L'oroscopo della giornata di venerdì 15 ottobre prevede i segni di fuoco emotivamente coinvolti in amore, eccezion fatta per il Leone, in difficoltà a causa della Luna in opposizione, ma in ogni caso con Venere favorevole. Un Toro più propositivo e intraprendente proverà a impegnarsi di più al lavoro, nel bene e nel male, mentre l'amore sarà particolarmente intrigante per l'Acquario. Scopriamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 15 ottobre.

Previsioni oroscopo venerdì 15 ottobre 2021 segno per segno

Ariete: sarà un cielo davvero solido per quanto riguarda i sentimenti.

Con la Luna in sestile e Venere in trigono, la vostra relazione di coppia guarda verso la stabilità e progetti che vi permetteranno di crescere. Se siete single questo cielo invita ad amare ma senza bruciare le tappe. Per quanto riguarda il lavoro la pazienza è la virtù dei forti, non dimenticatelo, dunque limate al meglio ogni aspetto dei vostri progetti. Voto - 8️⃣

Toro: svegliarsi la mattina con quella voglia di poter fare di più al lavoro vi aiuterà a proporre idee migliori. Secondo l'oroscopo della giornata di venerdì 15 ottobre sarete propositivi e intraprendenti, in barba a questo quadro astrologico sfavorevole. Se fallirete, ci avrete almeno provato. In amore invece la Luna in quadratura crea qualche piccolo disagio.

Il vostro rapporto vacilla un po’, ma per fortuna ritroverete la bussola molto presto. Voto - 7️⃣

Gemelli: oroscopo di venerdì discreto per voi nativi del segno. La Luna in trigono dal segno dell'Acquario vi aiuta a tenere in piedi il vostro rapporto. Sappiate che a volte basta poco per riavvicinarsi, soprattutto se c'è veramente amore tra voi.

Se siete single in voi ci sarà un po’ di serenità in più. Per quanto riguarda il lavoro, il vostro atteggiamento sempre agguerrito e intraprendente, vi permette di portare a termine i vostri lavori anche in situazioni complicate. Voto - 7️⃣

Cancro: previsioni astrali positive per voi nativi del segno. Avrete tanto bisogno di un po’ di affetto in più nella vostra storia d'amore, e potreste essere accontentati.

Se siete single prenderete la vita con maggior leggerezza, soprattutto se siete nati nella prima decade. In ambito lavorativo saprete adattarvi bene anche davanti a situazioni del tutto inedite. Certo, non otterrete risultati eccellenti, ma in ogni caso, sentitevi fieri di voi stessi. Voto - 8️⃣

Leone: vorreste prendervi un po’ di tempo per voi, lontano dallo stress e dalle fatiche quotidiane del lavoro, ciò nonostante se volete recuperare terreno, dovrete darvi da fare. Ci sarà tempo poi per riposare. Per quanto riguarda i sentimenti, la Luna in opposizione mette in difficoltà il vostro rapporto, tuttavia potrete ancora contare su Venere in trigono se volete far valere le vostre emozioni. Se siete single va bene provare sentimenti per qualcuno, ma meglio non essere precipitosi.

Voto - 6️⃣

Vergine: sfera sentimentale non delle migliori al momento secondo l'oroscopo. Dovrete essere un po’ più sinceri prima di tutto con voi stessi. Single oppure no infatti, dovrete essere sicuri delle emozioni che provate. Per quanto riguarda il lavoro farete il vostro dovere, anche se la testa al momento è rivolta verso pensieri più importanti. Voto - 6️⃣

Bilancia: configurazione astrale degna di nota nel corso di questa giornata. Secondo l'oroscopo del 15 ottobre, la Luna e Venere in ottimo aspetto vi permetteranno di vivere emozioni fuori da comune, soprattutto per voi cuori solitari, e soprattutto se siete al vostro primo amore. Dal punto di vista professionale sarete ottimisti in tutto, con quella convinzione che potete fare qualunque cosa, merito in particolare di Giove e di Marte che portano idee e energie.

Voto - 9️⃣

Scorpione: un oroscopo leggermente sottotono per voi nativi del segno. Ciò nonostante siete forti al momento, e sarete in grado di riprendervi subito, e di scrollarvi di dosso questa Luna sfavorevole che combina guai. Sarà quindi il momento di ravvivare la vostra relazione di coppia, provando a fare qualcosa di veramente speciale. Se siete single fare colpo è difficile se non riuscite a attirare l'attenzione e sembrare davvero intriganti. Per quanto riguarda il lavoro meglio non fare troppe cose insieme, perché non siete nella forma ideale. Voto - 7️⃣

Sagittario: Luna in sestile che porta stabilità e qualche idea interessante che possa far crescere l'amore per la vostra anima gemella.

Venere invece penserà a tenere alto il livello di romanticismo. Se siete single punterete molto sul vostro fascino, soprattutto se siete nati nella prima decade. Settore professionale stabile, anche se in voi rimane quella voglia di fare di più, e ottenere di più. Voto - 9️⃣

Capricorno: lavoro che andrà avanti nonostante questo cielo sia contro di voi. In ogni caso, secondo l'oroscopo di venerdì, non dovrete cedere terreno a chi vi ostacola. Per quanto riguarda i sentimenti se siete single potrebbe essere difficile decidere se fare le vostre mosse oppure no. Date ascolto al vostro cuore. Se siete già impegnati prendere delle decisioni insieme al partner vi permetterà di fortificare il vostro legame.

Voto - 7️⃣

Acquario: vi preoccuperete molto della vostra relazione di coppia. Venere e Luna vi aiuteranno a rendere stabile e intrigante il vostro rapporto, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single sarà il momento adatto per tornare in forma, e far splendere tutto il vostro fascino. Settore professionale sempre eccellente per voi con questo cielo. Continuate così. Voto - 8️⃣

Pesci: oroscopo di venerdì ancora sottotono a causa di Venere in quadratura, anche se domani arriverà la Luna a darvi una mano. In amore dunque potreste provare a organizzare qualcosa per la vostra anima gemella. Con un po’ di fortuna, potreste riuscire a recuperare. Per quanto riguarda i single, al momento dovrete curare di più i rapporti sociali. Discreto in ambito lavorativo, anche se questo cielo non avrà molto da dire, voi sarete in grado di dire la vostra. Voto - 7️⃣