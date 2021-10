La settimana sta per concludersi, ma prima di concentrarci sul weekend, scopriamo quali sono le previsioni degli astri e delle stelle per la giornata di giovedì. In amore è un momento di recupero per il Toro, che deve cercare di mantenere il ritrovato equilibrio tra lavoro e vita sentimentale. Sono invece 24 ore sottotono per lo Scorpione, leggermente fuori forma. Nuove sfide lavorative in arrivo per l'Ariete, amore al top per il Capricorno. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo di giovedì 14 ottobre 2021 per tutti i segni.

Oroscopo 14 ottobre 2021 segno per segno

Ariete: questa giornata potrebbe mettervi a dura prova. In ambito lavorativo potrebbero esserci nuove sfide da superare. Il consiglio delle stelle è quello di mediare e trattare. Amore litigioso.

Toro: sono 24 ore impegnative ma non prive di soddisfazioni personali e lavorative. Le stelle proteggono l’amore e anche gli incontri sono favoriti.

Gemelli: continua la protezione delle stelle in ambito lavorativo, dove potrebbero nascere delle vantaggiose collaborazioni, anche con l’estero. In amore siete distratti, il partner potrebbe fraintendere.

Cancro: l’oroscopo del 14 ottobre lascia presagire il prolungarsi dei contrasti con qualcuno venuto dal vostro passato.

Non piegatevi alle richieste altrui de queste vi portano svantaggio.

Leone: questa giornata potrebbe portarvi grattacapi burocratici da affrontare. Questi portano noia, ma sono necessari. Stelle brillanti in amore. Cautela per il fisico.

Vergine: sono 24 ore vantaggiose per nutrire le vostre ambizioni, soprattutto in ambito lavorativo.

Per il fisico è una giornata leggermente sottotono, meglio cercare di evitare gli sforzi. Amore sereno.

Bilancia: l’amore è il grande protagonista di questa giornata. I sentimenti si risvegliano, la passione si riaccende e anche gli incontri sono favoriti. Bene il lavoro.

Scorpione: l’oroscopo del 13 ottobre lascia presagire una giornata faticosa per il fisico.

Qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie e risentire fastidi ad ossa e denti. Meglio concedersi un po’ di riposo.

Sagittario: questa giornata potrebbe portare alla vostra attenzione delle nuove questioni legali e burocratiche di cui occuparsi. Prima di firmare leggete con attenzione, evitando cavilli indesiderati.

Capricorno: potrebbe rivelarsi una giornata leggermente faticosa per il segno. Per qualcuno potrebbe essere necessario sottoporsi ad un controllo medico. Amore vivace.

Acquario: è il momento di lasciarsi alle spalle le incertezze e tornare a battersi in prima persona per i vostri interessi, senza dubbi e senza ripensamenti. L’amore vi coccola e vi protegge.

Pesci: il consiglio dell’oroscopo per questa giornata è di non dare peso alle parole degli altri. Qualcuno potrebbe avere da ridire sul vostro operato, non lasciatevi toccare da questi commenti e continuate per la vostra strada.