittate di questo momento d'oro.