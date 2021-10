Secondo le previsioni dell'oroscopo del giorno 14 ottobre, i nati sotto il segno dell'Acquario devono mantenere la calma. I Cancro hanno risolto delle questioni e devono continuare su questa via. Vergine e Ariete in grande forma.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Acquario: meglio mantenere la calma e essere cauti nei rapporti di coppia. In questo periodo siete tesi come una corda di violino, pertanto, il rischio di incorrere in discussioni sgradevoli è dietro l'angolo.

11° Scorpione: l'Oroscopo del 14 ottobre vi invita a mettere da parte i bisogni altrui e pensare un po' di più a voi stessi.

Questo non vuol dire essere egoisti, semplicemente, se non si sta bene con se stessi non lo si potrà essere neppure con gli altri.

10° Capricorno: in amore potrebbe sorgere qualche piccola controversia. Cercate di risolverla con calma senza alimentare le polemiche. Dal punto di vista professionale, invece, ci sono delle occasioni.

9° Pesci: impegnatevi per raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati. Ricordate che nessuno regala niente, pertanto, tutto quello che vi guadagnerete sarà frutto del vostro sudore.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Gemelli: spesso tendete ad appoggiarvi sugli altri e questo non è un bene. In futuro, infatti, potreste trovarvi improvvisamente soli e abbandonati, pertanto, cominciate sin da subito ad essere autonomi.

7° Toro: l'oroscopo del 14 ottobre segna l'inizio di un periodo pieno di novità sul lavoro. Specie i liberi professionisti potrebbero trovarsi dinanzi delle occasioni, cercate di coglierle al volo.

6° Sagittario: buon momento per l'amore. In questi giorni vi sentite molto più vicini al partner di quanto non lo siate stati in quelli passate.

Se ci sono state discussioni di recente, adesso è il momento di appianarle.

5° Leone: non lasciate nulla al caso. Chi sta lavorando ad un nuovo progetto deve prestare attenzione e cercare di valutare tutte le variabili. Non fidatevi di nessuno e guardate sempre avanti per la vostra strada.

Oroscopo 14 ottobre primi quattro segni

4° in classifica Cancro: in questi giorni siete molto più disponibili nei confronti del prossimo. In amore si sono chiarite delle situazioni, ma cercate di non creare nuovi presupposti per discutere.

3° Ariete: pensare in grande è il vostro forte. Spesso tendete a fare castelli in aria, ma stavolta essi potrebbero non essere di sabbia, ma di cemento armato. In amore, invece, è importante prendere delle decisioni e non farsi trasportare dagli eventi.

2° Bilancia: secondo l'oroscopo del 14 ottobre, i Bilancia devono darsi da fare sul lavoro. Questo è un periodo davvero florido, pertanto, non è affatto escluso che possiate ricevere qualche gratifica o promozione.

1° Vergine: prima posizione per i nati sotto questo segno, che presto vivranno delle bellissime emozioni. Il quadro astrale è un turbinio di passione e di stupore, pertanto, preparatevi a restare con il fiato sospeso.