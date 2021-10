Sta per concludersi una nuova settimana per i 12 segni zodiacali. Scopriamo come andrà in particolare la giornata di giovedì 14 ottobre per tutti i segni dell'Ariete ai Pesci.

Ariete: a livello sentimentale in questa giornata con la luna favorevole avete voglia di fare dei passi avanti nei confronti del partner. Cercate di evitare le polemiche. Per quel che riguarda l'ambito lavorativo potrete pensare a nuovi progetti.

Toro: a livello sentimentale la giornata sarà sottotono a causa della Luna dissonante. Cercate di evitare contrasti. Nel lavoro siete poco concentrati.

Gemelli: per il terzo segno zodiacale la giornata di giovedì 14 ottobre sarà caratterizzata da possibili complicazioni sentimentali.

Buon momento per chi deve affrontare nuove situazioni lavorative.

Cancro: in amore è il momento buono per farsi avanti, in particolare se di recente avete vissuto delle problematiche e desiderate chiarire. Nel lavoro sarà meglio concentrarsi sulle questioni importanti, senza distrazioni.

Leone: in amore potrete risolvere delle questioni rimaste in sospeso negli ultimi tempi e che hanno creato complicazioni nella coppia. In ambito professionale sarà meglio non perdere tempo.

Vergine: in campo sentimentale sarà meglio fare attenzione le parole utilizzate, se dovessero esserci dei diverbi. Attenzione alla situazione economica per quel che riguarda l'ambito professionale.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Bilancia: in ambito amoroso è un momento di recupero, grazie a diversi segni favorevoli tra cui Giove. I single potrebbero anche fare incontri interessanti. Per quel che riguarda l'ambito lavorativo valutate bene le proposte che potreste ricevere.

Scorpione: in ambito sentimentale sarà meglio evitare scontri con il partner.

In ambito lavorativo situazione di lieve calo da affrontare.

Sagittario: in campo amoroso in questa giornata con luna e Venere favorevoli potrete vivere dei momenti emozionanti. Nel lavoro ci sarà un buon recupero.

Capricorno: per i nati sotto questo particolare segno nella giornata di giovedì 14 ottobre bisognerà sistemare alcune questioni a livello familiare.

Per quel che riguarda l'ambito professionale non mancheranno opportunità da valutare.

Acquario: per il penultimo segno zodiacale la giornata sarà caratterizzata da situazioni favorevoli, in particolare in amore. Per quel che riguarda il lavoro potrete portare avanti le vostre idee.

Pesci: in questa giornata potrete vivere dei conflitti in ambito lavorativo, avete bisogno di maggiore soddisfazione. In amore sarà possibile portare avanti dei progetti con il partner.