La seconda settimana completa di settembre è ormai giunta al termine e si prepara a lasciare il proprio posto ad un nuovo periodo pieno di novità. L'Oroscopo dei prossimi giorni, ovvero quelli compresi tra lunedì 20 e domenica 26 settembre, preannuncia l'arrivo di momenti interessanti e intrisi di fortuna per coloro nati sotto ai segni di Scorpione e Pesci: avvolti dalla positività che Venere ha deciso di infondere loro. Qualche piccolo problemino, invece, potrebbe intaccare i nativi del Toro e portare ad un leggero innalzamento dei livelli di stress (che rimarranno tuttavia abbastanza gestibili), mentre il Cancro potrà godere di giornate a dir poco fortunate.

Sfortunatamente, però, la fortuna non sembra essere l'unica pronta a palesarsi nel corso delle prossime giornate, poiché stress e nervosismo potrebbero incombere su alcuni segni.

Di seguito, l'oroscopo nel dettaglio per tutti i segni zodiacali.

Oroscopo settimanale, da Ariete a Vergine

Ariete - la doppia opposizione di Marte e Mercurio non sembra preannunciare nulla di buono per il segno in questione, specialmente per quanto riguarda l'ambito lavorativo. Qualche rallentamento, accompagnato alla nascita di alcune discussioni non preventivate, potrebbe portare ad un innalzamento forse eccessivo e repentino dei livelli di stress. Attenzione a non sfogarsi con la prima persona che ci si ritrova davanti: la famiglia sarà sempre presente e disponibile ad aiutare.

Toro - come già anticipato, l'oroscopo di questa nuova settimana di settembre non sembra volersi esporre troppo, anticipando anche per il segno del Toro qualche flebile innalzamento dei livelli di stress. Le varie situazioni resteranno comunque gestibili e l'equilibrio trovato con tanta difficoltà non verrà intaccato a meno che non vi sia la nascita di situazioni particolari.

Attenzione in amore: il periodo in questione non è il migliore per cimentarsi in una relazione sentimentale.

Gemelli - la fortuna, secondo quanto anticipato dall'oroscopo di questo nuovo periodo, sembra aver deciso di sorridere anche a coloro nati sotto al segno dei Gemelli. che si tratti di una relazione sentimentale o che si decida di intraprendere una nuova carriera lavorativa gli astri non saranno mai in opposizione.

Le energie, nonostante non siano infinite, accompagneranno il segno zodiacale in questione almeno fino alla giornata di giovedì.

Cancro - anche il Cancro rientra tra i segni zodiacali maggiormente fortunati. La settimana che sta per sopraggiungere si farà portatrice di novità sotto vari aspetti e chi è in attesa di una qualsiasi risposta avrà finalmente modo di imbattersi in essa. In ambito lavorativo, nonostante qualche accenno di stanchezza, non ci sarà nulla di cui potersi lamentare, tutto procederà normalmente e si potrà addirittura sperare in una eventuale promozione. In amore andrà tutto a gonfie vele.

Leone - coloro nati sotto al segno del Leone, sfortunatamente, non potranno guardare ai prossimi giorni con positività, specialmente se si prende in considerazione il piano relazionale e sentimentale.

Le discussioni con il partner potrebbero non mancare mai e la scarsa pazienza non farà altro che aizzare ulteriormente chi sta dall'altra parte, senza riuscire a trovare facilmente in punto di comune accordo. Sarà necessario stringere i denti almeno fino all'arrivo del weekend.

Vergine - l'oroscopo di questa nuova settimana di settembre sembra anticipare l'arrivo di giornate ottimali per il segno della Vergine. Specialmente in ambito amoroso si avrà la possibilità di vivere una storia quasi da favola con il proprio partner e chi non ha ancora avuto modo di incontrare l'anima gemella potrebbe incrociare i propri passi con persone a dir poco interessanti. Occhio a non scambiare eventuali amicizie con tentativi di avance: le gaffe sono sempre dietro l'angolo.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - la Bilancia non potrà fare altro che seguire il volere degli astri e tuffarsi in una settimana favolosa. La fortuna accompagnerà questo segno zodiacale durante tutto il periodo, rendendo maggiormente proficue le giornate comprese tra lunedì e venerdì, con un leggero affaticamento per il weekend. Le energie potranno essere ricaricate solo con una breve pausa che fornirà il tempo necessario per dedicarsi alla cura della propria persona.

Scorpione - come già anticipato, l'oroscopo della prossima settimana di settembre anticipa l'arrivo di giornate interessanti e fortunate anche per il segno dello Scorpione, che avrà quindi la possibilità di cimentarsi in qualunque cosa senza dover temere l'evolversi di situazioni poco piacevoli.

Attenzione, però, a non strafare ed a non credersi invincibili in quanto l'intoppo, seppur "insignificante", è sempre ben celato dietro ad ogni angolo.

Sagittario - l'amore, secondo le anticipazioni dell'oroscopo, sembra essere nell'aria. L'influenza positiva di Venere si farà sentire ed accompagnerà il segno del Sagittario durante tutta la settimana a venire, specialmente nelle giornate di giovedì e venerdì. Riuscire a ritrovare la complicità con il partner non sarà di certo complicato ed i sentimenti potranno così riaccendersi ed avvampare come non mai. Qualunque sia l'ambizione in ambito lavorativo, non ci sarà nulla in grado di arrestare un Sagittario.

Capricorno - le previsioni portano alla luce anche il Capricorno, incorniciandolo assieme ad altri segni zodiacali e mostrando le prossime giornate come fortunate.

L'amore non mancherà di certo e così come accade per il Sagittario, anche il segno zodiacale in questione avrà modo di riscoprire sentimenti ed attimi di gioia che credeva essere andati ormai perduti da tempo. La complicità con il partner non mancherà di certo ed il sorriso non svanirà tanto facilmente.

Acquario - sfortunatamente per il segno dell'Acquario, la settimana che sta per sorgere non sarà tra le migliori, specialmente se si prende in considerazione l'aspetto sentimentale e la vita di coppia. Qualche piccola incomprensione porterà alla lesione della fiducia e di quell'equilibrio creato con tanti sacrifici, ma non per questo renderà irrecuperabile la relazione. Lo stress accumulato in ambito lavorativo potrebbe essere la causa di alcune discussioni e con un po' di lavoro si potrebbe riprendere in mano la situazione.

Pesci - come già anticipato, l'oroscopo di questa settimana settembrina prevede l'avvicinarsi di giornate intrise d'amore. Il romanticismo aiuterà nell'organizzazione di sorprese ed eventuali serate romantiche da trascorrere esclusivamente in compagnia del proprio partner, mettendo da parte tutto il resto del mondo e lasciando al di fuori della coppia l'aspetto economico/lavorativo almeno per qualche attimo. Trascorrere momenti indimenticabili aiuterà a rafforzare il rapporto di coppia.