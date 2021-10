Secondo l'oroscopo del 15 ottobre, i nati sotto il segno del Capricorno ritrovano il sorriso. I Cancro sono un po' introversi, mentre i Bilancia devono essere più flessibili.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Cancro: non siete molto propensi a fare nuove conoscenze in questo periodo. Talvolta amate stare da soli con voi stessi in modo da andare a fondo su certe questioni che riguardano il vostro io.

11° Ariete: secondo l'Oroscopo del 15 ottobre 2021 i nati sotto questo segno dovrebbero prendere più alla leggera certe situazioni. Cercate di essere un po' più autoironici.

10° Toro: oggi la tristezza potrebbe venire a bussare alla vostra porta. Non mandatela via, accoglietela, affrontatela e superatela. Scappare dai dolori non farà altro che renderli più potenti.

9° Sagittario: le stelle sono altalenanti. In questo periodo state vivendo sulle montagne russe, pertanto, a fronte di una giornata super positiva potrebbero essercene delle altre decisamente meno tranquille.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Vergine: la vita spesso vi pone dinanzi delle decisioni, piuttosto difficili in certi casi. Ad ogni modo, cercate di fare leva sui vostri sentimenti e sulle vostre emozioni.

7° Bilancia: giornata piuttosto intensa dal punto di vista professionale.

Questa settimana si conclude con qualche impegno in più da portare a termine. In amore siete piuttosto distratti, cercate di recuperare.

6° Acquario: oggi potrete recuperare un rapporto in sospeso. Se avete avuto delle discussioni di recente, adesso è il momento di fare qualcosa per riprendere in mano la vostra vita e le vostre relazioni.

5° Scorpione: buon momento per instaurare nuovi rapporti, sia professionali sia personali. Cercate di mantenere alta la concentrazione sul lavoro, siete un po' stanchi, quindi potreste commettere degli errori.

Oroscopo 15 ottobre segni fortunati

4° in classifica Pesci: le previsioni dell'oroscopo del giorno 15 ottobre vi invitano ad essere più propositivi.

Il periodo è buono e promette molto bene, quindi, datevi da fare, specie sul lavoro.

3° Gemelli: se avete intenzione di cimentarvi in un nuovo progetto, cercate di cogliere al volo certe occasioni. Non fatevi scappare le opportunità perché potrebbero non ritornare mai più.

2° Leone: interessanti risvolti sul fronte dell'amore. Oggi potrete recuperare un rapporto in sospeso, oppure incontrare una persona nuova e interessante. Fate tutto quello che vi fa stare bene,

1° Capricorno: l'oroscopo del 15 ottobre vi pone in prima posizione perché, finalmente, state recuperando il sorriso. Siate attivi e propositivi e non arrendetevi di fronte al primo ostacolo.